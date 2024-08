Rutte ging zoals hij kwam: ‘Hai!’, ‘Hoi!’, ‘Leuk!’

Mark Rutte nam van de week afscheid zoals hij kwam, met veel ‘Hai!’, ‘Hoi!’, ‘Leuk!’, en een brede glimlach voor iedereen op zijn pad. Ook de vorm van het feest was typerend voor de man die zich de afgelopen jaren graag liet filmen op de fiets met een appeltje: een gezellige barbecue op het strand van Scheveningen, zonder staande receptie, zonder speeches en zonder cadeaus. En wie toch een cadeau had meegenomen kon erop rekenen dat het verloot zou worden onder het personeel van de strandtent.

Maar het opmerkelijkst was nog wie Mark Rutte had uitgenodigd. Zo waren er weliswaar de usual suspects als oud-premier Jan Peter Balkenende, de oud-ministers Uri Rosenthal, Stef Blok, Wouter Koolmees, Hugo de Jonge, Ronald Plasterk, Ank Bijleveld en Marja van Bijsterveldt, oud-PvdA-leider Diederik Samsom, oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel, de huidige en voormalige vicevoorzitters van de Raad van State Thom de Graaf, Piet-Hein Donner en Herman Tjeenk Willink, de commissarissen van de Koning René Paas en Jaap Smit (laatstgenoemde had zijn nieuwe boek Zonder kompas geen koers voor Rutte meegenomen, dat dus volgens de instructies dreigde te worden verloot), een aantal fractievoorzitters uit de Eerste en Tweede Kamer, flink wat ambtenaren van Algemene Zaken en een handjevol Haagse journalisten. Maar de gehele VVD-fractie was niet uitgenodigd, evenals de meeste partijbonzen van Ruttes eigen partij.

Het aantal prominenten viel überhaupt tamelijk in het niet, want het grootste deel van de genodigden bestond uit het voltallige restaurantpersoneel, de koffiejuffrouwen en de bodes uit de Tweede Kamer. Zo kon het gebeuren dat oud-minister van Justitie Ard van der Steur, als enige van het gezelschap keurig in krijtstreep, genoeglijk een praatje stond te maken met de chefkok van het Kamerrestaurant, zoals hij in zijn tijd als bewindsman ook al graag deed, terwijl Rutte zelf – gehuld in T-shirt, korte broek en All Stars – even verderop de andere koks en de jongens uit de afwaskeuken uitgelaten op de schouders stond te slaan.

Toen ik hem even sprak over zijn keuze voor de genodigden, riep Rutte: ‘Ja, leuk he?’ – en weg was hij weer in de menigte, op weg naar de caissières van het Kamerrestaurant die een selfie met hem wilden maken.

Politiek is mensenwerk, en zeker in dit polderland moet politiek succes je worden gegund. Mark Rutte was er een meester in.

En toen drong het opeens weer tot me door dat wat we hier zagen misschien wel het geheim is van het succes van Mark Rutte: dat het ondanks zijn politieke gemarchandeer, zijn halve leugens en de ravage die hij achterlaat steeds maar niet lukt een hekel aan hem te krijgen.

Die gedachte bekroop me al dertien jaar geleden, op de jaarlijkse Prinsjesdagborrel in Nieuwspoort van werkgeversorganisatie VNO-NCW tijdens het eerste kabinet-Rutte, dat met gedoogsteun van de PVV tot stand was gekomen. In de pers werd de toen nog wankele jonge premier over de hekel gehaald door geheel progressief Nederland omdat hij eraan meewerkte het populisme van Geert Wilders salonfähig te maken. Maar terwijl zijn voorganger Jan Peter Balkenende bij zulke borrels steevast afgeschermd door zijn medewerkers in een hoekje stond, begaf Rutte zich opgewekt door de hele ruimte en riep hij hartelijk ‘Hai!’, ‘Hoi!’, ‘Leuk!’ naar iedereen die hij herkende, ceo, vakbondsman, beginnend journalist of ober – en wist hij daarbij ook nog de indruk te wekken dat hij iedereen echt even aandacht gaf. Je zag ze allemaal glimmen.

Zo vergaarde Rutte in de loop der jaren een almaar groeiende kring mensen om zich heen die hem – als het erop aankwam – het voordeel van de twijfel gaven, want ‘je kan veel van hem zeggen, maar het is wel een goeie vent’. Politiek is mensenwerk, en zeker in dit polderland moet politiek succes je worden gegund. Mark Rutte, met zijn onuitputtelijke aandacht voor mensen, was er een meester in.

Maar tijdens zijn kabinetten ging er wel iets kapot in de samenleving en in de politiek: de bereidheid het compromis te accepteren en de ander ook iets te gunnen – precies dus waar Rutte zelf heel behendig in was. Een progressieve oud-politicus had een mooie beeldspraak paraat toen we op het strandfeest te spreken kwamen over Ruttes omgang met het populisme, de winst van de PVV bij de laatste verkiezingen en de onmogelijke politieke situatie van dit moment. ‘Als militairen over een hangbrug gaan, moeten ze altijd uit de maat lopen, anders gaat zo’n brug vreselijk slingeren. Mark heeft, vind ik, te vaak op de maat meegestampt. En dan kan het dus misgaan’.

De oud-premier zelf zei voor de camera aan het begin van zijn strandfeest: ‘Ik heb het zo lang gedaan en ik heb alles gegeven, maar volgens mij vond Nederland dat het een keer klaar was. En ik vond dat ook.’ Waarna hij zich opgewekt in het feestgedruis begaf.