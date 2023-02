Waar zijn de mensen gebleven die zich niet schuldig voelen wanneer er een dag voorbijgaat zonder dat ze productief zijn geweest? Die zonder planningen en schema’s leven, geen persoonlijk jaarplan opstellen, hun katers niet compenseren met een uurtje pilates of fitness de volgende ochtend niet bezig zijn telkens maar weer het onderste uit de kan te halen. Steeds meer veranderen we in types die alles van tevoren in kaart brengen, reglementeren en regisseren. Het leven als een theatervoorstelling zonder ruimte om te improviseren.

De rommelige, chaotische mens maakt plaats voor zijn georganiseerde tegenhanger. ‘Een hamer is meer waard dan een symfonie, een mes meer dan een gedicht, een tweet meer dan een roman en een tablet meer dan een schilderij,’ schrijft de Italiaanse filosoof Nuccio Ordine in Het nut van het nutteloze. We snappen niet meer waarom we ooit deelnamen aan activiteiten die ons niets opleveren en duwen ze daarom weg uit ons bestaan.

Wat Ordine beweert is waar, denk ik, maar dan wel maar voor ongeveer de helft. In plaats van dat we ‘nutteloze’ activiteiten en handelingen uit ons bestaan proberen te verdrijven, verbuigen we ze eerder tot iets wat wél nut heeft. Dat werkt heel eenvoudig: zodra we besluiten dat het bijwonen van een theatervoorstelling een investering is in ons menselijk (of specifieker: cultureel) kapitaal, verandert het in iets wat nut heeft. Wanneer we pas toegeven aan een avond op de bank hangen wanneer ‘onze batterij moet worden opgeladen’, wordt nietsdoen plots doelmatig.

Dat klinkt misschien logisch en verwaarloosbaar, maar het verandert wel degelijk de manier waarop we leven. Wanneer we overal iets uit willen halen, zelfs uit activiteiten die we voorheen waarschijnlijk als belangeloos zouden bestempelen, heeft dat tot gevolg dat we een steeds groter deel van onze dag doelmatig doorbrengen, en dat de ruimte voor chaos, rommeligheid en onbezonnenheid dus krimpt. We moeten alert zijn.

Extern geheugen

Om alles uit de dag – en vervolgens het leven – te halen, moeten we, volgens zowat alle zelfhulpboeken die over productiviteit gaan, een georganiseerd leven leiden. Die gedachte komt ook dwingend naar voren in Building a Second Brain van de Amerikaanse productiviteitsgoeroe Tiago Forte. Het gaat over het aanleggen van een extern geheugen door alles wat je interessant vindt, digitaal te noteren.

Die methode ­– notities maken! – heeft al veel aanhangers in Amerika (de video’s erover worden miljoenen keren bekeken) en het boek is in februari ook in het Nederlands verschenen. Volgens de vertaler gaat het onze manier van leven nog meer op z’n kop zetten dan Getting Things Done van David Allen. Dat belooft wat.

Centraal in het boek staat de gedachte dat we veel informatie tot ons nemen, maar die vervolgens ook weer makkelijk kwijtraken. We absorberen kennis uit een interessante podcast of knikken instemmend wanneer iemand uitlegt hoe we onze badkamer op efficiënte wijze kunnen verbouwen, maar omdat we het niet onthouden, of helemaal geen andere badkamer willen, levert het uiteindelijk niets op.

De methode van Forte intensiveert het idee dat we overal iets uit zouden moeten halen. Niet alleen de chaos van informatiestromen moet worden beheerst, maar ook het leven zelf.

Om toch iets zinvols te doen met die informatie, is orde nodig. En vooruit, een beetje verbeeldingskracht. We moeten bedenken dat we misschien over tien jaar wél onze badkamer willen verbouwen. En dat die informatie – maak er een notitie van en sleep die naar het mapje ‘tips voor badkamer verbouwen (lange termijn)’ – misschien ooit nog van pas komt. ‘Wie leert om technologie in te zetten en de stroom van informatie die door zijn leven loopt te beheersen, zal het volledige potentieel van zijn kennis aanwenden en in staat zijn alles te bereiken waarnaar hij streeft,’ schrijft Forte. Als die zin de tijdgeest niet met chirurgische precisie blootlegt, weet ik het ook niet meer.

Alles documenteren

De methode van Forte intensiveert het idee dat we overal iets uit zouden moeten halen. Niet alleen de chaos van informatiestromen moet worden beheerst, maar ook het leven zelf. Dat betekent ons continu bewust zijn van wanneer en of we iets interessants lezen, horen, denken, voelen, zien of opmerken, zodat we het kunnen noteren. Passages uit een boek, een meanderende gedachte of een flard van een gesprek dat we voeren met een vriend (‘Wacht, wat zei je daarnet? Dan schrijf ik dat even op, hoor’). We moeten, in de woorden van Forte, ons de gewoonte eigen maken van het vastleggen en documenteren van kennis.

Het gevolg van al dat noteren en ordenen is niet zozeer dat we de chaos in ons hoofd ontwarren, maar dat we de hele dag druk voelen om van alles te documenteren. Want ook ogenschijnlijk onbeduidende dingen kunnen waardevol zijn. Volgens Forte stuiten we vaak op bruikbare informatie wanneer we bijvoorbeeld op een onbewaakt moment in de metro zitten en een willekeurig liedje horen. Daar kunnen we misschien wel iets mee voor een presentatie op ons werk! Het ritje in de metro – en al die andere momenten van leegte waarin we even kunnen wegdromen, ons kunnen onttrekken aan alle prikkels – krijgt zo een doelmatig karakter. In plaats van even nietsdoen, moeten we de oren spitsen.

Dat leidt niet alleen tot het uitgummen van alles wat ook maar in de buurt komt van rommeligheid, maar ook tot een afnemende betrokkenheid bij wat we doen. Forte beschrijft hoe hij tijdens een autorit met zijn vrouw, vaak een moment waarop we onze hectische levens even kunnen pauzeren en ruimte ontstaat voor een goed gesprek, naar een podcast luistert en na afloop nog even in de auto blijft zitten om de belangrijkste bevindingen te noteren.

Ik werd pas echt bezorgd toen hij omschreef hoe we tijdens het ontbijt met ons gezin in ons hoofd al bezig kunnen zijn met het uitwerken van een nieuwe bedrijfsstrategie en het overdenken van de implicaties ervan. ‘Ook deze gedachten noteer je, in de korte momenten tussen het smeren van boterhammen voor je kinderen en het gedag zeggen wanneer ze naar school vertrekken.’

Forte is zo druk met het bouwen van een tweede brein, dat hij niet doorheeft dat hij als een ballon langzaam wegzweeft van wat wij hier ‘leven’ noemen.

Van de vergaderzaal naar de huiskamer

Ook het Nederlandse zelfhulpboek Grip belooft niet alleen een efficiënte, nieuwe manier van werken, maar ook van leven. Plan alles in, en het leven wordt vanzelf efficiënt en georganiseerd. Het normaliseert het idee om ons persoonlijke leven, onze vrije tijd, te onderwerpen aan dezelfde bedrijfsmatige bril waardoor we ons werkende leven bezien. Voor rommeligheid is dan geen ruimte, behalve wanneer het is ingepland.

De zelfhulpindustrie maakt onze levens – gesteund door het verinnerlijkte kapitalisme aan de ene zijde en de opdringerige digitale technologie aan de andere zijde – steeds mechanischer en klinischer.

Dus stellen we een jaarplan of bedrijfsplan op voor ons leven. Voeren elk kwartaal een functioneringsgesprek met onszelf. In NRC las ik zelfs over ‘professionele organizers’ die gezinnen helpen om orde in hun bestaan aan te brengen. Ze moeten prioriteiten stellen, werken met takenlijsten en targets, apps en tools gebruiken voor afspraken. Trello, Evernote, Slack, Wunderlist: ze zijn verplaatst van de vergaderzaal naar de huiskamer.

Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic portretteerde een vrouw die samen met haar gezin elke zondagavond de week bespreekt en tegelijkertijd notuleert tijdens de ‘vergadering’. Een andere vrouw vertelde dat wanneer zij en haar man tot een besluit zijn gekomen, een van hen de ander een samenvatting per e-mail stuurt, in de trant van: ‘Volgens ons eerdere gesprek hebben we besloten dat de kinderen zullen worden ingeschreven voor tenniskamp aankomende zomer. Laat het me weten als je hier een vervolg aan wil geven.’

Brandstof voor je reis

De zelfhulpindustrie maakt onze levens – gesteund door het verinnerlijkte kapitalisme aan de ene zijde en de opdringerige digitale technologie aan de andere zijde – steeds mechanischer en klinischer. ‘Het mist de erkenning dat met de winst van een optimale gezondheid en productiviteit, die je mee laat spelen op de toppen van je kunnen, ook iets verloren gaat,’ schrijft Marian Donner in haar Zelfverwoestingsboek. ‘Dwaasheid, geestdrift, onvoorzichtigheid en niet in de laatste plaats een besef van machteloosheid.’

Het zijn waardes die aan banden worden gelegd. Terwijl ik Building a Second Brain las, bedacht ik dat we chaos graag zien als onderdeel van ons georganiseerde leven. Zodra we in een rommelige situatie belanden, is er altijd die georganiseerde basis waarop we kunnen terugvallen – onze agenda, of ons tweede brein, dat fungeert als een soort hulplijn voor wanneer we buiten de lijntjes dreigen te kleuren. ‘Een mislukking levert alleen maar meer informatie op, die je kunt vastleggen en gebruiken als brandstof voor je reis,’ schrijft Forte.

Zo wordt de rusteloosheid – we willen meer, beter, sneller – vastgeketend en getemd.

Marian Donner beschrijft hoe ze in plaats van meer boeken te schrijven tot laat in het café rondhing en daarna de halve dag met een kater op de bank lag. ‘Uiteindelijk heeft het me ook niets opgeleverd,’ schrijft ze. ‘De meerderheid van die dronken avonden herinner ik me niet eens. Van alle goede gesprekken is er nauwelijks iets blijven hangen, er zijn geen lessen of mooie woorden die ik kan herhalen, geen diepe inzichten om hier te noteren. Op het moment zelf voelde het allemaal enorm intens, heel even leek alles op zijn plek te vallen, mijn gesprekspartner was de slimste die ik ooit sprak, ikzelf was nog slimmer, maar de volgende dag restte niets dan een dikke mist.’

Wat een verkwisting, zou Forte uitroepen. Want, schrijft hij, de kwaliteit van je leven is regelrecht afhankelijk van je vermogen om informatie effectief te beheren. Marian Donner had van zo’n ondoelmatige activiteit als bier drinken iets doelmatigs moeten maken door alle geniale dingen te noteren die zij en haar gesprekspartners tegen elkaar zeiden. Sommige mensen moet je ook alles uitleggen.

Digitaal archief

Gelukkig is daar nu ons tweede brein. Het heeft als doel ons geheugen te verbeteren. Ons menselijk brein kan niet alles onthouden, dus waarom zouden we dat niet uitbesteden aan een slim systeem? Sta me toe een zijpaadje in te slaan.

Gordon Bell, voormalig ingenieur bij Microsoft, begon in de jaren negentig alle details van zijn leven te documenteren. Een draagbare camera nam iedere twintig seconden een foto. Hij scande alles wat hij met de hand had geschreven, sorteerde zijn e-mails, legde zijn gps-coördinaten vast. Ook nam hij allerlei artikelen op, boeken, cd’s, brieven, memo’s, foto’s, presentaties, lezingen, telefoongesprekken, zijn internetgeschiedenis, en ga zo maar door.

Lang verhaal kort: hij wilde de beperkingen van het menselijk geheugen overstijgen. Want hij vond het haast ondraaglijk om dingen te vergeten. In zijn manifest Your Life, Uploaded schrijft hij dat hij geïrriteerd raakt wanneer hij ervaringen niet op de harde schijf kan zetten, omdat het dan voelt alsof ze niet bestaan. Dat lijkt op wat Forte suggereert, namelijk dat wanneer we iets interessants horen maar het niet noteren, het verwordt tot iets zonder nut en waarde.

Dat ons brein het soms allemaal niet meer kan verwerken, is een waarschuwing om het rustiger aan te doen, en geen aanmoediging om er een tweede bij te nemen.

Ook Bell gaat ervan uit dat zijn digitale archief de kwaliteit van zijn leven verbetert. Zo helpt het hem bijvoorbeeld om attentere speeches te schrijven voor de verjaardagen van zijn vrienden. Zijn biologische geheugen heeft zijn vriendschap met een van hen teruggebracht tot alledaagsheden, schrijft hij, maar zijn ‘e-geheugen’ hielp hem om de belangrijke dingen uit hun gezamenlijke geschiedenis naar boven te halen en een mooie speech te schrijven.

De eisen die we aan elkaar stellen, schieten zo omhoog. Wanneer het ‘tweede brein’ door een brede groep geïntegreerd wordt, gaan werkgevers steeds meer verwachten van hun werknemers. Het wordt normaal om altijd maar beslagen ten ijs te komen, in allerlei onderwerpen ingelezen te zijn en te kunnen putten uit een rijke rits aantekeningen. We zullen ideale werknemers worden, onszelf nog meer uitbuiten dan we al deden, ook in ons persoonlijke leven. De lat schuift telkens weer iets omhoog, omdat we zo graag het maximale uit onszelf halen.

Dat is een ontwikkeling die misschien niet eenvoudig te stoppen is, maar wat we in ieder geval zouden kunnen doen, is besluiten het te houden bij één brein: het menselijke. Dat ons brein het soms allemaal niet meer kan verwerken, is een waarschuwing om het rustiger aan te doen, en geen aanmoediging om er een tweede bij te nemen.