‘Overdrijf je niet een beetje,’ zeggen mensen vaak als het gaat over de positie van de vrouw anno 2023. ‘Vrouwen hebben gelijke rechten, we leven niet meer in de 19de eeuw, ga eens in Pakistan kijken.’

Oké. Voor alle snoevers, voor alle mannen die lachen om mijn strijdlust over dit onderwerp, en de ‘stoere’ vrouwen die hen nog steeds echoën: laten we een gedachte-experiment doen. We krijgen de kans een nieuwe wereld te creëren, nu, in de 21ste eeuw. Een universum dat we opnieuw kunnen inrichten, waarin de traditionele man-vrouwverhoudingen niet bestaan en niemand gebonden is aan lichamelijke kenmerken. We noemen dit universum: internet. Google, Facebook, Wikipedia, Alibaba: de belangrijkste internetstructuren zijn allemaal zo rond de eeuwwisseling ontstaan. Binnen twintig jaar is daar een wereld gecreëerd die ons minstens een eeuw heeft teruggezet. Wat voorbeelden:

De gehele online infrastructuur is in handen van een paar mannen, die er merendeels oerconservatieve denkbeelden op nahouden en er niet voor terugdeinzen politieke bewegingen wereldwijd sterk te beïnvloeden.

De meest succesvolle verdienmodellen online voor vrouwen zijn degene die bestaande stereotypen uitvergroten.

Het meest gebruikte naslagwerk op aarde, Wikipedia, waarvan het de bedoeling was dat het door een vertegenwoordiging van de menselijke gemeenschap zelf werd geschreven, wordt bijna volledig door mannen gevuld. Slechts 15 procent van de bijdragen die daadwerkelijk geaccepteerd worden, is geschreven door een vrouw; de rest van de vrouwelijke bijdragen wordt afgewezen.

Hetzelfde fenomeen zie je bij softwareontwikkeling, oftewel: het vullen van deze nieuwe wereld. Open source platforms zijn daarbij belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de bijdragen van vrouwen op die platforms (waar je systemen beheert, waar anderen er verbeteringen aan kunnen toevoegen, waar je data deelt of iets bij iemand kan afkijken), negatief worden beoordeeld en in de meeste gevallen worden geweigerd.

Van alle geldstromen van venture capitalists, de belangrijkste aanjagers van innovatieve technologieën, gaat per jaar nog geen 3 procent naar vrouwelijke ondernemers.

Amazon bouwde de eerste écht objectieve recruitment site, die de beste kandidaat voor iedere vacature zou selecteren zonder te discrimineren. Tot bleek dat de AI erachter een gruwelijke hekel aan vrouwen had.

De meest succesvolle verdienmodellen online voor vrouwen zijn degene die bestaande stereotypen uitvergroten. Zoals de lucratieve moedercultus, met adviezen over borstvoeding, je ‘lichaam na de bevalling accepteren’, slaapritmes en de ideale lunchbox voor je kind. Daarnaast gaan er geldstromen naar het verkrijgen van het ideale vrouwbeeld, met reclames voor corrigerend ondergoed, ingrepen of make-up trucs. En als laatste de miljoenenbusiness rond webcamgirls, Onlyfans of simpelweg het vergaren van de meeste volgers door sexy influencers.

De koningin van deze hedendaagse maar toch zo middeleeuwse marktplaats is Kim Kardashian, die zo slim is geweest alle drie de hokken te koloniseren – de serene moeder, het leeftijdloze meisje en de seksbom – en daarmee een boegbeeld is voor vrouwen wereldwijd.

Tot zover de droom van een nieuwe wereld, waarin mannen en vrouwen hun identiteit kunnen vormgeven buiten de traditionele rolpatronen.