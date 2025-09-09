‘Als je naar de peilingen kijkt, is de centrumrechtse coalitie niet in zicht’, zei demissionair minister van Defensie en VVD-kopstuk Ruben Brekelmans afgelopen zondag in Buitenhof. ‘Als wij nu zouden zeggen: we sluiten GroenLinks-PvdA principieel uit, dan wordt het land onbestuurbaar.’
Column
VVD is toe aan oppositie
VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz omarmt een ‘sterk centrumrechts kabinet’ dat alleen in haar verbeelding bestaat, schrijft Thijs Broer. ‘De bokkensprongen van de VVD maken duidelijk dat de partij dringend toe is aan een tocht door de woestijn.’
Essay
Als burger heb je niets te zeggen
In de ideale participatiesamenleving geeft de burger de samenleving vorm, niet de overheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig, concludeert onderzoekscollectief Spit. Overheden slagen er zelden in omwonenden op een goede manier bij plannen te betrekken. Geïnteresseerde burgers haken teleurgesteld af – een ontwikkeling die populisten in de kaart speelt.
Voorpublicatie
De meeste stemmen gelden niet
Nu allerhande politieke slimmeriken de code tot ons kiesgedrag hebben gekraakt, en we worden geregeerd door lieden die ons onze persoonlijke vrijheden en burgerrechten willen ontnemen, moeten wij op zoek naar een nieuw bestuursmodel dat daadwerkelijk recht doet aan onze democratische idealen, betoogt Sander Heijne in zijn nieuwe boek De meeste stemmen gelden niet.
Column
Er is niets ondemocratisch aan het uitsluiten van de PVV
Ook Telegraaf-columnist en oud-PvdA-minister Ronald Plasterk ziet het land vergaan als er een regering met GL-PvdA tot stand komt, schrijft Thijs Broer. ‘Kennelijk is het nog steeds niet tot hem doorgedrongen waar het toe leidt als politieke partijen hun principes uit het oog verliezen: politieke chaos, ondermijning van de rechtsstaat en jarenlange stilstand.’