De bloedbank als postkapitalistisch bolwerk, wie had dat ooit gedacht?

Je kent het wel. Een vriendin en haar gezin gaan verhuizen en hebben hulp nodig. Zij belt je op: ‘We hebben een paar extra handjes nodig, kun je op zaterdag? Ik zorg voor lunch!’

De vriendin hielp jou laatst ook uit de brand, dus die zaterdag kom je netjes om negen uur ’s ochtends uur opdagen. Je sjouwt een doos of twaalf het ene appartement uit en, na een kort ritje in het Bo-rent-busje, het andere in. Na een uur of drie mogen de handschoenen weer uit en is het tijd voor lunch. Je krijgt een knuffel en de belofte dat, mocht je ooit iets nodig hebben, je altijd kan bellen.

Normaalste zaak van de wereld? Zonder er erg in te hebben, heb je een van de oudste menselijke uitwisselingsmechanismen beoefend: de wederkerigheid. Een uitwisselingsvorm die dominant was lang voordat er geld of een ‘markt’ bestond.

Als we het over uitwisseling hebben, denken we automatisch aan het uitwisselen van producten en diensten voor geld op de ‘markt’: markthandel of commodity exchange. En dat is niet zo gek als je bedenkt dat deze vorm van uitwisseling dominant is sinds de opkomst van het kapitalisme in de zestiende eeuw.

Maar het is niet de enige vorm van uitwisseling. Sterker nog, tijdens verreweg het grootste deel van de grofweg 300.000 jaar lange geschiedenis van de mens bestond er helemaal geen ‘markt’, geen geld of consument.

Hoe ging het dan vóór die tijd?

Het klassieke en vaak heruitgegeven essay van de Franse antropoloog Marcel Mauss uit 1925, The Gift, beschrijft dat in vroege nomadesamenlevingen het poolen van middelen binnen een familie de dominante uitwisselingsvorm was. Middelen van de individuele familieleden werden als gezamenlijk gezien. Poolen was een pure gift, schrijft Mauss, omdat er geen verwachting bestond van een tegenprestatie.

Een complete historische analyse van uitwisselingsvormen door de millennia heen vinden we in het boek The Structure of World History. From Modes of Production to Modes of Exchange (2014) van de Japanse filosoof Kojin Karatani. Volgens Karatani kunnen we, als we kijken naar modes of exchange, de overgang van samenleving naar samenleving goed begrijpen, inclusief die van prekapitalistische naar kapitalistische.

Historische verschuiving

Maar eerst beschrijft hij in The Structure of World History een eerdere overgang van ongeveer 12.000 jaar geleden: die van de nomadesamenleving naar de ‘gevestigde’ clan society. Een clan bestond uit een gemeenschap van meerdere uitgebreide families.

De overgang was op twee manieren een historische verschuiving, schrijft Karatani. Ten eerste was het voor het eerst in bijna 300.000 jaar dat mensen zich voor langere tijd op één plek vestigden. Ten tweede vond er een radicale verschuiving plaats op uitwisselingsvlak.

Nomadefamilies poolden hun middelen, ze zagen ze als gezamenlijk.

Maar in de samenleving van de gevestigde clan werd de wederkerigheid de dominante uitwisselingsvorm. Poolen gebeurde vooral binnen families, wederkerigheid tússen families.

Wederkerigheid had belangrijke functies, beschreef Mauss al in The Gift. Vriendschappelijke banden werden aangehaald en zo werden conflicten vermeden. Maar de belangrijkste functie was misschien wel dat prille ongelijkheid van de gevestigde samenleving op geavanceerde wijze werd opgelost. Rijke families of clans genoten aanzien niet omdat ze rijk waren, maar omdat ze met hun rijkdom anderen konden overladen met meer wederkerige giften dan andersom. Aanzien of rijkdom had je dus nooit voor lange tijd.

We doen het nog steeds

Het mooie is: we doen het nog steeds. We poolen onze middelen in het huishouden en in de kas van de sportvereniging, en we zijn wederkerig wanneer we onze vrienden helpen verhuizen of geven aan een goed doel (daar krijgen we morele bevrediging of een bedrukte mok voor terug).

En ook op andere plekken zijn de gift en de wederkerigheid dominant, soms zelfs op relatief grote schaal. Plekken die veel mensen kennen maar wellicht niet bekijken door een postkapitalistische bril.

Een voorbeeld daarvan is de bloedbank.

Elk jaar geven in Nederland zo’n 400.000 bloeddonors vrijwillig en belangeloos bloed. Dat mogen ze alleen doen bij Bloedbank Sanquin, zoals vastgelegd in de Wet Inzake Bloedvoorziening uit 1998. De wet regelt dat er geen winst mag worden gemaakt op het bloed; wel mogen het bloed, de bloedcellen en het bloedplasma (waarvan medicijnen worden gemaakt) voor kostprijs verkocht worden aan ziekenhuizen en aan onderzoeksinstellingen.

Bloed als gift

‘Wat denk ik heel bijzonder is,’ zegt Ivo van Schaik, voorzitter van Stichting Sanquin, ‘is dat de donor in Nederland “om niet” geeft. De donatie is een onbaatzuchtige gift.’ Ook dat staat overigens in de wet. Er mág wettelijk gezien niets tegenover een bloeddonatie staan. Het is een pure gift, met andere woorden.

De praktijk en de geschiedenis van het bloeddonorschap liggen genuanceerder. Stichting Sanquin bestaat dit jaar 25 jaar, maar de eerste succesvolle bloedtransfusie in Nederland werd uitgevoerd in 1925. Vier jaar eerder had Sir James Percy van het Britse Rode Kruis de eerste vrijwillige bloedtransfusiedienst opgezet. Vóór dit moment kwam het op verschillende plekken voor dat er voor bloed werd betaald (iets wat nog steeds wel gebeurt).

Ondanks het Nederlandse verbod op het uitruilen van bloed tegen een vergoeding, beweegt de bloedbank zich wel in een grijs gebied, zegt Van Schaik: ‘We proberen donoren voor lange tijd aan ons te binden door iets terug te geven, zoals bloedwaardes, daar hebben donoren veel interesse in. Maar we werken ook met een soort stempelkaart, maar dan met “bloeddruppels” in plaats van stempels. En natuurlijk met kleine cadeautjes zoals mascottes of tasjes.’

Beweegredenen

Die 400.000 bloeddonoren zijn er natuurlijk niet alleen omdat ze elke keer een roze koek krijgen en een of twee stempels, en ook niet omdat de overheid dat heeft bepaald. Mensen géven vrijwillig bloed, niet omdat ze dat moeten of omdat ze er geld voor krijgen.

De bloedbank als postkapitalistisch bolwerk, wie had dat ooit gedacht?

De drijfveer, met andere woorden, zit dieper.

Sommigen geven bloed omdat hun ouders het al deden – ‘bloedgeven zit in de familie,’ volgens Van Schaik. Sommigen hebben andere drijfveren.

Mijn vader begon in 1975 met bloed geven omdat zijn toenmalige vriendin het deed en mijn moeder begon toen ze mijn vader leerde kennen, een paar jaar later. Sindsdien fietsen ze twee keer per jaar, jaar in, jaar uit, naar de bloedbank om volledig onbaatzuchtig een naald in hun arm te laten zetten, eerst bij het Rode Kruis, later bij Sanquin.

De beweegredenen? Mijn moeder begon net na de bevalling van mijn oudste zus, vertelt ze, ‘toen ik hoorde dat vrouwen tijdens de bevalling veel bloed kunnen verliezen. En ik besefte dat mensen die ziek worden of een ongeluk hebben dan vaak bloed nodig hebben.’

Mijn vader voegt daaraan toe: ‘Het zal jezelf maar overkomen. Dan wil je ook geholpen worden.’ In zijn antwoord zit de duidelijke verwachting (of hoop) opgesloten van een tegenprestatie, als dat nodig is.

Pure gift of niet, het belangrijke is: er bestaat een functionerend systeem, een wettelijk kader en een solidair waardensysteem waarbinnen non-kapitalistische uitwisselingsvormen dominant zijn. De bloedbank als postkapitalistisch bolwerk, wie had dat ooit gedacht?

Bloedmarkt

Mocht dit je nou totaal achterhaald in de oren klinken – wat is er nou bijzonder aan de bloedbank? – denk dan eens aan hoe het ook had kunnen zijn.

Stel je eens een alternatief en fictief verleden voor.

De Eerste Wereldoorlog is net voorbij als twee broers, veteranen, beginnen met het inzamelen van bloed. De broers hebben in het leger gediend en gezien dat geconserveerd bloed van levensbelang was, niet alleen voor acute zorg maar ook voor het behandelen van allerlei aandoeningen en ziekten. Ineens waren duizenden mensen bereid om bloed af te staan en de ziekenhuizen stonden erom te springen.

In 1921 richten de broers het eerste ‘bloedbedrijf’ op. In hun kliniek aan de Aalmarkt in Leiden komen mensen geen bloed geven, maar bloed verkopen. De eerste ziekenhuizen melden zich en in de decennia die volgen, zet de Nederlandse gezondheidszorg volledig in op bloedproducten uit geconserveerd bloed. De verkoopprijs – in tegenstelling tot de inkoopprijs – gaat door het dak en andere bedrijfjes staan te trappelen de ontluikende markt te betreden.

De contouren van een ‘bloedmarkt’ tekenen zich af.

Omdat bloed vooral als handelswaar wordt gezien, zijn de kwaliteitsstandaarden laag. Bloedbedrijven bezuinigen liever op de nodige controles dan in veiligheid te investeren. Er worden mensen ziek en er vallen, zeker voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, zelfs doden bij bloedtransfusie.

Vanaf de jaren vijftig en zestig beginnen steeds grotere bedrijven, ‘bloedreuzen’ in de volksmond, de bloedmarkt te controleren. De overheid probeert de vele fusies en overnames wel te reguleren, maar slaagt daar maar mondjesmaat in. Een effectieve ‘bloedlobby’ vertraagt het politieke proces en houdt beleidsvoorstellen tegen.

Monopolisering leidt tot hoge prijzen en ziekenhuizen krijgen steeds meer moeite om genoeg bloed in te kopen. Er worden steeds strengere eisen gesteld aan patiënten die het bloed nodig hebben: de toegankelijkheid van bloedtransfusie vermindert sterk.

Ook de praktijk van de Nederlandse bloedbank is weerbarstig en verre van ideaal.

Privéklinieken schieten als paddenstoelen uit de grond en bloedtransfusie wordt langzaam maar zeker een voorrecht voor de rijken. De jaren tachtig vormen een kantelpunt. Ze markeren de geboorte van een zwarte markt en een crimineel circuit waarin bloed goud waard is. Gewelddadige incidenten en ‘bloeddieven’ halen de krantenkoppen en de bloedschaarste groeit verder.

Plasmaschaarste

Toegegeven, dit is misschien een dystopische voorstelling van niet gebeurde zaken, maar een heel gekke gedachte is het niet. Kijk maar naar de farmaceutische industrie, in het bijzonder tijdens de aidscrisis in de jaren negentig. Of kijk naar de plekken in de wereld waar er voor bloed(plasma) gewoon betaald wordt, zoals de Verenigde Staten, Indonesië, Panama of Rusland.

In veel andere landen, inclusief Nederland, gaat dat anders. Maar ook de praktijk van de Nederlandse bloedbank is weerbarstig en verre van ideaal.

Zo is er al jaren kritiek op de monopoliepositie van Sanquin. Die zou volgens critici de bloedprijs opdrijven doordat er allerlei (niet-noodzakelijke) kosten in worden doorberekend. Ook mengt Sanquin zich direct in de kapitalistische markt. In 2020, bijvoorbeeld, werd de commerciële tak van Sanquin Bloedvoorziening, de plasmageneesmiddelenfabriek Sanquin Plasma Products (SPP), grotendeels verkocht aan internationale investeerders.

‘De bloedbank zamelt plasma van vrijwillienige donoren in en verkoopt dat voor kostprijs aan het commerciële SPP,’ zegt Van Schaik. ‘Die verwerken het tot plasmageneesmiddelen en verkopen het dan met winst door aan de ziekenhuizen.’

De voorwaarde is wel dat het bedrijf met het plasma tenminste 50 procent van de Nederlandse markt voorziet van plasmageneesmiddelen. Immers, onderzoek wijst uit dat plasmaschaarste een probleem is in Europa en Nederland. In 2020 was rond de 40 procent van de plasmageneesmiddelen in Europa afhankelijk van plasma van betaalde donoren, voornamelijk uit de Verenigde Staten.

Op de achtergrond

De wereld van het bloed is, als het gaat om vormen van uitwisseling, een uitzondering op de regel. Karatani noemt de gift en de wederkerigheid daarom ‘onderdrukt’ in de huidige kapitalistische samenleving. De markthandel en de commodity exchange zijn dominant. Maar, schrijft hij ook, hoewel elke samenleving zijn dominante uitwisselingsvorm heeft, blijven de andere op de achtergrond actief.

Het punt van dit alles?

Een postkapitalistische samenleving is helemaal niet eng. We doen het allemaal al wanneer we gratis verhuishulp verschaffen aan een vriend, vrijwilligerswerk doen voor de club, ons inkomen met het gezin delen, of samen met nog 400.000 andere Nederlanders vrijwillig (maar niet helemaal onbaatzuchtig) bloed geven.

De vraag is: hoe bouwen we grote(re) systemen waarbij onze oudste, meest menselijke vormen van uitwisseling weer dominant worden, zoals dat bij de bloedbank, met al zijn imperfecties, misschien al het geval is?