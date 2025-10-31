De gewone Nederlander moet zijn muil houden

Al jaren klinkt de kritiek dat politiek Den Haag te weinig luistert naar de ‘gewone Nederlander’ – de bekendste metafoor voor witte, zeer conservatieve, praktisch geschoolde Nederlanders met een bescheiden inkomen, die hun wijk niet meer herkennen. Onder meer Wilders tweette dat politici met een grote boog om de gewone Nederlander heen lopen. Dan is er ‘niet geluisterd’ naar de gewone Nederlander, dan wordt hij weer ‘in de kou gezet door het kabinet’.