Zolang ik me kan herinneren, wilde ik journalist worden. Als kind kon ik uren voor de televisie zitten om naar CNN te kijken, een kanaal dat – vaak tot ergernis van de kinderen in een West-Afrikaans huishouden – altijd aan stond. Ik was verheugd als mijn grote held Christiane Amanpour weer eens vanuit een oorlogsgebied verslag deed. Haar karakteristieke lage, kalme stem loodste je door het conflict heen, alsof je erbij was. Amanpour was oorlogsverslaggever en werd het eerste vrouwelijke hoofd van CNN International Correspondency, tevens de eerste persoon van kleur in die functie. Door haar wist ik dat ik ook journalist wilde worden, een ideaal wilde nastreven, verhalen wilde vertellen.

Ik zag de journalistiek als een idealistisch beroep, waarbij menselijke waarden vooropgesteld werden. Maar ik kwam al snel van een koude kermis thuis. Tijdens mijn journalistieke opleiding liep ik niet alleen tegen raciale barrières aan – met docenten en boeken die stelden dat ‘allochtonen’ geen goede journalisten konden zijn, maar ook economische barrières. Veel journalisten komen uit journalistieke legacy-gezinnen: ze hebben ouders, familieleden of kennissen die bij de media werken. Daardoor komen ze makkelijker aan de slag, zoals voormalig mediacolumnist Madeleijn van den Nieuwenhuizen schreef in haar NRC-column over deze zogenoemde nepotismebaby’s. Veel van die baby’s – en hun ouders – bevestigden haar punt door fel op haar stuk te reageren.

Maar ook als je geen netwerk hebt binnen de mainstreammedia, kan het al schelen als je ouders uit de (hogere) middenklasse komen. Je hebt in ieder geval een financiële buffer meegekregen om je baan in de journalistiek te kunnen behouden, waar niet veel geld te verdienen valt. Het ironische is dat journalistieke makers vervolgens wel voor een miljoenenwinst zorgen voor degenen die het werk faciliteren, zoals de uitgevers en producenten. Het is logisch dat uitgevers en distributeurs meer winst maken dan individuele werknemers. Onlogisch maar ook oneerlijk is echter dat je als maker amper kunt rondkomen van de standaardtarieven.

De afgelopen tientallen jaren wordt de noodklok over de teloorgang van de journalistiek dan ook steeds harder geluid. Afhankelijk als ze zijn van de advertentie-inkomsten moeten media hun publiek vooral met clickbait weten te interesseren. Ondertussen laten steeds minder lezers de papieren krant op de deurmat bezorgen. De journalistiek is stervende, stellen velen.

Maar in de alternatieve- en grassrootsinitiatieven die in Europa en de Verenigde Staten de kop opsteken en in het globale Zuiden al langer bestaan, zie ik hoop voor een nieuwe journalistieke toekomst. Een toekomst waarin journalistiek niet gebruikt wordt als verdienmodel voor een paar mediamagnaten, maar kritisch, onafhankelijk en disruptive is. Dit kan alleen als we de zeggenschap over de journalistiek bij verschillende soorten makers leggen en als onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek met een maatschappelijk betrokken inslag genormaliseerd wordt.

Wie bezit het nieuws?

In het tijdschrift OneWorld schreef freelancejournalist Jolanda van den Beld over het enorme verschil tussen de verdiensten van degenen die journalistiek maken en degenen die media bezitten, zoals we eigenlijk overal zien binnen het kapitalisme. De freelancejournalist zou volgens haar zelfs uitsterven door de slechte betaling, waardoor journalistiek nog meer een eliteberoep zou worden. Een carrière binnen de journalistiek zou alleen zijn weggelegd voor diegenen met een financieel vangnet.

In 2022 verdienden freelancers gemiddeld 36 cent per woord, soms 22 cent per woord en in enkele gevallen zelfs maar 16 cent. Freelancers komen niet rond, maar de meeste redacties draaien wel op hen. Voor de transparantie: voor dit stuk ontving ik, zelfs na onderhandeling, een vergoeding die ironisch genoeg flink lager ligt dan mijn gebruikelijke tarief (en voor deze voorpublicatie werd überhaupt niet betaald, omdat voor voorpublicaties nooit wordt betaald). Ik schrijf deze tekst toch, omdat ik er plezier uit haal. Maar ook omdat ik het belangrijk vind aan dit boek mee te werken, en omdat het boek bijdraagt aan de paradigmaverschuiving die ik graag in de samenleving zie. Bovendien zijn de tarieven geen individueel probleem, maar een fout binnen het systeem waarbij het werk van journalisten ondergewaardeerd wordt.

Hoe heeft deze situatie kunnen ontstaan?

De kern van het probleem is eigendom. Wie bezitten de journalistieke platforms? In Nederland zijn vrijwel alle kranten in handen van twee Vlaamse uitgevers: DPG Media (eerder bekend als De Persgroep) en Mediahuis. Samen bezitten zij 95 procent van de krantenmarkt en een verzameling aan radiozenders en onlineplatforms. Trouw, Het Parool, de Volkskrant, het AD, nu.nl, Libelle en 4zijn allemaal in het bezit van datzelfde DPG Media, dat op zijn beurt weer eigendom is van vermogende families en beleggingsfondsen. Het verdienmodel van deze uitgeverijen is deels gebaseerd op zo veel mogelijk data over onze voorkeuren en interesses verzamelen, om daarmee vervolgens adverteerders te trekken.

Terwijl de uitgevers het vertikken om het minimumuurtarief voor hun freelancers te verhogen – dat is momenteel 24 euro – verdienden ze zelf goud geld. In 2021 boekte DPG Media een omzet van 1,9 miljard euro, en de nettowinst steeg met 28 procent. De helft van die omzet kwam uit Nederland. Mediahuis verdubbelde dat jaar de nettowinst tot 117,3 miljoen euro. ontvingen bij DPG 40 miljoen aan dividend en bij Mediahuis 59 miljoen. Het contrast met de bezorgers van de 2 miljoen kranten van beide uitgeverijen is nog scherper: ondanks het enorme tekort aan bezorgers krijgen die zo’n 10 euro per uur.

We hebben gelukkig ook een publieke omroep die volledig door de overheid wordt gefinancierd, maar ook daar verloopt een en ander niet altijd even gelijkwaardig. Recentelijk onthulde Vrij Nederland dat de publieke omroep – waar ongeveer 40 procent van de werkenden flexwerkt – grotendeels afhankelijk is van commerciële producenten uit het buitenland, die in handen zijn van beleggingsfondsen en tien­tallen miljoenen verdienen met succesvolle publieke programma’s. De multinationals produceren Nederlandse programma’s als Boer zoekt Vrouw, Heel Holland Bakt, Wie is de Mol? en Keuringsdienst van Waarde. Zelfs de talkshow Op1 is in het bezit van een Franse multinational, die ook gokwebsites schijnt te exploiteren, met een beursnotering in Amsterdam.

De media in Nederland zijn dus deels in handen van buitenlandse mogendheden met moederbedrijven over de hele wereld, van de Verenigde Staten en Duitsland tot aan belastingparadijzen zoals Barbados. Door ondoorzichtige bedrijfsconstructies is moeilijk te traceren wie daadwerkelijk de aandeelhouders zijn. Duidelijk is in ieder geval dat er jaarlijks minstens 180 miljoen euro aan gemeen­schapsgeld uit het zicht verdwijnt.

Nederland is hierin niet uniek. In de Verenigde Staten zijn vele mainstreammedia in het bezit van de rijksten. Het grootste deel van de Amerikaanse media is in bezit van megacorporaties als ATT, CBS, Comcast, Disney, News Corp en Viacom. Zo is de conservatieve miljardair en mediamagnaat Rupert Murdoch eigenaar van News Corp en Fox Corp. Hij bezit rechtse netwerken zoals Fox News en Fox Business, en zendt The Simpsons en nfl-games uit. Hij is ook de uitgever van het schandalige roddelblad New York Post en bezit een van de bekendste en belangrijkste uitgeverijen ter wereld: HarperCollins.

De financiële druk zorgt ervoor dat het voor journalisten steeds moeilijker wordt om hun vak volledig soeverein of onafhankelijk uit te voeren.

Maatschappijcritici en schrijvers Noam Chomsky en Edward S. Herman lieten in 1988 al in hun beroemde werk Manufacturing Consent al zien hoe massamedia vaak – onbewust – functioneren als bevestiging van de status quo en de ongelijke machtsverdeling van het kapitalistische systeem waarin we leven. De auteurs formuleerden een aantal kernproblemen waar de journalistiek mee te maken heeft, allemaal op het gebied van de verdeling van macht, geld en informatie:

1. De omvang van mediabedrijven, de concentratie van eigendom, de rijkdom van de eigenaar en de winstgerichtheid van de dominante massamediabedrijven.

2. Reclame als primaire inkomstenbron van de massamedia.

3. De afhankelijkheid van informatie die wordt verstrekt door de overheid, het bedrijfsleven en ‘experts’, die eveneens worden gefinancierd en goedgekeurd door deze primaire bronnen.

De kern van hun betoog raakt volgens mij de essentie: media zijn een nadrukkelijk onderdeel van het kapitalistische systeem waarin we allemaal functioneren, en de bronnen en geldschieters – hoe onafhankelijk je ook werkt – hebben invloed op de boodschap.

Het gebrek aan middelen binnen de journalistiek versterkt de dynamiek die Chomsky en Herman in hun boek beschrijven. De financiële druk zorgt ervoor dat het voor journalisten steeds moeilijker wordt om hun vak volledig soeverein of onafhankelijk uit te voeren. Zo moeten freelancers – ikzelf incluis – vaker zogenoemde sponsored content-opdrachten aannemen, omdat die gewoon meer geld opleveren. Denk aan in opdracht van een culturele instelling een stuk schrijven over het werk dat er hangt – en dan is dat nog een vrij onschuldig voorbeeld. Maar dit betekent wel dat er minder ruimte is voor systeemkritische journalistiek.

Status quo

Een andere manier waarop het gebrek aan financiële middelen de status quo beschermt, is dat het mensen met lagere inkomens belemmert om journalist te worden. Journalistiek verwordt zo niet alleen steeds meer tot een eliteberoep voor mensen uit de hogere klassen, maar ook voor bepaalde culturele groepen in de samenleving. Als er immers voornamelijk mensen uit de hogere middenklasse journalist kunnen worden, krijg je vooral witte, cisgender mannen op de redactievloer. Dit leidt tot uitsluiting van anderen, die de cultuur op de werkvloer daardoor niet mede kunnen bepalen of kunnen corrigeren.

Neem een voorbeeld uit mijn carrière toen ik voor een omroep werkte. Ieder jaar brengt het SCP een armoede-index uit, waarin beschreven staat welke bevolkingsgroepen het meest in armoede leven. Er moest – zoals elk jaar – een item worden gemaakt aan de hand van dit rapport. De dienstdoende redacteur had het voorbereid en ik ging als verslaggever op pad, naar Amsterdam-Zuidoost om met inwoners, die overwegend uit Afrika en de Caraïben komen, over armoede te praten. Nadat ik het item had opgenomen, las ik zelf nog eens goed het rapport en kwam ik erachter dat niet deze migrantengroep erop achteruit was gegaan, maar witte alleenstaande moeders. Hoewel de migrantengroep het zeker ook niet breed had, was er bij hen weinig veranderd ten opzichte van het jaar ervoor. Op de School voor Journalistiek leerden we dat iets nieuwswaardig is wanneer het de uitzondering betreft. Waarom waren we dan in plaats daarvan stereotypen – die de status quo bevestigden – aan het reproduceren?

Journalist Joris Luyendijk – die nu bekend is van de zeven vinkjes, een maatschappelijk fenomeen waarover vooral zwarte vrouwen zoals professor Gloria Wekker en Nancy Jouwe al veel langer schrijven – bracht jaren geleden zijn boek Het zijn net mensen uit. Daarin beschrijft hij dat het gebrek aan geld, tijd, personeel en verschillende perspectieven binnen de journalistiek tot een vernauwd perspectief op de wereld leidt. En dat terwijl de journalistiek juist voor een verbreding van onze wereld zou moeten zorgen. Denk aan de stereotypen over mensen uit het Midden-Oosten, die vaak als terrorist bestempeld worden, een voorbeeld dat hij ook in zijn boek aanhaalt. Een recenter voorbeeld van hoe de journalistiek de status quo be­schermt, is die keer dat ik tijdens de lockdown een artikel pitchte over het overheidshandelen met betrekking tot de coronapandemie. Handelen dat op z’n minst twijfelachtig was omdat het vooral leek te worden ingegeven door kapitalistische afwegingen die het welzijn van bedrijven en multinationals vooropstelde, en omdat het compleet onnavolgbaar was en afweek van internationaal advies. Hoewel het een genuanceerd artikel moest worden, vond de eindredacteur van het medium waar ik toen werkte dat dit niet het juiste moment was om de overheid te bevragen.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis schaarden de media in vrijwel alle landen ter wereld – en dus ook in Nederland – zich achter de overheid.

Ik besloot uiteindelijk voor een ander medium een artikel over de shock doctrine te schrijven, populair gemaakt door de Canadese journalist Naomi Klein: het fenomeen van rampenkapitalisme, waarbij overheden crises gebruiken om op ondemocratische wijze wetgeving erdoorheen te drukken die schadelijk kan zijn voor de bevolking en de mensenrechten. Denk aan de wetgeving ten tijde van de aanslagen op de Twin Towers van 11 september 2001 waarmee een invasie in Irak mogelijk werd gemaakt, maar waarmee ook werd geregeld dat er vele miljoenen dollars konden worden verdiend door private huurlingenbedrijven en de wapenindustrie. Dit ging allemaal ten koste van miljoenen Irakezen. De berichtgeving in de media speelde een sleutelrol in het organiseren van steun voor de oorlog.

Ook op het hoogtepunt van de coronacrisis schaarden de media in vrijwel alle landen ter wereld – en dus ook in Nederland – zich achter de overheid. Terwijl de journalistiek tijdens deze momenten van crisis juist alerter zou moeten zijn. En ook hier waren het de meest kwetsbaren in de samenleving – bewoners van verzorgingstehuizen bijvoorbeeld – met weinig toegang tot de media die de gevolgen moesten dragen. Mijn artikel verscheen in Vrij Nederland wat, gezien de verzetsachtergrond van het blad, niet verrassend is.

Dissidente stemmen

Media die binnen het kapitalisme opereren, neigen er bewust of onbewust naar om de status quo te versterken. In haar boek War Talk beschrijft schrijfster Arundhati Roy dit als volgt: ‘Op de vrije markt is de “vrijheid van meningsuiting” handelswaar geworden, net rechtvaardigheid, mensenrechten, drinkwater, schone lucht. Het is enkel beschikbaar voor diegenen die het zich kunnen veroorloven. En vanzelfsprekend gebruiken diegenen die het zich kunnen verloven hun vrijheid van meningsuiting om het product te creëren dat het best aansluit bij hun doelen.’

Dat geldt ook voor de journalistiek.

Het feitelijke nieuws komt meestal van persbureaus, zoals het ANP of Reuters. Media zoals kranten en journaals nemen dat nieuws over in artikelen en andere producties, soms volledig, soms als aanleiding om er zelf iets over te maken. Vaak nemen media ook nieuws van elkaar over, waardoor er een soort keten ontstaat en het moeilijk traceren is waar die begonnen is. Het levert zo nu en dan de nodige ‘canards’ op, journalistenjargon voor fake nieuws.

Verhalen worden ook gemaakt door zelf de straat op te gaan, met mensen te praten en bijeenkomsten bij te wonen. Maar doordat er veel en snel geproduceerd moet worden en freelancers steeds slechter worden betaald, is er weinig tijd om je echt ergens in te verdiepen. Journalisten gaan minder de straat op en halen nieuws van persbureaus, van elkaar en nu ook van elk Twitteraccountje dat een relevante mening denkt te hebben.

Het medialandschap is drastisch veranderd sinds de komst van sociale media. De pluriformiteit van stemmen is toegenomen, en het publiek weet zich beter te organiseren en te laten horen. Daardoor zijn de uitingen democratischer en representatiever geworden. Dissidente stemmen hoeven niet meer door de keuring van mainstreammedia heen. #Metoo, Black Lives Matter en de klimaatbeweging hadden zonder sociale media niet zo succesvol kunnen worden.

Het gevolg is wel dat er gedacht wordt dat elke mening even waar of evenveel waard is. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers draaien erom dat iedereen een stem heeft en die mag gebruiken, maar dat betekent niet dat iedereen gelijk heeft, of gelijk krijgt. De taak van de journalistiek is om daarin onderscheid te maken.

Helaas leveren clicks en de ophefcyclus te veel geld op. Door adrenaline gedreven jaagt men de laatste hype na: een column over ‘woke’ zijn, een opiniemaker die weer uit de bocht vliegt.

Sommige media gebruiken deze clicks ook om rechts-radicale en populistische denkbeelden te verspreiden, wat in deze tijden voor nog meer aandacht en dus inkomsten zorgt. Je ziet dit effect duidelijk als het over vrouwelijke politici gaat, zoals Sigrid Kaag, Kauthar Bouchallikht of Sylvana Simons. Niets loont zo als haat, of je het nou verspreidt of bestrijdt.

Principieel

Journalistiek is naar mijn mening nog steeds een nobel beroep, maar het is ook een beroep dat te lang ondoorzichtig heeft gefunctioneerd, waardoor wilde complotten, aangewakkerd door radicaliseringsretoriek van populisten, konden groeien. We moeten hier iets tegenoverstellen dat vertrouwen genereert. Een journalistiek die écht een stem geeft aan iedereen in de samenleving en zich bewuster wordt van het systeem waarin we leven, dat systeem durft bekritiseren, maar het vooral ook anders durft te doen.

In Nederland houden we nog vaak vast aan de zogenoemde objectieve journalistiek, waarbij gepretendeerd wordt dat wat je vindt of bent als persoon jouw werk niet beïn­vloedt. Ik streef er liever naar als journalist openlijk te erkennen wie je bent, wat je vindt en hoe dit je werk beïnvloedt, waardoor je ook kritisch kunt zijn naar jezelf.

Er vindt op dit moment een duidelijke verschuiving plaats, waarbij thema’s rond onrecht steeds meer op de mainstreamagenda staan.

Die verschuiving is niet in de laatste plaats te danken aan innovatieve journalisten en journalistieke platforms die de afgelopen jaren zijn opgekomen, zoals OneWorld of het recent ook in Nederland gestarte linkse medium Jacobin, vernoemd naar het Amerikaanse moederbedrijf. Zelf ben ik, samen met Hasna El Maroudi, Lilith Ma­gazine begonnen om hedendaagse (feministische) journalistiek voor verandering een plek in ons bestel te geven. De meeste van deze grassrootsmedia of nieuwe media hebben met elkaar gemeen dat ze met nieuwe modellen van eigenaarschap experimenteren. Niet het kapitaal van de grootbezitters bepaalt, maar de welwillendheid, nieuwsgierigheid en loyaliteit van het publiek. Zoals bij het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money, dat principieel weigert om advertenties te plaatsen en vrijwel volledig wordt gefinancierd door de bijna 40.000 leden. Daarbij is in de statuten vastgelegd dat slechts 5 procent van de omzet mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders en heeft het bedrijf een sociale structuur. Op deze manier weten deze platforms een nieuwe invulling te geven aan onafhankelijke en kritische journalistiek.

Publiek gefinancierd

Tijdens de coronacrisis waren journalisten en nieuws meer nodig dan ooit. Het aantal abonnees van kranten steeg sindsdien met ruim 3 procent. Er is een enorme behoefte aan onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek. Maar wat ontbreekt, is een overheid die stappen neemt om onafhankelijkheid en kwaliteit in het hele stelsel te verankeren.

We zouden kunnen beginnen met journalisten een veel sterkere positie te bieden ten opzichte van uitgeverijen. Op dit moment hebben veel kranten al een redactiestatuut waarin zij hun onafhankelijkheid hebben gewaarborgd. Het is een kleine stap om in de Mediawet te verplichten dat alle journalistieke platforms een gekozen redactieraad moeten aanstellen die vervolgens het recht heeft om mee te beslissen over zaken als de aanstelling en het ontslag van de hoofdredacteur, de wijziging van de journalistieke koers of identiteit, en ingrijpende veranderingen in het budget. De macht wordt op die manier meer verspreid onder de makers van journalistiek.

We moeten ook nadenken over hoe een compleet onafhankelijke journalistiek eruit zou zien. Een mooi voorbeeld zijn de voorstellen van de Amerikaanse mediawe­tenschapper Victor Pickard. Hij beschrijft hoe in de Verenigde Staten steeds vaker lokale kranten worden opgekocht door burgercoöperaties, met het doel de lokale journalistiek te beschermen. Hij pleit ervoor om in iedere gemeenschap een publiek gefinancierd mediacentrum op te zetten dat volledig in handen is van de gemeenschappen zelf.

We moeten de journalistiek steeds opnieuw blijven uitvinden in deze veranderende wereld om te voorkomen dat die uitsterft. Daarbij moeten we de manier om de samenleving te spiegelen, vertalen en veranderen meenemen. Dat is een taak die simpelweg te belangrijk is om alleen aan de markt over te laten.