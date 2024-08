De PVV breekt beloften in sneltreinvaart

Het nieuwe politieke jaar is nog niet begonnen, of er begint zich al pijnlijk af te tekenen wat de verkiezingsbeloften van de PVV waard zijn. Zo verklaarde Fleur Agema, de kersverse minister van Volksgezondheid, van de week dat ze niks voelt voor een verbod op private equity en op winstuitkeringen in de zorg. In april was ze daar als Kamerlid nog fel voorstander van, met onder meer als argument dat zulke bedrijven ten koste van de zorg 20 procent winst kunnen maken. Je zou kunnen zeggen dat het niet helemaal fair is om bewindspersonen af te rekenen op uitspraken uit een verleden als parlementariër, omdat het ministerschap nu eenmaal andere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Maar juist over private equity in de zorg zijn geen afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord, waardoor Agema wel degelijk de vrijheid had en heeft de rug recht te houden.

Nog een voorbeeld van deze week: het vroegpensioen voor mensen met zware beroepen. GroenLinks-PvdA en SP dienden een voorstel in om de tijdelijke regeling die daarvoor bestaat, te verlengen en te verruimen. Agnes Joseph van coalitiepartner NSC en Henk Vermeer van BBB verklaarden ook te willen dat de bestaande regeling wordt voortgezet, maar de PVV, tot voor kort nog vurig voorstander van het vroegpensioen voor mensen met zware beroepen, hield de kaken stijf op elkaar. Het zijn twee voorbeelden van een snel groeiende reeks geschonden beloften van de PVV.

Instructief is het lijstje ‘draaien van de PVV na de verkiezingen’, dat ondernemer Ton Aarts secuur bijhoudt in een spreadsheet en met regelmaat publiceert via X. Het reikt van de BTW op boodschappen naar nul tot de AOW weer naar 65. De wending van Agema over winstuitkeringen in de zorg is draai nummer 106.

Het zal heel wat kunst- en vliegwerk vragen van Dick Schoof om kabinet en coalitie de komende tijd bij elkaar te houden.

Wie goed had opgelet, had al eerder door kunnen hebben wat de beloften van de PPV waard zijn. NRC-journalist Tom-Jan Meeus noteerde al jaren geleden uit de mond van oud-medewerkers van Geert Wilders dat de PVV-leider zich niet laat leiden door inhoud, maar louter door opinieonderzoek. Zo keerde hij zich enkel en alleen vanwege de concurrentie van de SP tegen bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen. In zijn scherpzinnige boekje Duidelijkheid zette Meeus het eerder dit jaar nog een keer op een rij: ‘Slaat natuurlijk nérgens op,’ zei Wilders over zijn nieuwe standpunt, ‘maar ik moet het zeggen’.

Waaruit dus volgt dat Wilders prima bereid is precies het tegenovergestelde te beweren als de politieke omstandigheden of de opiniepeilingen daarom vragen.

Intussen is de PVV druk bezig met een ándere loze belofte: het ‘strengste migratiebeleid ooit’. Van de week riep minister van Migratie en Asiel Marjolein Faber op een onbewaakt ogenblik alvast een ‘asielcrisis’ uit, om de in het Hoofdlijnenakkoord aangekondigde asielcrisiswet te rechtvaardigen. ‘Wat heeft ze weer gelijk!’, juichte Geert Wilders op X. ‘Met haar ontwapenende eerlijkheid en gedrevenheid is minister Faber nu al de beste Minister van Nederland’.

Een paar uur later moest dezelfde Faber alweer terugkrabbelen na kritische vragen van de journalisten: dat er inderdaad ‘wettelijk gezien’ nog geen asielcrisis is, maar dat het ‘in de maatschappij’ wel zo wordt gevoeld. Probleem is alleen dat zo’n asielcrisiswet en bijbehorende asielstop geen schijn van kans maakt om door de Europese commissie in Brussel te worden geaccepteerd, nu de asielinstroom in Nederland niet hoger is dan het Europees gemiddelde.

