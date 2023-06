Dit verhaal is ook te beluisteren.

Arm en rijk zijn in Nederland niet altijd zo duidelijk gescheiden als bijvoorbeeld in Azië. Er bestaan gradaties, en dat wordt vooral duidelijk als je de uitersten bezoekt. De Bijenkorf bijvoorbeeld, waar de duurste spullen worden verkocht door de armste verkopers van het land.

In de oksel tussen de Bijenkorf in Amsterdam en de parkeergarage sta je uit de wind. Het is er zelfs een beetje droog als het regent, dus daar staan ze het meest. Een treurig troepje, een zielig zooitje, rijk gekleed maar toch armoedig, staat daar te kleumen en haastig een sigaret op te roken, met in de vrije hand een koffiebeker.

Je verwacht het overal. Alleen niet bij de Bijenkorf. Dat warenhuis heeft iets koninklijks, het heeft standing.

Ze staan voor de enorme etalageruit van de horlogeafdeling, en aan hun rechterhand is de glazen buitendeur van Q-Parking en het halletje met de betaalautomaten. Daar zag ik ze voor het eerst in winterweer: de rokers van de Bijenkorf. Ze waren allen goed gekleed maar zagen er toch miezerig uit. Om een of andere reden zag ik armoe in de manier waarop ze daar naast hun chique werk stonden te roken.

Je ziet ze overal bij kantoren, winkels, cafés, fabrieken, inpakcentra: de outcasts van de rookvrije samenleving. Je verwacht het overal. Alleen niet bij de Bijenkorf. Dat warenhuis heeft iets koninklijks, het heeft standing. Iemand die in de Bijenkorf werkt, hoort niet te roken, maar ze doen het kennelijk toch.

Gekleed en gegroomd

Die eerste keer waaide er een gemene wind met ijzige regendruppels en ik voelde medelijden. Ik liep haastig voorbij, omdat het te koud was om te blijven staan. Nu schijnt de zon. Het hoekje is leeg. De rokers zijn uitgezwermd over het Beursplein.

G. staat op het plein geleund tegen het hek van de fietsenparkeergarage, met zijn gezicht naar het warenhuis waar hij werkt. Hij vindt het niet erg daarnaar te kijken. Waarom zou hij? ‘Het is een mooi gebouw.’ Aan hem is moeilijk af te zien of hij rijk is of arm. De rijkdom van de Bijenkorf is op hem afgestraald: het warenhuis heeft hem gekleed en gegroomd. Een sloddervos kan geen mooie pakken verkopen. Je bent het ook aan je stand verplicht, vindt hij. De Bijenkorf is niet zomaar een winkel. ‘Het is het gezicht van Nederland,’ zegt hij, ‘net zoals Lafayette dat is in Parijs.’

Zijn gezicht is iets te bruin, zijn baard en zijn haar zijn ultra netjes getrimd, zijn kostuum is scherp gesneden: grijs en een beetje glimmend.

Tussen werken ‘in’ en werken ‘bij’ de Bijenkorf bestaat een groot verschil, legt hij uit.

Zijn antwoorden zijn kort en afgemeten. Zijn sigaret is bijna op en hij heeft haast. Hij komt niet graag te laat, zelfs niet één minuut. ‘We moeten stempelen.’

Hij werkt een jaar in de Bijenkorf, zegt hij. In, niet bij, benadrukt hij, minzaam glimlachend, alsof ik een klant ben. Tussen werken ‘in’ en werken ‘bij’ de Bijenkorf bestaat een groot verschil, legt hij uit. Het is vooral een verschil in werkgever: wie ‘in’ de Bijenkorf werkt, werkt meestal voor een shop-in-shop: de merkenwinkeltjes die er allemaal hun eigen personeel op nahouden. Voor hen is de Bijenkorf de gouden mantel waarin hun winkeltje zich hult. Louis Vuitton, Prada, Gucci, een plekje in de Bijenkorf geeft ze nog wat meer cachet.

Tussen de mensen van de shop-in-shops en het warenhuispersoneel gaapt een standsverschil, zegt G. De merkwinkels betalen ook beter dan het warenhuis. ‘Veel beter.’ Meer wil hij ook daar niet over kwijt.

Niemand wil gedonder

Zuinigheid met woorden is een algemeen trekje van alle mensen die haastig een sigaret of twee opzuigen en een bekertje koffie naar binnenslaan in het kwartier dat ze daarvoor is gegund.

Het verschil tussen ‘in’ en ‘bij’ is bij nader inzien niet zo groot als ze zelf denken. Roken verbroedert en voor iedereen hier is negen euro voor een pakje een kapitaal. En allemaal zijn ze huiverig om hun naam te noemen of de naam van hun afdeling, omdat ze geen moeilijkheden willen, omdat ze buitenlander zijn, of simpelweg omdat het toch de Bijenkorf is waarover we het hebben. Niemand wil gedonder.

‘Het is schandalig dat ze zo slecht betaald worden.’

Twee keer hebben de mensen die ‘bij’ de Bijenkorf werken hun schroom overwonnen en gedemonstreerd voor een beter loon. Ze deden dat bedeesd, omdat demonstreren hun niet in het bloed zit. Ze hielden aarzelend hun spandoeken vast, stonden buiten, in hun onberispelijke kleren, en uitsluitend in de pauze zodat de klanten er geen last van hadden. Niemand wilde het imago van het warenhuis bezoedelen, want hoe slecht het ook is voor zijn mensen: het is hun warenhuis.

G. zegt dat hij schrok toen hij hoorde hoe weinig de mensen ‘bij’ verdienden. ‘Het is schandalig dat ze zo slecht betaald worden.’

Beleefder dan elders

Het woord ‘schandalig’ duikt in de gesprekjes elke keer weer op. De Bijenkorf betaalt zo weinig dat je beter kunt gaan inpakken bij de Hema of Picnic, of in de winkels van Primark, dat betaalt beter, zegt een medewerkster in zwart colbertje, zwarte trui, zwarte broek en zwarte schoenen. Maar ja, het is toch de Bijenkorf hè? En de Bijenkorf weet dat ze zo denken. Dus krijgen werknemers er 11,99 euro per uur.

Bij de shop-in-shops in de winkel kunnen ze dertien, vijftien, zeventien euro per uur verdienen, krijgen ze kleren van de zaak en niet zelden ook provisie. Daarbij komt dan wel de stress van targets die ze moeten halen, moeten ze vijf volle dagen werken, en ook ’s avonds en in het weekeinde beschikbaar zijn.

‘Bij’ of ‘in’: allemaal vallen ze op door hun onberispelijkheid, ze zijn beleefder dan elders, alsof de imposante Bijenkorf hun persoonlijkheid is binnengedrongen. In de winkel zijn ze een verlengstuk van de glimmende rekken met felle kleurtjes, dure geurtjes, jassen, schoenen en tassen, het ritselend inpakpapier en de kassa’s waar ze bedragen aanslaan die ze zelf nog in geen twee maanden bij elkaar verdienen.

Ze zijn trots omdat ze in een echt paleis mogen werken, en omdat iedereen die ze kennen vol bewondering roept: ‘Wauw, de Bijenkorf!’

Mannen werken in scherp gesneden jasjes en coltruien, vrouwen staan recht om hun door de winkel verstrekte pantalons niet te kreuken, hun nagels zijn gemanicuurd, wenkbrauwen zorgvuldig getekend, en om iedereen hangt een wolk van dure parfum uit de testers.

Ook op het Beursplein haal je ze er zo uit.

Loonslaven zijn het, maar luxe loonslaven: trots omdat ze in een echt paleis mogen werken, en omdat iedereen die ze kennen vol bewondering roept: ‘Wauw, de Bijenkorf!’

‘Beetje te dure business’

Ze weten heel goed dat tussen hen en de klanten altijd een kloof gaapt die nooit zal worden overbrugd.

En tussen hen en Hans Kroon gaapt er een die nog veel dieper is. Kroon – klein van stuk, petje op, sterke brillenglazen, handen in zijn zakken en een geel hesje aan van de gemeente Amsterdam – past buiten op het Beursplein op de bakfietsen, waarvoor een klein eigen parkeerplaatsje is bestemd.

‘Weet je wat zo’n fiets kost?’ vraagt hij, terwijl het antwoord al op zijn tong ligt te branden. Hij wijst naar een bakfiets met in grote letters het woord ‘Bakfiets’ erop: ‘Die daar kost vijfduizend euro.’

Dan wijst hij naar een Urban Arrow-fiets met een fraai gevormd kinderkuipje: ‘En die kost wel zevenduizend.’ Of de prijzen kloppen doet er niet toe: wat van belang is, is dat deze fietsen niet zijn weggelegd voor mensen zoals hij.

Ongevraagd vertelt Kroon (64) in sneltreinvaart zijn hele leven: hij was een van zeven kinderen, een couveusekind, zoon van een marktkoopman op het Waterlooplein toen dat plein nog leuk was, bewust niet getrouwd, mannetje met een eigen willetje (wat hij van zijn moeder heeft), streng opgevoed op katholieke scholen waar het ook altijd armoe was.

Vier jaar geleden is hij in de schuldsanering terechtgekomen. Ineens moest hij drieduizend euro betalen aan de belasting, geld dat hij natuurlijk niet had. ‘Ik moest het binnen drie maanden betalen, maar binnen een week had ik dat bij de rechter geregeld.’ Nu beheren ‘die lui’ van de schuldsanering al zijn financiën. Ze zorgen dat alle rekeningen worden betaald, en van de gemeente krijgt Kroon vijftig euro per week om van te leven. Dat is genoeg, zegt hij, en voor de belastingdienst hoeft hij niet meer bang te zijn. Hij schaamt zich er niet voor.

Hans Kroon staat al twee jaar op het Beursplein, vertelt hij, en hij kijkt naar de Bijenkorf en lacht: ‘Ik woon mijn leven lang in Amsterdam maar ben daar nog nooit binnen geweest,’ zegt hij. ‘Een beetje te dure business.’

Hij koopt zijn spullen altijd aan de andere kant van het Damrak, bij Primark. ‘Een package, vijf paar sokken en vijf onderbroeken: bij de Hema kost dat vijfentwintig euro, bij Primark? Negen euro!’

Hij heeft geen idee hoeveel hij bij de Bijenkorf voor een package kwijt zou zijn. Zoals gezegd: hij is er nog nooit – nee echt nooit! – van zijn leven binnen geweest. Hij komt nooit dichterbij dan dat donkere hoekje tussen de parkeergarage en de horloges, waar hij tussen de rokers gaat staan als het regent. Dan kijkt hij wel eens naar binnen: ‘Je ziet ze door dat raam daar, de mensen die er een horloge kopen. Je kunt zien dat dat mensen zijn die wel wat hebben. Rijke mensen.’

Jaloers is hij niet. Hij is tevreden met zijn beetje geld, hij heeft geen zorgen meer. Maar de kloof zelf, die zit hem soms wel dwars. ‘Ik spreek wel eens iemand aan op het plein hier, en zeg ze dat de rijken best wel een beetje kunnen inleveren voor de armen. Dan wordt zo iemand soms echt boos.’