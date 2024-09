De universiteit is veel meer dan een onderzoeksinstituut

Het is de eerste academische jaaropening in tien jaar dat ik niet als student of medewerker aan een universiteit verbonden ben, en misschien is het daarom dat ik terugdenk aan alle academische types die mij hebben gevormd. Ik herinner me de filosofiedocent die mijn vergeefse pogingen zag om plezier te halen uit het schrijven van wetenschappelijke artikelen en me in plaats daarvan mijn eerste opiniestuk naar de krant liet opsturen. Ik denk aan die keer dat een hoogleraar kunstfilosofie mij en mijn medestudenten naar de kunstacademie stuurde om daar te vragen wat ‘schoonheid’ betekent. En aan het moment dat ik zat te zappen en opeens mijn scriptiebegeleider op tv zag, die boos wegstormde van een talkshowtafel en een kleine storm op Twitter veroorzaakte. Ook zie ik de wetenschappers voor me die het aandurfden om afgelopen jaar te demonstreren tegen fossiele subsidies en de samenwerking met Israëlische universiteiten.

Ik herinner me juist deze mensen omdat ze niet alleen, zoals alle goede wetenschappers, buiten de gebaande paden van het denken liepen. Ze liepen óók buiten de gebaande paden van wat een ‘goede wetenschapper’ is.



Een ongenuanceerde stoomcursus: succesvol academicus word je door veel subsidie binnen te harken en veel te publiceren in zo prestigieus mogelijke vaktijdschriften die niemand leest, wat het dan weer makkelijker maakt om veel subsidie binnen te harken. De rest – bijdragen aan het publieke debat, experimenten met nieuwe vormen van onderwijs, betrokkenheid bij overheidsbeleid, het bevorderen van studentenwelzijn en inclusie – wordt op z’n best gezien als grappige hobby’s, leuk voor erbij. In andere gevallen resulteert het in hoon van collega’s en moeilijke gesprekken met leidinggevenden. Een wetenschapper die veel ‘hobbyt’ en daardoor minder publiceert, kan zomaar tot stilstand komen op de carrièreladder.

Terwijl die hobby’s ervoor zorgen dat onderzoek niet in een la belandt, maar juist het daglicht ziet.



De universiteit is oneindig veel meer dan een onderzoeksinstituut.

De tijd dat de universiteit zich volledig kon wijden aan de zoektocht naar ware kennis, ongestoord door aardse zaken, is voorbij. Terugkijkend op de Franse Revolutie schreef Goethe nog trots dat ‘in onze (intellectuele) kringen niemand zich bekommerde om het nieuws of de krant’. Misschien kwam die desinteresse toen al meer uit verwendheid dan idealisme voort, en hoe dan ook is ze vandaag de dag ondenkbaar: we verwachten van de universiteit dat ze ons door maatschappelijke en ecologische crises loodst, dat ze bijdraagt aan een gezonde economie, dat ze een standpunt inneemt in tijden van onrecht, dat ze de nieuwe generaties opleidt om een betere toekomst te bouwen.

Op elke universiteit is een handjevol dappere wetenschappers te vinden dat bereid is de taak van de universiteit in de volle breedte te realiseren. Van mijn korte carrière op de universiteit is me de fantastische wetenschapper bijgebleven die maar geen hoogleraar mocht worden. Ze zat wekelijks in Den Haag om haar technische expertise met beleidsmakers te delen, was een warm pleitbezorger voor beter diversiteitsbeleid, bezorgde haar studenten de wildste afstudeerprojecten die elk beoordelingsformulier te buiten gingen, en kreeg meer uitnodigingen voor interviews dan ze kon accepteren – maar publiceerde minder dan haar collega’s. Het zijn vaak de mensen die voor studenten en buitenstaanders het meest inspirerend zijn, die in hun eigen werkomgeving keer op keer moeten rechtvaardigen dat zij zich met ‘niet-academische’ zaken bezighouden.

Tot zover niks nieuws. Al in 2019 zijn Nederlandse wetenschapsorganisaties samen het landelijke programma ‘Erkennen en Waarderen’ gestart om tegenkracht te bieden aan ‘een te eenzijdige nadruk op onderzoeksprestaties met doorgeslagen publicatiedrift’. Afgelopen maand constateerde het Rathenau Instituut dat het programma glorieus heeft gefaald. Wetenschappers worden nog steeds voornamelijk beoordeeld op traditionele criteria: die subsidies en publicaties dus. De gebaande paden raken steeds dieper ingesleten.

Als er één duidelijke taak voor de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt is het deze: minder focus op de subsidierace, en meer vrijheid voor academici om hun kritische denkkracht in te zetten op manieren die zij, vanuit hun wetenschappelijke verantwoordelijkheid, het meest waardevol vinden.

In plaats daarvan is het kabinet van plan nóg meer schaarste te creëren – honderden miljoenen wil ze bezuinigen, bovenop het structurele tekort dat er al bestaat in de wetenschap – en zo de wanhopige strijd om onderzoekssubsidie nog wat verder op te stoken. Dat dwingt wetenschappers om mee te rennen in de race, willen ze een kans maken op ‘erkenning en waardering’, of gewoon een beetje baanzekerheid en werkgeluk. Vooral academici met tijdelijke contracten zijn kwetsbaar. In Nederland is dat een kwart van het totaal, en dat is nog zonder de 10.000 promovendi mee te tellen die standaard een tijdelijk contract krijgen. Ook op institutioneel niveau werken bezuinigingen door: ze zijn een drijfveer voor universiteiten om personeel aan te trekken dat relatief makkelijk door de brandende subsidiehoepel springt. Mensen die bínnen de gebaande paden van de ‘goede wetenschapper’ blijven, dus.

Goed onderzoek is letterlijk van levensbelang, en de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet-Schoof zijn alleen om die reden al dramatisch. Maar de universiteit is oneindig veel meer dan een onderzoeksinstituut: haar kracht is dat ze zichzelf constant bevraagt en opnieuw uitvindt. Daarvoor hebben we juist de zeldzame wetenschapper nodig die oneindig veel meer durft te zijn dan onderzoeker.