De omstander heeft het zwaar. Met oorlogen en humanitaire crises op meerdere continenten, alle door menselijk toedoen en de een nog gruwelijker dan de ander, is het lastig kiezen aan welke strijd je je wilt verbinden en hoe. Dat is niet cynisch bedoeld: dat de luxepositie van de omstander – hij is géén onderdeel van de ellende – hem nu juist in een conflict brengt, is hoogstens ironisch te noemen.

Tegelijkertijd is het ook een teken van de tijd, waarin het omstanderschap als zodanig nauwelijks meer wordt geaccepteerd, laat staan dat er ruimte is de veelzijdigheid ervan te verkennen. Men wordt geacht kleur te bekennen, de tribune te verlaten en mee te vechten aan een van beide zijden op het veld, zodat alle omstanders in één oogopslag van elkaar kunnen zien: sta jij aan de goede of foute kant van de geschiedenis? Zwijgen – vaak verward met neutraliteit of onverschilligheid – valt dan al snel onder de populaire tegeldefinitie van ‘medeplichtigheid’, waarmee de categorie van omstander, en de vele verschillende rollen die daarin te onderscheiden zijn, vrijwel is opgeheven.

Dit is de eerste aflevering in een nieuwe serie van Roxane van Iperen, over macht, dreiging en onveiligheid in de huidige tijd.

hilberg

Grondlegger van het onderscheid tussen daders, slachtoffers en omstanders bij massaal geweld is historicus Raul Hilberg. Als 13-jarige, joodse jongen vluchtte Hilberg in 1939 met zijn familie vanuit zijn geboorteland Oostenrijk naar Amerika, als 18-jarige Amerikaanse soldaat keerde hij in 1944 terug naar Europa om het continent van de nazi’s te helpen bevrijden. Toen hij na de bevrijding in het voormalige hoofdkwartier van de NSDAP was gelegerd, het Braunes Haus in München, ontdekte hij dat 26 van zijn familieleden waren vermoord door de nazi’s en stuitte hij bovendien op de privébibliotheek van Hitler. Het was het begin van een levenslange studie naar met name de politieke en administratieve infrastructuur die de Endlösung der Judenfrage mogelijk had gemaakt.

In 1961 publiceerde Hilberg zijn eerste analyses in het boek The Destruction of the European Jews – een verbluffende uiteenzetting van de betrokkenheid van miljoenen ‘normale’ mensen, werkzaam bij ambtelijke, juridische, financiële, kerkelijke of militaire instanties, bij de uitroeiing van de Europese joden. In deze studie, die vier jaar voor Ondergang van Jacques Presser verscheen, besteedde Hilberg ook aandacht aan de lotgevallen van de joden in Nederland. In de ruim veertig jaar die volgden, bleef hij het boek aanvullen met nieuwe informatie en inzichten, tot het driedelige opus magnum ontstond zoals het in 2008, een jaar na zijn dood, voor het eerst ook in een Nederlandse uitgave werd gepubliceerd.