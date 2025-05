‘Overcompensating’: de straight culture van een Amerikaanse campus

‘I love pussy.’ Zo begint de serie Overcompensating, waarin het hoofdpersonage Benny in de spiegel kijkt en deze mantra steeds herhaalt. Het mag duidelijk zijn: aan de universiteit mag niemand weten dat hij gay is. Wat volgt, is een seizoen lang grotesk commentaar op de straight culture van een Amerikaanse campus. Want als je achttien bent, doe je er alles aan om erbij te horen. Zo ook Benny. Maar in zijn poging om hetero, en dus als een ‘echte man’ over te komen, slaat hij regelmatig door. Overcompensatie.