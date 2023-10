Dit essay is ook te beluisteren.

Verdomd, heb ik vaak gedacht als ik een publiek moest vermaken. Was ik maar rijk, beeldschoon en integraal verdorven! Als je een lezerspubliek wilt boeien, kun je het best op charmante wijze over de zonde beginnen. Of openen met een krachtterm.

Ruim honderd jaar geleden spookte onder Amerikaanse schrijvers een verhaal rond over een handige manier om aandacht te trekken. Een tijdschriftmedewerker had van de redactie te horen gekregen dat zijn artikel weliswaar inhoudelijk oké was, maar dat hij toch echt iets spannender moest beginnen. Dus stuurde hij zijn tekst terug met een pakkende nieuwe openingszin: ‘Hell, said the duchess.’

Adverteerders, dichters, journalisten, William Somerset Maugham: allemaal zagen ze meteen de mogelijkheden van het citaat in. Hel en hertogin werden deel van het vaste schrijversrepertoire. De combinatie van aristocratie en onderwereld bleek een aantrekkingskracht te hebben op de lezer die moeilijk viel te overtreffen.

Desondanks lijkt deze aanpak in de eenentwintigste eeuw op zijn retour. De oude koketterie met vloeken en zondigen wordt langzaamaan vervangen door een nieuwe koketterie met onkreukbaarheid en engagement. Zodra ik me zelf tot een publiek richt, merk ik de laatste tijd dat ik moet oppassen niet al te nonchalant te doen, niet te ironisch, niet te luchtig, niet te jeugdig, want we moeten ons vanaf nu als volwassen mensen gedragen. Het is ernst. In NRC doet Eva Rammeloo, correspondent voor Trouw en Het Financieele Dagblad, een oproep aan de tijdschriften Linda en Libelle. Het zou heel mooi zijn, schrijft ze, als damesbladen hun miljoenen lezers zouden bijpraten over de wereld en dan vooral over de brandhaarden en de vluchtelingenstromen daarin. Waarom je beperken tot mode en lifestyle?

Ze heeft groot gelijk. ‘De inhoud van Vrij Nederland en Linda.,’ schrijft ze, ‘ligt nu idioot ver uit elkaar.’ En dat klopt. Dat hoeven vervolgens niet alleen Linda. en Libelle zich aan te trekken, ook de medewerker van Vrij Nederland moet zich opnieuw afvragen wat hij over de wereld te zeggen heeft en hoe.

Welke informatie hebben de lezers van serieuze tijdschriften nodig? Is het voldoende dat ze zich bewust worden van de brandhaarden? Is het voldoende dat ze zich vastplakken aan de Mona Lisa en de A12? Moeten de tijdschriften de problemen alleen aanwijzen of ze ook oplossen?

De terugkeer van de hel

De poorten naar de hel zijn geopend, zei secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties in september tijdens een klimaattop in New York. De verwijzing naar de hel was hier niet grappig bedoeld, de naderende ondergang van de mensheid vraagt om oprechte betrokkenheid. In november vorig jaar had Guterres al eens hetzelfde gezegd: ‘Wij rijden naar de klimaathel met onze voet nog steeds op het gaspedaal.’ Theoloog Arnold Huijgen wees vorige maand naar aanleiding van Guterres’ uitspraak op de terugkeer van de hel in het serieuze denken.

Al met al is het in deze ondergangsstemming niet zo gek dat iedereen opeens over ethiek en moraal begint. Over gedrag dat de mensheid naar de weg terug omhoog moet voeren. Zeker op het gebied waarop ik me beweeg, dat van de nieuwe technologie, de datagestuurde besluitvorming met behulp van machines, wordt gezocht naar manieren om de hel te omzeilen.

Je kunt ingewikkelde normatieve beslissingen laten nemen door machines, maar dan moet je wel eerst ingewikkelde normatieve beslissingen nemen over de inzet van die machines.

De voornaamste vraag daarbij is welke informatie nodig is om de weg opwaarts te vinden. Dezelfde informatie die lezers van serieuze tijdschriften mogen verwachten van schrijvers? En welke informatie is dat dan? Wat moet je weten om ellende niet alleen te beschrijven, maar ook op te lossen?

Nu de wereldproblemen ons verstand te boven dreigen te gaan, is de verleiding groot machines vol te stoppen met onze normen en waarden en ze vervolgens alle complexe beslissingen over de wereld te laten nemen. Dan hoef je alleen nog maar te bedenken welke normen en waarden je precies in die machines moet stoppen.

Helaas zijn we dan nog steeds niet van António Guterres af. Want die waarschuwt niet alleen voor de klimaathel door gebruik van fossiele brandstoffen, hij waarschuwt ook voor catastrofale en oncontroleerbare risico’s die gepaard gaan met het gebruik van AI. Dat vraagt om zorgvuldige keuzes bij inzet en gebruik ervan.

Kortom, je kunt ingewikkelde normatieve beslissingen laten nemen door machines, maar dan moet je wel eerst ingewikkelde normatieve beslissingen nemen over de inzet van die machines.

Een simpel pleidooi voor de deugd

Omdat er dus veel valt uit te zoeken over de richting waarin wij als samenleving bewegen, komen afdelingen ethiek van grote bedrijven met ethische richtlijnen, bieden IT-bedrijven cursussen ethiek aan, ontwerpen overheden tools om morele vooroordelen uit algoritmes te zeven en bieden juridische consultancybureaus zich aan om ethics-by-design te regelen. Don’t Be Evil, zeggen de congressen in navolging van Google. Overal buigt men zich over het goede.

Het klinkt geweldig, al dat gepraat over ethiek, maar het teleurstellende ervan is dat het meestal niet zozeer over ethiek gaat, maar vooral over moraal. Als je de codes leest en het aanbod bekijkt, valt op dat het denken zich zelfs nog verder versmalt tot een simpel pleidooi voor de deugd. Voor onkreukbaarheid. Integriteit.

Het is maar helemaal de vraag of de ernst daarmee is gediend.

Ethisch denken vergt intellectuele inspanning: daarin verschilt ethiek van moraal. In een gesprek over moraal kan als het misgaat iets heel comfortabels sluipen, want een moraal is een set van normen en waarden die je in een cultuur met elkaar deelt: de keuzes zijn gemaakt, je bent het min of meer eens of op een overzichtelijke manier oneens. Je bent voor diversiteit en voor duurzaamheid en voor vrede. Je bent een bank en je belooft op je website te streven naar een betere wereld – kan nooit kwaad. Je bent een bedrijf en je stuurt je leidinggevenden op integriteitscursus – altijd goed.

Politieke keuzes

De roep om onkreukbaarheid en betrokkenheid is in onzekere tijden helemaal aantrekkelijk. Ga maar na. Als tijdschriften en kranten hun lezers op integere wijze berichten over de brandhaarden, en als de lezers zich vervolgens uit engagement vastplakken aan de Mona Lisa, ben je samen al een heel eind gevorderd op de weg omhoog.

Ethiek draait niet in de eerste plaats om integriteit, deugdzaamheid of moreel leiderschap, maar om het afwegen van argumenten voor juist handelen.

Maar er treden complicaties op zodra er meer informatie binnenstroomt. Zo heeft de Europese Rekenkamer in september een rapport uitgebracht over de ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energie om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te behalen. ‘Hernieuwbare offshoreenergie in de EU – Ambitieuze plannen voor groei, maar duurzaamheid blijft een uitdaging’, zo luidt de ingewikkelde titel van het rapport.

Het begrip duurzaamheid blijkt in het gebruik lastiger te hanteren dan je op het eerste gezicht zou denken. Offshore-energie draagt weliswaar bij aan duurzaamheidsplannen, maar kan schade opleveren aan het zeemilieu. Welke vorm van duurzaamheid moet je dan boven de andere verkiezen? ‘Maritieme ruimtelijke planning heeft de toewijzing van maritieme ruimte vergemakkelijkt’, schrijft de Rekenkamer, ‘maar heeft conflicten over het gebruik ervan niet opgelost.’

Dit soort dilemma’s ruim je niet uit de weg door simpelweg een goed mens te zijn, of de juiste overtuigingen en standpunten te hebben. Je hebt er een ethisch afwegingskader voor nodig, ethische theorie, wetenschappelijke argumentaties en uiteindelijk normatief geladen, morele keuzes – en dat zijn au fond politieke keuzes.

Ethiek draait niet in de eerste plaats om integriteit, deugdzaamheid of moreel leiderschap, maar om het afwegen van argumenten voor juist handelen. Om onderzoek dat niet vanuit bepaalde morele overtuigingen vertrekt, maar die overtuigingen hardhandig bevraagt. Bevraag je je eigen argumentatie niet, dan gebeuren er ongelukken.

Weging van rechtvaardigheid

Kennis van ethiek is doorgaans geen vaardigheid waar bankiers goede sier mee maken, zegt een docent van Saïd Business School in Oxford in het Financieele Dagblad. ‘Binnen het traditionele financiële onderwijs is nauwelijks aandacht voor duurzaamheid, terwijl je beide nodig hebt: kennis van de financiële industrie en kennis van ESG. Die cross-over is heel lastig te vinden.’ En jawel, je hebt kennis nodig van financiën. En van ESG – ‘Environmental, Social & Governance’. Maar als je iets over ethiek wilt zeggen, heb je vooral kennis nodig van ethiek.

Het denken over rechtvaardige besluitvorming vraagt niet om moreel leiderschap of om de juiste standpunten, maar om kennis van ethische theorie.

De onderzoeksgroep Responsible IT aan de Hogeschool van Amsterdam heeft om die reden recent onderzoek gedaan naar het ethische begrip rechtvaardigheid dat door machines wordt gehanteerd bij sollicitaties. Dat wil zeggen: bedrijven en overheden gebruiken in toenemende mate algoritmes om mensen te beoordelen in sollicitatieprocedures. Uiteraard willen de organisaties dat zo’n beoordeling rechtvaardig gebeurt en ze proberen zo nodig te debiasen: vooroordelen uit datasets te verwijderen.

Maar de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hebben vastgesteld dat organisaties nogal diverse definities van rechtvaardigheid hanteren; eigen definities die ze niet weten te onderbouwen of te expliciteren. Zo kunnen betrokkenen zelf vinden dat hun aanpak rechtvaardig is, maar het hoe en wat en waarom daarvan blijft in het ongewisse. Om het maar eens cru te zeggen: veel organisaties die braaf debiasen, doen maar wat. Omdat de begrippen niet helder zijn, komt er van een serieuze weging van rechtvaardigheid niet veel terecht.

Ethische expertise

Het denken over rechtvaardige besluitvorming vraagt dus niet zozeer om moreel leiderschap of om de juiste standpunten, maar om kennis van ethische theorie. In het algemeen vraagt het nemen van normatief geladen beslissingen niet alleen om integere leiders, leiders met een geweten, een moreel bewustzijn, of hoe dat ook allemaal moge heten, het vraagt allereerst om ethische expertise.

En dan is het van belang te bedenken dat ethiek een wetenschappelijk vakgebied is, met een gereedschapskist vol intellectuele instrumenten, begripsdefinities, historische ontwikkeling van argumenten en redeneringen, waarvan een organisatie de kennis in huis moet hebben, zeker in het AI-tijdperk.

In de praktijk is zulke expertise geregeld niet voorhanden en veel gedachtenvorming die onder de noemer AI en Ethiek wordt aangeprezen, zou dan ook hooguit AI en Moraal mogen heten. Ontwerpers en gebruikers van systemen vertrekken vanuit hun eigen morele overtuiging, dat wat zij zelf toevallig goed of rechtvaardig vinden, en die persoonlijke morele stelligheden stoppen ze vervolgens in hun product.

Nobele strevens, je kunt er niet tegen zijn, maar de ethicus zou zeggen: definieer het begrip ‘betere wereld’. Wat is beter? Wie bepaalt dat?

Zo, met alleen maar een beroep op goede bedoelingen, vinden we de weg omhoog niet gemakkelijk terug. Zoals bekend is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen, maar op de terugweg hebben we meer nodig dan dat. We zullen vooral begrippen als duurzaamheid en rechtvaardigheid nauwkeurig moeten onderzoeken.

Nobele strevens

Een maand geleden gaf de CEO van de Rabobank, Stefaan Decraene, een interview aan de Volkskrant. De kop luidde: ‘Soms moet ik zeggen: jongens, we zijn wél een bank, geen ngo.’ Want de medewerkers van de bank zitten zonder uitzondering zo tjokvol goede bedoelingen dat ze alle wereldproblemen tegelijk willen oplossen – én de voedseltransitie én de energietransitie én de armoedeproblematiek – en die arme meneer Decraene moet daar dan maar greep op zien te krijgen. Kennelijk doet hij dat door erop te wijzen dat er grenzen zijn aan de verantwoordelijkheden van de bank.

Inderdaad beloven banken in hun gesprek met de samenleving om het hardst bij te dragen aan de energietransitie, de landbouwtransitie en de algehele welvaart, daarbij uiteraard rekening houdend met de mensenrechten en afstevenend op een betere wereld. Nobele strevens, je kunt er niet tegen zijn, maar de ethicus zou zeggen: definieer het begrip ‘betere wereld’. Wat is beter? Wie bepaalt dat? Je zult bovendien tussen al die doelen moeten kiezen, het kan niet allemaal tegelijk.

Als we willen voorkomen in de klimaathel te belanden, zullen we niet alleen klimaatbeleid moeten formuleren, maar ook naar rechtvaardige verdeling moeten kijken, anders gezegd: we moeten proberen de minstbedeelden niet de dupe te laten worden.

Je kunt een ethisch afwegingskader in een systeem willen stoppen, maar je kunt eigenlijk geen ethisch afwegingskader formuleren.

In Duitsland kwam die discussie in de zomer duidelijk aan de oppervlakte: het gerechtshof verbood een parlementaire stemming over een klimaatwet, omdat die te snel was opgesteld en daarmee ondemocratisch was, waardoor niet alle belangen vanzelfsprekend werden gediend.

Onverenigbare waarden

Alles schuift, wringt en botst. En in een tijd van botsende, wringende en onverenigbare waarden en belangen biedt de computertechnologie de mogelijkheid grote hoeveelheden informatie op te halen en te verwerken. Maar het zal intussen duidelijk zijn dat besluitvorming met behulp van computertechnologie niet vraagt om het coderen van afzonderlijke waarden – menselijke moraal in een systeem stoppen – maar om het ontwerpen van een ethische theorie voor de systemen. Zorgen dat een afweging mogelijk wordt.

Het zal intussen ook duidelijk zijn dat zoiets lastig is, zo niet onmogelijk. Omdat je begrippen als duurzaamheid en rechtvaardigheid niet definitief kunt definiëren: we zagen al dat algoritmes op pad worden gestuurd met allerhande uiteenlopende definities van rechtvaardigheid bij het beoordelen van menselijk gedrag en dat je daardoor ongelukken krijgt.

Je kunt dus wel een ethisch afwegingskader in een systeem willen stoppen, maar je kunt eigenlijk geen ethisch afwegingskader formuleren. De digitale technologie is nuttig en behulpzaam, maar het nut hangt op zijn minst af van de aandacht die we eraan besteden, de definities die we erop loslaten, we moeten zelf de afwegingskaders maken, de begrippen definiëren, we moeten zelf de resultaten achteraf wegen en het proces bijsturen – en al met al kunnen we ethische besluitvorming niet simpelweg uitbesteden. Als we dat wel doen, omdat we denken dat het kan, lopen we kans op ongelukken.

Moraalmode

Kunnen we niet gewoon beloven een goed mens te worden, zullen de moralisten nu wel zeggen. Maar nee, een goed mens worden is niet genoeg, bij lange na niet. Ik wil niet zeggen dat we er niets aan hebben, goede mensen zijn altijd welkom, zeker bij een overheid of een bedrijf. Maar je moet er niet te veel van verwachten.

Waarom wind ik me hier zo over op? Omdat de huidige moraalmode, met haar codes en cursussen en escalatieladders en integriteitskubussen, leidt tot depolitisering en de gedachte dat er geen lastige keuzes te maken zijn. Er is zo’n sterke behoefte aan controle en greep op de toekomst dat we de uitkomst van de keuze het liefst als een gegeven zien en het proces van de keuze als een lastige manier om daar te komen.

Psycholoog Alison Gopnik stelde in haar artikel Explanation as Orgasm dat een wetenschappelijke verklaring niets anders is dan het teken dat aan de evolutionaire behoefte aan theorievorming is voldaan. ‘Vanuit ons fenomenologisch standpunt mogen we misschien de indruk krijgen dat we theorieën construeren en gebruiken om tot verklaringen te komen of seks hebben om een orgasme te bereiken. Vanuit evolutionair oogpunt is de relatie echter omgekeerd: we ervaren orgasmen en verklaringen om ervoor te zorgen dat we baby’s en theorieën maken.’

Deze verwijzing is in al haar glorie waarschijnlijk alleen aan de theoretisch geïnteresseerden besteed, maar de gedachtegang is ook hier relevant. Zoals het volgens Gropnik om de theorie draait, niet om de verklaring, zo draait het volgens mij om het maken van ethische en politieke keuzes, niet om de uitkomst van een geautomatiseerd proces.

Dus waarom wind ik me erover op? Omdat de versmalling van het denken gevolgen heeft voor de medewerkers van serieuze kranten en tijdschriften. Van hen wordt boven alles betrouwbaarheid verwacht. In plaats van ironie en overdrijving komen letterlijkheid en precisie.

Denk nu niet dat ik iets tegen de deugd van de betrouwbaarheid heb – integendeel, ik ben er voor. Maar ook de informatie die over de grenzen van de letterlijke betekenissen heen bruist en bubbelt, kan waardevol zijn. Er is een hoop terrein te winnen buiten de onwrikbare standpunten.

Pleitbezorgers van ethiek merken vaak vertederd op dat die geen exacte wetenschap is. Pleitbezorgers van programmeerbare uitkomsten smalen dat ze zweverig is. De laatste groep heeft gelijk. En juist in dit opzicht van zweverigheid lijkt ethiek op exacte wetenschap. Omdat ze geen fundament heeft, je kunt er althans geen fundament voor aanwijzen in de werkelijkheid, lijkt ethiek te zweven. Maar onze kennis zweeft nu eenmaal – en dat geldt net zo goed voor kennis in de andere wetenschappen.

Het is verkeerd, zei fysicus Niels Bohr, te denken dat het de taak van de fysica is uit te vinden hoe de natuur is, fysica gaat erover wat we kunnen zeggen over de natuur. ‘Er bestaat geen kwantumwereld. Er bestaat alleen een abstracte kwantumfysische beschrijving. Het is verkeerd om te denken dat het de taak van de natuurkunde is erachter te komen hoe de natuur is. Natuurkunde gaat over wat we over de natuur kunnen zeggen.’

Ik haast me te zeggen dat dit een corrupt citaat is, de woorden worden steeds weer opnieuw aangehaald, maar Bohr heeft ze nooit opgeschreven. Het is van belang precies te zijn over die dingen: zo belangrijk is betrouwbaarheid ook wel weer. Maar hoe corrupt het citaat ook mag zijn, de strekking ervan is des Bohrs en het inzicht kan niet genoeg worden voorgehouden aan degenen die denken dat zweverigheid een verwijt is.

Hoe meer informatie je betrekt bij besluitvorming, hoe meer je tot de conclusie komt dat er normatieve keuzes moeten worden gemaakt die je niet vooraf kunt vastleggen. Ethiek verwijst niet naar hoe de wereld is, maar naar hoe wij ermee omgaan, en dat ermee-omgaan is op de weg omhoog bepaald niet de onbelangrijkste van alle bezigheden.