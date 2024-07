Geoff MacDonald, hoogleraar psychologie en singles-expert uit Toronto, is net terug uit Zuid–Korea, en nog niet helemaal hersteld van zijn jetlag. Hoewel hij daar om privéredenen was –hij ging kennismaken met de familie van zijn verloofde –werd hij meteen benaderd door een Engelstalig Koreaans radiostation. Zuid–Korea heeft het laagste geboortecijfer ter wereld en dat heeft mede te maken met de toename van alleenwoners in het land. Het aantal eenpersoonshuishoudens is met bijna 35 procent van het totaal nog nooit zo hoog geweest. Er is zelfs een bloeiende solo–subcultuur ontstaan die ‘honjok’ wordt genoemd. ‘Hon’ staat voor ‘alleen’ en ‘jok’ voor mensen die iets gemeen hebben.

MacDonald is deskundige op het gebied van hechtingsstijlen en singles. ‘Er is in Zuid–Korea een breed gesprek gaande over wat deze demografische verschuiving gaat betekenen voor de toekomst van het land en wat eraan te doen valt’, zegt hij. Een paar dagen eerder had een Nieuw–Zeelands...