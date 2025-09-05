The Velvet Sundown is ’s werelds bekendste band die niet bestaat. Het vierkoppige muzikale gezelschap met John-Lennonkapsel, weet elke maand ruim driehonderdduizend Spotify-luisteraars aan zich te binden. Alleen… de muziek, de arrangementen, de zanglijnen – alles is volledig gegenereerd door kunstmatige intelligentie.
’s Werelds populairste band die niet bestaat
Een band die niet bestaat, maar maandelijks wél driehonderdduizend luisteraars trekt: The Velvet Sundown. Hun zonnige softrock doet erg jaren zeventig aan. Alleen – achter de muziek schuilt geen kwartet muzikanten, maar kunstmatige intelligentie.