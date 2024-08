‘Durf je duurzame keuzes te delen’

‘Eigenlijk kan dit dus niet meer,’ zegt Brenda terwijl ze uit het vliegtuigraam staart. Met die schets van de tijdgeest won cartoonist Jip van den Toorn in 2022 de Inktspotprijs voor de beste politieke tekening. Twee jaar later zijn Brenda en haar schuldgevoel nog even actueel. Zeventig procent van de Nederlanders maakt zich zorgen om het klimaat, maar veel minder mensen handelen daar ook naar. 38 procent van de Nederlanders is bereid om met de trein in plaats van het vliegtuig op vakantie te gaan, maar slechts 3 procent doet dat ook. We consumeren meer dan ooit, gooien jaarlijks per persoon 490 kilo aan spullen weg, hebben een nieuwe regering die bestaande klimaatmaatregelen wil terugdraaien en online zien we influencers de ene na de andere vliegreis maken.

En toch wijst het onderzoek van Jan Willem Bolderdijk erop dat een duurzame omwenteling voor de deur staat. Als hoogleraar duurzaamheid en marketing aan de Universiteit van Amsterdam onderzoekt hij ‘sociale kantelpunten’: het omslagmoment waarop dingen die vreemd of onwenselijk gevonden worden de overgang maken naar normaal. Denk aan het dragen van een autogordel. ‘Toen dat in de jaren zeventig verplicht werd, was je nog een beetje een sukkel als je een gordel droeg. Nu is het juist not done om zonder gordel te rijden. Hetzelfde bij roken. Het was heel normaal om een sigaret op te steken in de trein of in een café, nu is dat heel raar.’