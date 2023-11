Lupine, met zijn pluimen vol paarse bloemetjes, is vooral bekend als sierplant voor in de tuin. Ook Marieke Laméris van Proeflab Wageningen wist niet beter, totdat ze in 2020 biodynamisch akkerbouwer André Jurrius ontmoette. Die vertelde haar dat er ook lupinesoorten zijn die naast mooie bloemen óók lekkere bonen voortbrengen.

En lupine doet nog veel meer. Het is een vlinderbloemige die stikstof uit de lucht haalt, en dus geen (kunst)mest nodig heeft. Stikstof die de plant niet alleen zelf gebruikt, maar ook nog eens achterlaat in de grond voor een volgend gewas. Daarnaast zorgen de wortels van lupine voor een betere waterdoorlaadbaarheid van de bodem en zitten de boontjes, net als soja, vol met eiwitten en andere voedingstoffen.

Gewassen zoals lupine kunnen weleens de sleutel zijn tot een duurzamer voedselsysteem. Alleen, zegt Laméris, ‘het is nog onbekend, mensen eten het niet, weten niet wat ze er mee moeten.’ Lupine is een ‘vergeten groente’, ook wel ‘weesgewas’ genoemd. Om hierin verandering te brengen, richtten Laméris en Jurrius het platform Lekker Lupine op.

Smalle basis

Ons huidige voedselsysteem is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Na de hongerwinter was het streven: nooit meer honger. Er werd meer en meer ingezet op productiviteit en efficiëntie, dus op schaalvergroting en goedkoper voedsel.

Dat heeft ertoe geleid dat er nu zo’n tien gewassen zijn die heel veel geteeld worden, zegt onderzoeker nieuwe gewassen Robbert van Loo van Wageningen University & Research. Aan deze gewassen verdient de boer gemiddeld het meest. Er gaat ook het meeste geld naartoe als het gaat om veredeling, bescherming en productontwikkeling.

Hierdoor bestaat 90 procent van ons dieet uit maar tien gewassen. Vier daarvan – maïs, rijst, tarwe, en aardappel – nemen meer dan 60 procent van onze calorie-inname voor hun rekening. Een hele smalle basis, helemaal als je bedenkt dat er meer dan vijfduizend eetbare planten zijn. Die smalle basis brengt grote risico’s met zich mee, zoals een grotere kans op ziektes en plagen. Er hoeft ook maar één gewassen uit de top tien weg te vallen, en er ontstaat direct een tekort, zoals de tarwecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne laat zien.

Een ander effect van schaalvergroting is verlies aan biodiversiteit. Hierdoor zijn allerlei zogeheten ‘ecosysteemdiensten’ weggevallen, zoals bermen waarin nectarrijke bloemen konden groeien, of de teelt van gewassen die stikstof vastleggen. Boeren moeten daardoor meer kunstmest en pesticiden gebruiken, wat weer bijdraagt aan verdere afname van die bloemen en gewassen.

En is er nóg een nadeel: het verlies in biodiversiteit op de akker zet zich ook om in verlies aan diversiteit op ons bord. Je zou denken dat alles goed gaat zolang je genoeg calorieën binnenkrijgt om geen honger te hebben. Maar veel van de top vier gewassen zijn wel rijk aan koolhydraten, maar minder aan essentiële vitamines en micronutriënten. Een verlies aan diversiteit op je bord resulteert daarom al snel in een verlies aan voedzaamheid.

Een zetje

Alles bij elkaar is er een grote behoefte aan een duurzamer voedselsysteem. Een voedselsysteem dat in de woorden van Frederike Praasterink, lector Future Food Systems aan de HAS green academy, ‘binnen de planetaire en sociale grenzen opereert.’ Een voedselsysteem dat niet alleen genoeg voedsel genereert, maar ook voedsel dat ‘voedzaam, veilig en passend is bij de culturele en religieuze voorkeuren,’ zegt Praasterink, ‘en bijdraagt aan het herstellen van natuur en biodiversiteit’.

Als we vanuit dit perspectief naar ons voedselsysteem kijken, zien we dat het nodig is om de plantaardige basis te verbreden en ‘natuurinclusiever’ te produceren. Dat kan door bijvoorbeeld het telen van meer eiwitrijke gewassen zoals bonen en linzen, het samen telen van gewassen die elkaar helpen gezond te blijven en het gebruik van vlinderbloemigen, zoals diezelfde bonen en linzen, die stikstof vastleggen en ervoor zorgen dat er minder bemesting nodig is.

Weesplanten hebben vaak nog wel een zetje nodig.

In de praktijk kan dit zich vertalen in strokenteelt, ‘intercropping’ (het door elkaar telen van meerdere gewassen), of in meerjarige voedselbossen of ‘agroforestry’. Zo krijgen we een grotere verscheidenheid aan gewassen op het veld, en is het niet meer zo’n monocultuurwoestijn, zegt Praasterink. ‘Wat bijdraagt aan het verminderen van risico’s op plagen en ziektes.’

En hier komen weesgewassen zoals lupine om de hoek kijken, maar ook boekweit, olijfwilg, haver, de erwtenstruik, quinoa, rogge, schorsenneer, enzovoort. Allemaal kunnen ze helpen het plantaardige aanbod van voedzaam voedsel te vergroten. En ze doen het vaak goed doen op droge, schrale of zilte grond.

Ze hebben vaak nog wel een zetje nodig. Het zijn namelijk wel, de naam zegt het al een beetje, gewassen die we de afgelopen zeventig tot honderd jaar een beetje in de steek hebben gelaten. Niet omdat ze niet voedzaam zijn, maar omdat ze net iets minder makkelijk te telen, oogsten, of verwerken waren. Hun opbrengst is relatief laag, en kennis over hoe ze geteeld moeten worden is vaak verloren gegaan. Er is ook nauwelijks een afzetmarkt. Deze gewassen zijn daardoor niet erg interessant voor boeren, waardoor ze nog maar weinig worden geteeld.

Sommige weesgewassen zijn ook bitter van smaak, wat ze voor de consument minder aantrekkelijk maakt.

Bij Lekker Lupine proberen ze al deze dingen voor lupine te veranderen. Zo zoeken ze de samenwerking op met onderzoekers als Van Loo om ervoor te zorgen dat de veredeling van lupine weer op gang komt waardoor ook de smaak verbetert. Daarnaast werkt Van Loo aan ziekteresistente rassen en probeert hij de opbrengst te verhogen. Lupine wordt daartoe gekruist met rassen die een of meerder gewenste eigenschappen hebben in de hoop op nakomelingen ‘die het beste van beide combineren’ zegt Van Loo

Succesfactoren

Maar er is meer nodig dan een breder aanbod van gewassen, zo ontdekte Van Loo bij een ander weesgewas waar hij aan werkte. Begin 2000 hadden van Loo en z’n team quinoa voor de Europese teelt aangepast. Toch duurde het nog even voordat boeren zich eraan waagden.

Pas nadat collega’s van Van Loo op een congres een vertegenwoordiger tegenkwamen die op zoek was naar een alternatief voor tarwe vanwege een familielid met glutenintolerantie, begon het te lopen.

Inmiddels is de quinoateelt in de Franse Lorraine uitgegroeid tot vier- à vijfduizend hectare en zijn er ook in Nederland boeren die quinoa telen.

Er waren nog een paar factoren die de introductie van quinoa mogelijk maakten. ‘Zo hadden we geschikte rassen,’ zegt van Loo. ‘En er was een groep boeren in een coöperatie die een fabriek voor zaadverwerking bezaten.’ Dat maakte het mogelijk een hele keten op te zetten rondom de teelt, en door het coöperatieve element konden de boeren de teelt ook zonder al te veel risico’s uitproberen.

Inmiddels is de quinoateelt in de Franse Lorraine uitgegroeid tot vier- à vijfduizend hectare en zijn er ook in Nederland boeren die quinoa telen. Het veredelingsbedrijf Radicale Crops investeert in quinoa.

Voor lupine wordt nu gezocht naar soortgelijke succesfactoren. Laméris: ‘Omdat lupine zo lang is weggeweest, is het nog ontzettend pionieren in de teelt en de verwerking. Daar is innovatie, kennis, en experimenteerruimte voor nodig.’

Lekker Lupine is daarom bezig om een hele keten op te zetten, van boer tot consument: verwerkers, retailers, chefs, en cateraars. Samen kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van lupinefalafels, groentespreads en lupinesmeerkaas. Dat voegt waarde toe aan de boon, wat het interessanter maakt om ze te telen.

Daarnaast zetten ze zich in om mensen te laten zien hoe je lupine kan eten. Zo werken ze samen met cateraar de Wilde Keuken. Die kreeg dit jaar de opdracht om tijdens de introductieweek van de Universiteit van Amsterdam studenten van een duurzame lunch te voorzien. Het resultaat een local bowl, met lokale granen, lokale gegrilde groenten, en lokale lupine bonen. En 3800 studenten die de lupine boon hebben geproefd.

Lange adem

Een belangrijk aspect van de vraag of weesgewassen kunnen helpen ons voedselsysteem te verduurzamen is inkomen. Voor boeren komt het er domweg op neer of ze er wel genoeg aan verdienen. ‘Zeker in de beginfase,’ zegt hoogleraar Sustainable crop production Geert Haesaert van Universiteit Gent, ‘wanneer een gewas nog in opkomst is.’

Helemaal omdat de boer vaak meer verdient aan een gewas uit de top tien dan aan een weesgewas. Of zoals een boer aan Haesaert vertelde: ‘Als ik haver teel, en als dat goed lukt, verdien ik zes ton, maar als ik tarwe teel, heb ik tien tot twaalf ton.’ Met eenzelfde prijs per ton is de keuze dan snel gemaakt.

Daarom moeten we verder te kijken dan opbrengst alleen. ‘Boeren kennen hun kosten, maar niet hun besparingen,’ zegt Haesaert. Zo besparen boeren aan kunstmest wanneer ze vlinderbloemige gewassen telen, ze verminderen ziektes en plagen met een diverser gewasrotatiesysteem, waardoor ze minder pesticiden hoeven te gebruiken. Besparingen die zich over meerdere jaren uitstrekken. Daarom is Haesaert nu een onderzoek begonnen om dit in kaart te brengen.

Ook kan er financiële ruimte worden gecreëerd door het belonen van ecosysteemdiensten, zoals het vastleggen van stikstof in de bodem, het laten groeien van bodembedekkers om verdamping tegen te gaan, of het plaatsen van heggen of bloemenstroken waar vogels en insecten voedsel en schuilplaatsen kunnen vinden. Allemaal dragen ze bij aan een gezonder ecosysteem, en zo indirect aan een gezonder boerenbedrijf. Maar ze vragen ook een investering van de boer.

Een laatste knop om aan te draaien om weesgewassen een kans te geven, is de portemonnee van de consument. Die gaat vaak voor de voordeligste optie. Om het makkelijker te maken om voor de duurzame optie te gaan, zou het helpen als mensen de echte prijs gingen betalen, true pricing, zoals die van CO 2 -uitstoot, milieubelasting en biodiversiteitsverlies. ‘Dan wordt voedsel over de hele linie een stukje duurder,’ zegt Praasterink, ‘maar worden de duurzamere producten minder duur dan de niet-duurzame.’

Een duurzaam voedselsysteem is er niet van vandaag op morgen, het is een proces van de lange adem. ‘Het is best ingewikkeld om dat in balans te laten groeien,’ zegt Laméris. Het is niet alleen zaak om vraag en aanbod in balans te houden, maar ook om te voorkomen dat de vraag sneller groeit dan de teelt kan bijhouden.

Maar laat je daar niet door weerhouden om de lupine boon eens te proberen.