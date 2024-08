‘Van het strengste migratiebeleid ooit komt niets terecht’

Het werkbezoek van Marjolein Faber aan de grensovergang bij Zevenaar in deze mooie zomerweek was bedoeld om ‘een signaal af te geven’, namelijk dat de nieuwe asielminister keihard werkt aan het intensiveren van de grenscontroles, één van de eerstgenoemde maatregelen in het Hoofdlijnenakkoord om het ‘strengste migratiebeleid ooit’ tot stand te brengen.

Zo verscheen Marjolein Faber, gehuld in fluorescerend hesje aan de grensovergang van de A12, waar de marechaussee druk doende was passerende auto’s steekproefsgewijs van de weg te halen. Na vijf minuten rondkijken was de minister al wel toe aan haar ‘mediamomentje’, zoals verslaggever Tobias den Hartog van het AD gortdroog noteerde.

Maar heel overtuigend was haar optreden niet. Toen SBS-verslaggever Sam Hagens de minister erop wees dat structureel uitbreiden van de grenscontroles helemaal niet mag volgens de wet – artikel 4:17 van het Vreemdelingenbesluit – kwam Faber niet verder dan een hakkelend antwoord: dat ze er ‘binnen het kader’ wel ‘dingen aan kan bijschaven’.

Wie Faber in haar eerste maanden als minister bezig ziet, kan het al uittekenen: van het ‘strengste migratiebeleid ooit’, zoals Geert Wilders het trots noemde bij de presentatie van de nieuwe coalitie, gaat weinig terecht komen. Toen al wezen tal van migratie-experts erop dat het Nederlandse migratiebeleid grotendeels bepaald wordt door internationale verdragen en Europese regels, die alleen met de grootst mogelijke moeite en instemming van de andere Europese lidstaten aangepast kunnen worden: een moeizame en tijdrovende exercitie, die misschien wel drie kabinetsperiodes gaat duren.

In de praktijk hebben de coalitiepartijen tot dusverre niets anders gedaan dan de opvangcrisis vergroten door de Spreidingswet van gewezen staatssecretaris Eric van der Burg te torpederen, en bovendien te verbieden dat statushouders met voorrang een huurwoning kunnen krijgen, zodat het wachten is op nieuwe tentjes op het grasveld voor Ter Apel.

Intussen krijgen de linkse partijen steevast de schuld van het migratieprobleem, maar ook die kritiek is op drijfzand gebaseerd.

Intussen krijgen de linkse partijen steevast de schuld van het migratieprobleem, maar ook die kritiek is op drijfzand gebaseerd. Het was PvdA-staatssecretaris Job Cohen die in 2000 de strengste Vreemdelingenwet tot nu toe door het parlement loodste. Zijn partijgenoot Nebahat Albayrak maakte minder vaak gebruik van haar discretionaire bevoegdheid om schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning te geven dan haar latere opvolgers Klaas Dijkhoff en Fred Teeven van de VVD. En het waren de sociaaldemocraten Frans Timmermans en Diederik Samsom die een grote rol speelden in de totstandkoming van de Turkijedeal in 2016, waarmee de toenmalige asielcrisis – althans tijdelijk – werd bedwongen.

Nu de onvermoeibare Eric van der Burg is afgeserveerd door zijn eigen partij, is het de beurt aan PVV-minister Marjolein Faber, die de afgelopen jaren als senator fel ageerde voor het sluiten van de grenzen om de ‘asieltsunami’ te stoppen.

Hoe weerbarstig de praktijk is, mocht ze deze week aan de grens bij Zevenaar ontdekken: het merendeel van de aan de kant gezette auto’s bleek van Duitse vakantiegangers, op weg naar de zee. Voorlopig moet Faber het hebben van ‘mediamomentjes’ om de indruk te wekken dat er héél hard aan het ‘strengste migratiebeleid ooit’ wordt gewerkt.