Te veel geld in handen van één persoon is nooit goed

Ik weet niet wie van jullie het geraaskal tussen de rijkste man op aarde, Elon Musk, en vorige president van de Verenigde Staten, tevens presidentskandidaat, Donald Trump, op X heeft gevolgd. Voor mij kwam hier alles samen wat duidelijk maakt dat extreme rijkdom in handen van enkelen overal en altijd een slecht idee is. Of het nu een oligarch, een tech-miljardair, huisjesmelker, een oliesjeik of oud geld is: te veel vermogen in handen van een enkeling corrumpeert, iedere keer weer.

Het begint vaak onschuldig genoeg, met mazzel: vermogen dat je erft of een gat in de markt dat gigantisch veel geld oplevert. Natuurlijk, je moet ook wel wat in je mars hebben, maar ik ken genoeg hele slimme mensen die het toch echt met een normaal salaris moeten doen en niet met een miljardje of twee, drie lekker kunnen spelen. Het gaat in Nederland slechts om een mens of 12, wereldwijd over 3000 mensen die samen 13% van het wereld-BBP hebben. In 1993 was dit nog slecht 3%. Een hele kleine groep die steeds meer vermogen en macht krijgt.

Een groot probleem van geld en macht is dat mensen erin gaan geloven dat dit hun persoonlijke succes is. Alleen in een neoliberaal paradijs is dat de werkelijkheid. In onze wereld is extreme rijkdom nooit alleen een eigen verdienste: je opleiding, infrastructuur, energievoorziening en zorg hebben altijd een bijdrage geleverd aan persoonlijk succes. Maar als je echt denkt dat jouw rijkdom jou in ongeveer alles superieur maakt, wil je graag anderen ook die weg wijzen. Het messiascomplex. In de milde vorm is het een filantropie-aandoening, en extreme gevallen, daar waar het vermogen wordt aangewend roeptoetmedia te betalen of te kopen, is een gevaar voor de democratie. Ik ben weer terug bij Musk.

En mensen die al veel hebben, willen doorgaans alleen nog maar meer. En daar gaat het mis. Want geld is macht. De macht om te lobbyen voor gunstiger belastingregels, bijvoorbeeld. In veel landen betalen de extreem rijken nauwelijks belasting, en in Nederland zijn we daarin koploper. De rijkste mensen die relatief minder belasting betalen dan leraren of zorgpersoneel.

En als de discussie maar enigszins de kant op dreigt te gaan van hogere belastingen voor de allerrijksten, komt de antibelastinglobby meteen in actie. Zowel voor als achter de schermen. In Nederland mag die lobby graag benoemen dat dit al zo’n gelijk land is. Men weet maar al te goed dat Nederlanders het lastig vinden onderscheid te maken tussen inkomen en vermogen, zoals uit recent onderzoek bleek. En als het dan zo wordt gedraaid dat het gaat over hogere belasting op pensioenvermogen of het eigen huis van de gemiddelde Nederlander, dan is er al snel niemand meer voor te vinden om extreem vermogen te belasten.

Op de laatste G20-top werd een voorstel van de econoom Gabriel Zucman besproken om de extreem rijken te gaan belasten. 2% van hun vermogen. Ik vind dat nog veel te weinig. Het is simpelweg moreel niet te verantwoorden en het corrumpeert. Democratisch begrenzen hoeveel een persoon mag hebben, zoals de filosoof en econoom Ingrid Robeyns al een tijd bepleit als limitarisme, lijkt me een veel beter idee.

Laten we dit jaar beginnen met 1 miljard. Schappelijk, toch? Dan kijken we volgend jaar wel weer verder.

Zoals mijn moeder altijd zei: te is nooit goed, behalve tevreden. En om dat te bereiken hebben we echt minder extreem rijken nodig.