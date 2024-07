Er is iets wonderlijks gaande in Arnhem. De stad ligt op een ongelukkige plek, in een dal omringd door snelwegen. Op sommige dagen blijven de uitlaatgassen hangen tussen de onpersoonlijke, grijze, ambtelijke kantoorgebouwen die snel na de Tweede Wereldoorlog werden opgetrokken. Maar hoe kan het dat het de ambtenaren in deze gebouwen wel lukt om de menselijke maat te zien? Dat deze stad vrolijk verder marcheert op het thema waar het vorige kabinet over struikelde en viel? Het thema dat de meeste kiezers naar de stemlokalen lokte en waar het nieuwe kabinet zich mee in het zadel wurmt? Migratie.

Volgens de inmiddels alweer gesneuvelde spreidingswet moest de gemeente Arnhem 720 asielzoekers opvangen, maar na Amsterdam, Rotterdam en Ter Apel is Arnhem de vierde gemeente in absolute aantallen: de provinciehoofdstad huisvest 2200 ontheemden. En op 7 mei 2024 tekende de gemeente Arnhem een akkoord met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de komende dertig jaar stelselmatig 1700...