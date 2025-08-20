Waarom we Tilburg spuuglelijk vinden

Literaire kroniek

Het weerzinwekkende lot van de schrijver

Vijftig jaar geleden vroeg het literaire tijdschrift De Revisor een groot aantal schrijvers hun zelfportret te tekenen, hoe onhandig ook. Toen Thomas Heerma van Voss die zag, vroeg hij zich af hoe het met die bijna vergeten schrijvers zou gaan. Veel waren overleden, achttien schrijvers ontvingen hem.