Een aantal jaar geleden schreef ik mijn bachelorscriptie rechten. Ik besloot te onderzoeken of kleine, laagliggende eilandstaten als Tuvalu of Kiribati nog steeds als land gezien zouden worden als ze door de klimaatcrisis onder water verdwijnen. Een ‘afgebakend grondgebied’ is naast een permanente bevolking, regering en het aangaan van betrekkingen met andere staten, een van de vereisten voor het zijn van een staat volgens het Verdrag van Montevideo.
Baggerbedrijf bouwt op de verkeerde plek
Door klimaatverandering dreigen bepaalde eilanden voorgoed in zee te verdwijnen. En daarmee hun geschiedenis en cultuur. Gelukkig bouwt baggerbedrijf Van Oord nieuw land. Alleen niet op de goeie plek.
