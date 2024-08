De kerk weet (nog steeds) waar je woont

Daar ligt hij op de mat. Een maand na mijn verhuizing naar een klein Brabants dorp nabij Den Bosch ontvang ik een welkomstbrief van de parochie Heilige Augustinus. Het parochieblad en een informatiefoldertje zijn bijgevoegd. Dat ik welkom ben in de kerk, en of ik wil kennismaken. Dat kan ook bij mij thuis.

De brief is gepost door iemand van het pastoresteam, zo vertelt dorpsgenoot Jan van Hasselt (85) me aan de telefoon. Ze brengen de brieven op de fiets rond. ‘Ik doe dat al ruim tien jaar. De welkomstbrieven gaan naar iedereen van wie bekend is dat hij of zij katholiek is. We zeggen goedendag, en we hopen dan dat dat tot enige betrokkenheid leidt.’