Werken moet lonen, echode het vorige week urenlang tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen door de grote vergaderzaal van het parlement. De realiteit is anders: ‘We kunnen concluderen dat een dag extra werken lonender is voor de overheid dan voor de leraar of lerares,’ vatte SGP-Kamerlid Chris Stoffer het samen.

Dat werken moet lonen is allerminst een nieuw motto. Met een flexibele geest kun je het op alle politieke wensen en ambities plakken. Zo pleitte de VVD vanaf eind jaren negentig jarenlang voor het verlagen van het minimumloon mét een aanvullende uitkering omdat ‘werken moet lonen’. Inmiddels is de regeringspartij onder datzelfde motto voor het (beperkt) verhogen van het minimumloon.

Mark Rutte groeide in zijn rol als leider van de VVD dankzij hartstochtelijke pleidooien voor de hardwerkende Nederlander die forse lastenverlichtingen verdiende. Sinds 2006 hamert hij, vooral in campagnetijd, erop hoe ‘werken moet lonen’. En dat motto is uiteindelijk terug te vinden in drie regeerakkoorden (van Rutte II, Rutte III en Rutte IV).

Alleen zijn de mooie woorden amper van het papier gekomen. Juist in tijden van crisis wordt pijnlijk duidelijk hoe groot de kloof is tussen de haves and have nots. Het probleem van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt werd jaren weggemoffeld en vooruitgeschoven, maar ligt nu vol in het zicht op het Binnenhof. Werken is al lang geen garantie meer op een zeker bestaan, Nederland telde al voor de inflatie ruim een kwart miljoen werkende armen.

‘Geen goedkope opmerking’

‘Het is een schande dat mensen niet genoeg verdienen om hun eigen kinderen boterhammen te geven,’ zei Henk Nijboer (PvdA) tijdens het debat over de financiën. ‘We verhogen het minimumloon en werkenden gaan een klein beetje belasting betalen,’ zei Kamerlid Inge van Dijk van coalitiepartij het CDA over het miljardenpakket dat de pijn van de inflatie moet opvangen. ‘Maar van elk uur dat mensen meer gaan werken, houden ze volgend jaar vrijwel niets over, en dat steekt als een graat in mijn keel.’ Stoffer: ‘Een euro meer verdienen betekent 0,87 afdragen aan de fiscus.’

Talloze economen, ambtenaren, commissies en andere wijze koppen hebben vuistdikke rapporten en adviezen geschreven en allemaal zijn ze het eens: het stelsel moet eenvoudiger.

Regeringspartij VVD riep daarop wat de VVD al decennia roept – dat werken meer moet lonen – en dat was volgens volksvertegenwoordiger Eelco Heinen echt ‘geen goedkope opmerking’. Hij zei dat er ‘diep’ gekeken moest worden naar het belastingsysteem en het circuit van toeslagen. Maar hij wist zelf natuurlijk ook wel dat daarnaar gekeken wordt, al jarenlang.

Neem het toeslagenstelsel: talloze economen, ambtenaren, commissies en andere wijze koppen hebben vuistdikke rapporten en adviezen geschreven en allemaal zijn ze het eens: het stelsel moet eenvoudiger. Dat is ook wat de regerende partijen zeggen te willen, alleen lukt het maar niet. ‘Vereenvoudiging lijkt niet snel tot stand te komen,’ constateerde de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) begin vorige maand, ‘omdat hier nog geen plan voor is.’

Terwijl de problemen lang en breed bekend zijn – ook al lang voor het toeslagenschandaal waarbij duizenden ouders door de overheid financieel (en psychisch) in de afgrond werden gestort. ‘Er lijkt een grote consensus te bestaan dat het toeslagensysteem te ingewikkeld is geworden’, schreef een speciale ambtenarenwerkgroep in 2008. Een van de grootste problemen was dat burgers nauwelijks konden (en kunnen) inschatten op hoeveel toeslag ze recht hebben. En dat kan grote gevolgen hebben.

Achteraf berekenen

Een van de beloften die het kabinet drie jaar daarvoor deed, bij de invoering van het toeslagenstelsel, was transparantie. Het nieuwe stelsel moest de 72 inkomensafhankelijke regelingen die destijds bestonden vervangen. Voor alles bestond toen een apart formulier en loket, waardoor veel mensen niet wisten waar ze recht op hadden. Tussen de 15 en 27 procent van de huishoudens vroeg bijvoorbeeld geen huursubsidie aan – terwijl ze er wel recht op hadden – want ze wisten niet van het bestaan.

In 2008 bleek het achteraf uitrekenen inderdaad een groot probleem, dat sindsdien nooit werd opgelost.

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen moest daar een einde aan maken. Sinds 2006 kennen we vier regelingen die via de Belastingdienst wordt uitgekeerd: de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De toeslagen zijn bedoeld om arbeidsparticipatie te bevorderen (kinderopvang) en als inkomenssteun. Alleen brengen ze huishoudens juist in de problemen omdat ze vooraf worden uitgekeerd – pas achteraf wordt berekend of het bedrag juist is.

PvdA-Kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl noemde dit in 2005 risicovol, met name voor de lage inkomens. ‘Niet alle mensen kunnen zo goed rekenen en vragen een te hoge toeslag, zij bouwen een schuld op en niet zo’n kleine ook. Wij hebben het hier over duizenden euro’s!’ Alleen de PvdA stemde tegen en de wet werd ingevoerd.

In 2008 bleek het achteraf uitrekenen inderdaad een groot probleem, dat sindsdien nooit werd opgelost. Ondanks allerlei instanties die consequent aan de bel bleven trekken. In 2019 concludeerde een werkgroep van ambtenaren wederom in een rapport dat de toeslagen juist financiële onzekerheden in de hand werkten. ‘We schatten dat in ongeveer de helft van de schuldensituaties toeslagen een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van financiële problemen,’ meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een reactie op het rapport.

Fijnmazig en complex

De toeslagen spelen ook een rol in het beperken van arbeidsparticipatie. Daar zit het kabinet mee in de maag. Wie meer gaat werken, loopt het risico meer belasting te moeten betalen en minder toeslagen te krijgen. Dit geldt niet alleen voor lagere inkomens, maar ook voor modale inkomens. Bovendien heeft het iets ongemakkelijks dat werkgevers veel te lage lonen kunnen uitkeren omdat de overheid met toeslagen de gaten vult.

Het toeslagensysteem, en dan met name in wisselwerking met het belastingstelsel dat bestaat uit een woud aan heffingskortingen, is ongelofelijk fijnmazig en complex. Dat komt door de politieke wens zo specifiek mogelijk uit te keren. De ambtenarenwerkgroep noemde dat in een vervolgonderzoek in 2020 ‘een legitieme politieke wens’. ‘Maar het vormt tegelijkertijd een fuik. Doorzwemmen in die fuik leidt tot alsmaar toenemende complexiteit. Een complexiteit die veel vraagt, niet alleen van de uitvoerder, maar ook en vooral van de burger waar het allemaal voor was bedoeld.’

Er is een energietoeslag bij gekomen om gezinnen door de crisis te loodsen. Begrijpelijk, andere knoppen om huishoudens snel te helpen zijn er bijna niet.

De werkgroep kwam met allerlei alternatieven – waarbij het toeslagenstelsel bleef bestaan of juist werd afgeschaft. Maar er móét iets gebeuren, zeggen alle onderzoekers. Alleen kent elke keuze nadelen en daar heeft de politiek duidelijk moeite mee. Momenteel krijgen ruim 6 miljoen huishoudens toeslagen. In totaal ging er in 2021 ruim 15 miljard euro in om – waarvan het grootste bedrag voor de zorgtoeslag was.

In het coalitieakkoord staat dat het toeslagenstelsel ‘op termijn’ wordt afgeschaft. De kinderopvang wordt, althans dat is het plan, vanaf 2025 bijna gratis. Ook wordt de huurtoeslag eenvoudiger. Maar, zei verantwoordelijk staatssecretaris Aukje de Vries (VVD) in een debat afgelopen juni, het afschaffen van het toeslagenstelsel ‘is een kwestie van een lange adem’. Alleen al vanwege de ICT-problemen bij de fiscus.

Ondertussen is de politiek verder de fuik in gezwommen. Er is een energietoeslag bij gekomen om gezinnen door de crisis te loodsen. Begrijpelijk, andere knoppen om huishoudens snel te helpen zijn er bijna niet.

Maar er is een keerzijde. ‘Met bijna elke op dit moment uitvoerbare en doenlijke uitzondering wordt het stelsel lastiger uit te leggen aan de burgers’, schreef de Inspectie belastingen, toeslagen en douane vorige maand in een rapportage. ‘Ook de uitvoering wordt kwetsbaar voor toekomstige aanpassingen. We zien dat een vereenvoudiging van het fiscale- en toeslagenstelsel een steeds grotere opgave wordt.’

Een stelselwijziging voor de belastingen en toeslagen lijkt nog ver weg. Het kabinet kondigde vorige week bij de Algemene Financiële Beschouwingen aan ‘met een denkrichting’ te komen in de periode 2023. De VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie kwamen nog wel met voorstellen om met een plan van aanpak te komen om de toeslagen in 2030 af te schaffen. Concreter werd het niet, ook al liggen er tientallen varianten klaar in ambtelijke rapporten.

Ondertussen wordt het ondoorgrondelijke stelsel met pleisters bij elkaar gehouden. Het past in het patroon van een politiek die pijnlijke keuzes ontloopt tot de bom barst – kijk maar naar het stikstofdossier. Als partijen menen dat ‘werken moet lonen’ en de laagste inkomens écht willen steunen dan trekken ze de pleisters eraf en maken ze de fundamentele keuzes die al lang op tafel liggen. Want zoals iedereen weet maken zachte heelmeesters stinkende wonden.