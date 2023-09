Terwijl de Tweede Kamer zich de afgelopen weken boog over de vraag of het Stikstoffonds van Christianne van der Wal controversieel verklaard moet worden – waardoor het natuurherstel, de stikstofaanpak en daarmee het vlot trekken van de woningbouw nóg meer vertraging op zou kunnen lopen – kwam er een bericht uit Brussel dat nog meer slecht nieuws brengt voor het natuurherstel: de Europese Commissie wil het gebruik van glyfosaat met tien jaar verlengen. De afgelopen jaren stapelen de bewijzen zich op dat het omstreden bestrijdingsmiddel niet alleen het bodemleven verwoest, maar ook grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Maar die bezwaren werden door de Europese Commissie dus terzijde geschoven.

In de Brusselse wandelgangen gaat het verhaal dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het vertrek van Frans Timmermans heeft aangegrepen om het voorstel door te duwen: in de aanloop naar de Europese verkiezingen in juni wil ze haar partijgenoten van de christendemocratische EVP in het Europarlement tegemoet komen, die al jaren het gebruik van glyfosaat verdedigen – aangespoord door een machtige lobby van boerenorganisaties en de pesticidenindustrie, die wereldwijd vele miljarden verdient aan het veelgebruikte bestrijdingsmiddel.

Het vacuüm ontstond vooral door het vertrek van Timmermans’ chef de cabinet Diederik Samsom, die zich tijdens de onderhandelingen binnen de Commissie al een half jaar sterk maakte tegen verlengde vrijgave van glyfosaat. Hij was nog maar net teruggetreden om kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra bij te staan, of het voorstel kwam er alsnog door.

Geen wonder dus dat EVP-voorzitter Manfred Weber opgetogen rondvertelt dat er na het vertrek van Timmermans in Brussel ‘een andere sfeer’ is ontstaan, zoals Trouw onlangs noteerde.

zelf het slachtoffer

Het is de Nederlandse neuroloog Bas Bloem die al geruime tijd de alarmklok luidt over de gezondheidsrisico’s van glyfosaat. Hij ontdekte ruim twee jaar geleden dat een opvallend groot aantal van zijn parkinsonpatiënten in aanraking is geweest met het bestrijdingsmiddel. Op een grote conferentie van de Europese toelatingsinstantie EFSA in het najaar van 2022 wist Bloem een groot aantal internationale experts én onderzoekers van EFSA zelf mee te krijgen in de dringende aanbeveling dat EFSA gericht onderzoek moet gaan doen naar het verband tussen het gebruik van glyfosaat en het explosief stijgende aantal parkinsonpatiënten. Maar in het duizenden pagina’s tellende EFSA-rapport over glyfosaat dat in juli van dit jaar verscheen, en waarop de Europese Commissie haar voorstel baseert, wordt daar met geen woord over gerept. Sterker nog: er wordt geconcludeerd dat er ‘geen aanleiding is tot zorgen met betrekking tot parkinsonisme’.

Het heeft er alle schijn van dat de alarmerende bevindingen over glyfosaat en parkinson vakkundig onder het vloerkleed worden geveegd, zoals De Groene Amsterdammer deze week concludeerde: EFSA vreest dat het meewegen van de risico’s op parkinson zonder sluitend wetenschappelijk bewijs onmiddellijk aangevochten zal worden door de industrie. Zo machtig zijn de pesticiden-producenten dus: dat zelfs de Europese toelatingsinstantie geen nader onderzoek durft te doen, uit angst voor de lobby. En zo kon het dus gebeuren dat de Europese Commissie en de Europese regeringsleiders op 13 oktober, als er in de Europese Raad gestemd wordt over de verlengde toelating van glyfosaat, zelfs tegen beter weten in kunnen verwijzen naar een rapport waarvan de strekking is: niets aan de hand.

Terwijl de boeren hoogstwaarschijnlijk een zwaar verhoogd risico lopen op parkinson, worden ze vertegenwoordigd door boerenorganisaties die glyfosaat blijven aanprijzen.

In Trouw wordt gesuggereerd dat het aantreden van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris begin oktober nog verschil zou kunnen maken, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. De vertrokken CDA-leider voelt al jaren de hete adem van BBB in zijn nek, reden waarom hij vorig jaar opeens een bom legde onder het stikstofbeleid van zijn eigen kabinet door te verklaren dat 2030 als streefdatum voor de halvering van de stikstofuitstoot ‘niet heilig’ was. Bovendien was zijn voorganger Frans Timmermans in de Commissie ook verantwoordelijk voor de Green Deal, terwijl Hoekstra alleen klimaat in zijn portefeuille krijgt. Er is weinig reden om aan te nemen dat de CDA’er als lid van de Commissie de boerenlobby nu opeens wél gaat trotseren.

Terwijl de boeren hoogstwaarschijnlijk een zeer groot risico lopen op parkinson, worden ze vertegenwoordigd door boerenorganisaties die glyfosaat blijven aanprijzen, en schuift de politiek de beslissing over het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel weer op de lange baan. Het is een treurige conclusie: uiteindelijk zijn de boeren zelf het grootste slachtoffer van hun eigen lobby.