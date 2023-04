Nadat hij in een burn-out terechtkwam, richtte author, visionary creator & director Gerald Vreden (41) het First Noble Institute op, een platform dat kunstenaars, creatieven en schrijvers van kleur moet helpen slagen in de wereld van entertainment, kunst en cultuur en hen een gevoel van trots en financiële onafhankelijkheid wil teruggeven. De les die hij zelf leerde – geloof in je eigen kracht, schrijf je eigen geschiedenis – wil hij ook andere Afro-Nederlanders meegeven. ‘Dit jaar herdenken we dat Nederland de slavernij 160 jaar geleden heeft afgeschaft. Het is goed om aandacht te schenken aan dit verleden, maar we moeten er niet in blijven hangen. We stammen misschien wel af van koningen of andere edelen die tot slaaf zijn gemaakt. We hebben juist een positief perspectief nodig, dat ons inspireert.’

Black to the future

Dit positieve perspectief vond Vreden in het afrofuturisme, een kunstzinnige en filosofische stroming die een utopische Afrikaanse toekomstvisie promoot. De term is in 1993 gemunt door de witte schrijver en cultuurcriticus Mark Dery in zijn essay ‘Black to the future’. Hoewel de ‘black speculative tradition’ er al was toen in de negentiende eeuw het sciencefiction genre opkwam, bedacht Dery wat hij zag als afrofuturisme in gesprek met de zwarte sf-schrijvers Greg Tate, Samuel R. Delany en Tricia Rose.

Maar afrofuturisme is tegenwoordig veel meer dan dat, vertelt Reynaldo Anderson, universitair hoofddocent Afrikologie en Afro-Amerikaanse Studies aan de Temple University in Philadelphia. ‘Je ziet afrofuturistische ideeën ook terug in de muziek en in de kunst, in blockchain-technologie, enzovoort. Het is een transnationale, pan-Afrikaanse filosofische en politieke beweging geworden.’

Dankzij het internet en sociale media is de beweging ook buiten de Verenigde Staten populair geworden. In Latijns-Amerika, Italië en Duitsland timmert afrofuturisme inmiddels flink aan de weg.

In Nederland staat het nog in de kinderschoenen. Vijf jaar geleden, toen de Marvelfilm Black Panther uitkwam, was er in de media enige aandacht voor het verschijnsel en organiseerde het Tropenmuseum een expositie, maar dat was met kunstenaars uit Afrikaanse landen. Vredens stichting First Noble wil ook afrofuturistische creaties van eigen bodem tentoonstellen. Daarom bouwen Gerald Vreden en zijn broer Steven aan een netwerk van Afro-Nederlandse makers en proberen ze via Nederlandse en Europese fondsen hun plannen voor tentoonstellingen en andere producties te financieren.

Vergeten taal

Het begon heel klein. ‘Ik ging voor het eerst van mijn leven in loondienst, om daarmee First Noble als organisatie op poten te zetten,’ vertelt Gerald Vreden, die vanaf zijn zeventiende altijd als ondernemer had gewerkt. Dankzij zijn baan – die hij na een jaar weer opzegde – kon hij het instituut financieren. Hij maakte lange dagen, stond om vier uur ’s nachts op om te werken aan zijn afrofuturistische roman, om vervolgens om negen uur te beginnen aan zijn kantoorbaan. Vanaf zes uur in de avond werkte hij aan zijn instituut.

First Noble is uitgegroeid tot het Europees Instituut van Wereldgeschiedenis en Afro-Caribische kunst en cultuur.

We zijn inmiddels enkele jaren verder, en Vreden kan nu de vruchten van zijn arbeid plukken. First Noble is uitgegroeid tot het Europees Instituut van Wereldgeschiedenis en Afro-Caribische kunst en cultuur en heeft nu een eigen kantoor in cultureel centrum het Koorenhuis in Den Haag. Vorig jaar is er een belangrijke subsidie binnengehaald van Creative Europe Media. ‘Die pot met geld kregen wij omdat wij ons bezighouden met innovatie in de cultuursector. De subsidie stelt het platform in staat het voortouw te nemen in de Europese beweging van het Afrofuturisme, door met een internationaal team hoogwaardige producties – virtual reality, literatuur en 3D-kunst – te maken en daarmee te touren langs musea, festivals en podia in Europa om zo zwarte artiesten en zwarte cultuur op de kaart te zetten.’

Twee zwarte kunstenaars uit Groningen zijn bezig het kantoor te decoreren met Afrikaanse symbolen. ‘Dit inspireert mij enorm,’ zegt Vreden. ‘Het is een vergeten taal en het zijn vergeten symbolen uit lang vervlogen tijden, en daarom zo futuristisch. Geen enkel symbool op de muur is hetzelfde.’

Afrikaans perspectief

First Noble bestaat uit een kernteam van vier mensen – oprichter en directeur Gerald Vreden, zijn jongere broer Steven, mede-oprichter en voorzitter van het instituut, en marketeers Clinton Adeleke en Olivier Bloemendaal. Daarnaast zijn er tientallen makers en anderen aan de stichting verbonden, die met verschillende klussen bezig zijn. Een van hen is art director Sigmar Vriesde (55), een oude bekende van Gerald Vreden uit de Rotterdamse hiphopscene. Hij is nu bezig met een reportage voor First Noble: een portrettenserie van twaalf zwarte makers over hun positie en visie op de toekomst, vanuit onder meer hun kunstpraktijk, activisme en/of ondernemerschap.

Ondertussen is Geralds afrofuturistische debuutroman – geschreven in het Engels – begin dit jaar eindelijk gepubliceerd. His Story of the World ­– L’histoire du monde hervertelt de wereldgeschiedenis vanuit Afrikaans perspectief. Het is het eerste boek van een serie. De hoofdpersoon maakt een spirituele reis naar het mythische koninkrijk Bagadune, een soort Afrikaans Atlantis, en ontdekt zijn innerlijke kracht.

Terwijl Gerald zijn boek schreef, maakte een team van artiesten schetsen van Bagadune en personages uit zijn verhaal. Het gaat om losse kunstwerken, maar internationale makers zijn ook bezig met een graphic novel en een avant garde VR-experience gebaseerd op de roman.

‘Met mijn verhaal wil ik een nieuwe wereld scheppen, die kunstenaars en andere makers inspireert. Voor Black Panther zijn kunstenaars acht jaar bezig geweest met het maken van schetsen en animaties, met world building. Zoveel budget als Marvel hebben wij natuurlijk niet, maar we werken op eenzelfde manier.’

Gerald is vooral trots op de schetsen van de Ashanti Man uit zijn boek. De bijeenkomst in januari, waarbij Gerald zijn roman presenteerde, was een celebration van de Afro-Caribische cultuur: Afrikaanse kledij en hapjes, maar ook moderne Afrikaanse kunst.

Gerald wil vaker dit soort events organiseren, geïnspireerd door de Afro-punkfestivals in Londen en Parijs. Sigmar Vriesde: ‘Gerald heeft een visie voor de hele beroepsgroep. Hij begrijpt dat we onze krachten moeten bundelen als we duurzaam impact willen maken.’

Geestenwereld

De 37-jarige spoken word-artieste Cissy Gressmann (artiestennaam Cissy Joan) uit Groningen laat zich vooral inspireren door het hoopgevende perspectief van First Noble. ‘Ik was projectcoördinator bij Bitterzoet Erfgoed, een project dat zich hardmaakt voor bewustwording over het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvoor in het heden,’ vertelt ze aan de telefoon. ‘Maar ik wil niet alleen maar bezig zijn met pijn uit het verleden, maar ook met het positieve. Er bestond een rijke Afrikaanse geschiedenis vóór de slavernij. Daarover schrijf ik en wil ik meer horen.’

‘Er is heel veel pre-koloniale Afrikaanse geschiedenis waar we trots op kunnen zijn, maar die is vergeten.’

Een andere maakster is redactrice en vertaalster Diahann van de Vijver (52), die His Story of the World vertaalt naar het Nederlands. ‘Ik was al langer geïnteresseerd in afrofuturisme en volgde deze stroming via sociale media. De film Black Panther maakte mij erg enthousiast. Die liet zien wat Afrika had kunnen zijn, zonder slavernij en kolonialisme. Deze film en Geralds boek geven ons onze identiteit terug. We moeten af van het eurocentrische beeld. Waarom leer je op school zo weinig over Afrika? Ik zou bijvoorbeeld graag hebben willen leren over Mansu Musa, de koning van Mali die nog rijker was dan Elon Musk en Bill Gates bij elkaar, en die bibliotheken en universiteiten stichtte. Er is heel veel pre-koloniale Afrikaanse geschiedenis waar we trots op kunnen zijn, maar die is vergeten.’

First Noble wil niet alleen op een Afrikaanse manier naar de wereldgeschiedenis kijken, maar stelt onze westerse, rationale wereldbeschouwing an sich ter discussie. Een belangrijk element in His Story of the World is magie, die gecombineerd wordt met sf-thema’s. De moderne westerse lezer komt in een onbekende wereld terecht, vol boze geesten en onbekende rituelen. Maar voor veel lezers met Afrikaanse roots is die wereld een feest der herkenning. ‘De geestenwereld is hier een taboe, wij willen deze wereld weer laten zien,’ zegt Gerald. ‘Want die vertelt ook wie we zijn. We willen onze plek in deze samenleving claimen, zonder ons anders voor te doen.’

‘Afrikaans zijn is technologie en magie samenvoegen,’ vertelt de Nigeriaans-Amerikaanse schrijfster Nnedi Okorafor (48) in een interview dat is opgenomen in de bundel Afrofuturism 2.0. van Reynaldo Anderson. Okorafor is de auteur van de post-apocalyptische SF-roman Who Fears Death (2010), waarvan streamingsdienst HBO een serie maakt. ‘In mijn ervaring als Afrikaanse hebben het mystieke en het alledaagse altijd naast elkaar bestaan,’ vervolgt ze. ‘Voeg daaraan toe dat technologie ook deel uitmaakt van het Afrikaanse leven, en je krijgt een natuurlijke samensmelting.’

Een gave

Geralds broer Steven (36), die psycholoog is, begrijpt dat buitenstaanders sceptisch zijn, maar vindt de westerse rationaliteit te beperkt. ‘Ik help wel eens cliënten die beweren geesten te hebben gezien, of iets anders onverklaarbaars. De westerse psychologie heeft hier geen antwoord op, of verklaart deze mensen voor gek. Ik wil hen wel serieus nemen. Je kunt ook zeggen dat deze mensen een “gave” hebben. Bij niet-westerse volkeren is daar ruimte voor. Maar in het Westen niet.’

Afrofuturisme-expert Reynaldo Anderson denkt dat er in de toekomst meer ruimte komt voor het Afrikaanse perspectief op de werkelijkheid. ‘De liberale wereldorde, gedomineerd door het Westen, maakt plaats voor een multipolaire orde.’

Gaat afrofuturisme Nederland veranderen? ‘Absoluut,’ denkt Gerald. ‘In de jaren negentig was hiphop underground, nu is het een gangbare muziekstijl. Afrofuturisme zal ook mainstream worden. Maar het is wel high culture. Het stelt ons in staat onze intellectuele kant te omarmen. Dat zorgt voor extra empowerment.’

Sigmar Vriesde hoopt dat die empowerment ook zal leiden tot een sterkere maatschappelijke positie van Afro-Nederlanders. ‘Er wordt nog steeds te vaak voor ons bepaald wat we moeten doen,’ zegt hij.

Vriesde kijkt met bewondering naar The Black Archives. ‘Dat archief is ontstaan vanuit de behoefte van de gemeenschap zelf, het is een zwarte organisatie die vanaf de grond is opgebouwd en nu een landelijke uitstraling heeft,’ zegt hij. ‘First Noble moet dat ook worden, maar dan op het gebied van cultuur. Het is belangrijk dat er in Nederland structuren komen, zodat wij ons geluid beter kunnen laten horen.’