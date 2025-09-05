’s Werelds populairste band die niet bestaat

The Velvet Sundown is ’s werelds bekendste band die niet bestaat. Het vierkoppige muzikale gezelschap met John-Lennonkapsel, weet elke maand ruim driehonderdduizend Spotify-luisteraars aan zich te binden. Alleen… de muziek, de arrangementen, de zanglijnen – alles is volledig gegenereerd door kunstmatige intelligentie.