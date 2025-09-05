’s Werelds populairste band die niet bestaat
VRIJDAG 5 SEPTEMBER

Een band die niet bestaat, maar maandelijks wél driehonderdduizend luisteraars trekt: The Velvet Sundown. Hun zonnige softrock doet erg jaren zeventig aan. Alleen – achter de muziek schuilt geen kwartet muzikanten, maar kunstmatige intelligentie.

AuteurChard van den Berg

The Velvet Sundown is ’s werelds bekendste band die niet bestaat. Het vierkoppige muzikale gezelschap met John-Lennonkapsel, weet elke maand ruim driehonderdduizend Spotify-luisteraars aan zich te binden. Alleen… de muziek, de arrangementen, de zanglijnen – alles is volledig gegenereerd door kunstmatige intelligentie.

