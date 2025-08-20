Beeldverhaal
Waarom we Tilburg spuuglelijk vinden
Illustrator Aart Taminiau dook in de geschiedenis van Tilburg, ook wel bekend als de ‘Aldi onder de steden’. Wanneer is Tilburg lelijk geworden? En kun je daar wel van spreken?
Gerelateerd
Literaire kroniek
Het weerzinwekkende lot van de schrijver
Vijftig jaar geleden vroeg het literaire tijdschrift De Revisor een groot aantal schrijvers hun zelfportret te tekenen, hoe onhandig ook. Toen Thomas Heerma van Voss die zag, vroeg hij zich af hoe het met die bijna vergeten schrijvers zou gaan. Veel waren overleden, achttien schrijvers ontvingen hem.
Beschouwing
Vooral witte mannen zijn bang voor schrijvers van kleur
Toen schrijver Joris van Os zich voordeed als de fictieve Marokkaans-Nederlandse Sadiqa Almakhadie, regende het publicaties, prijzen en een boekendeal. Zijn stunt voedde klachten over ‘positieve discriminatie’ in de literaire wereld. Maar een donkere huid was tot voor kort standaard reden voor afwijzing.
Dubbelrecensie
Het meest hoopvolle boek in tijden
Eens per maand recenseren literatuurcritici Dieuwertje Mertens en Carel Peeters hetzelfde boek. Deze keer: No Straight Way Takes You There − Essays for Uneven Terrain van Rebecca Solnit (1961), volgens Mertens het meest aanstekelijk hoopvolle boek in tijden. Of Peeters het daarmee eens is?