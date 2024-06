Dit is het uitgelezen moment om het over droogte te hebben, vindt Bas Worm. De adviseur watersystemen bij waterschap Vechtstroom staat met zijn laarzen midden in een weiland waar zo veel water is gevallen dat er plassen op het gras staan. Juist als het land lijkt te verdrinken, zie je hoe snel het water weer wegloopt. Het landbouwgebied is een lappendeken van recht afgesneden akkers die van elkaar worden gescheiden door sloten, onderbroken door bos en heide. Buizen en sloten voeren het water gestaag af naar grotere rivieren, en via de rivieren weer naar zee.

Een najaar vol neerslag werd gevolgd door een druilerige winter, een somber maart door de op één na natste april ooit gemeten. Toch zou het kunnen dat we een gortdroge zomer tegemoet gaan. Door klimaatverandering vliegen we van het ene extreem naar het andere. In alle Nederlandse klimaatscenario’s die het KNMI schreef aan de hand van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, wordt het natter in de winter, maar krijgen we ook langdurig droge perioden in de zomer.

En daar zijn we niet op voorbereid. Sinds de jaren vijftig hebben we ons land ingericht op de intensivering van de landbouw. Gewassen als maïs en gras doen het daar goed op: een trekker zakt niet weg in modder en ook koeien en schapen houden niet van te natte poten. Maar in natuurgebieden hebben dier en plant last van die kunstmatig drooggehouden grond.

We hebben ons land altijd naar onze hand kunnen zetten, maar lopen nu op tegen de grenzen van die maakbaarheid, we zullen ons moeten aanpassen, waarschuwt Anne van Loon. Zij is als hydroloog verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam en doet onderzoek naar de gevolgen van droogte in Nederland. Ze maakt zich vooral zorgen over de extremen waarop het risico groter wordt. ‘Nederland is niet goed voorbereid op een kantelpunt waarbij het systeem het niet meer aankan,’ denkt ze. ‘Een acuut drinkwatertekort, onomkeerbare schade aan de natuur, oogsten die mislukken en scheepvaart die totaal stil komt te liggen: het zijn realistische scenario’s. Dat is te danken aan klimaatverandering, maar ook aan onze eigen passiviteit in het systematisch aanpakken van droogte.’

vrij nederland vernieuwt Er gaat veel veranderen bij Vrij Nederland. Zo gaan we de redactie uitbreiden, de website en het blad opnieuw vormgeven en ons meer richten op onze oorspronkelijke missie. Benieuwd? Lees hier meer!

vissen sterven, muren scheuren

Verdroging staat al zeker 35 jaar op de politieke agenda. Er werd gewaarschuwd voor ontwrichting van het waterhuishouden, maar gestelde doelen om het probleem het hoofd te bieden, werden niet gehaald. In het jaar 2000 moest bijvoorbeeld 25 procent van het verdroogde land hersteld zijn. In werkelijkheid lukte dat voor 3 procent van het areaal. Het probleem werd weliswaar gezien, maar de effecten leken toen vooral in de natuur terug te vinden. En dus kwam de prioriteit elders te liggen.

‘Het vee en de zware machines zakken weg als de aarde volgezogen is met water. En dus wordt het peil, al dan niet tijdelijk, naar beneden bijgesteld.’

Dat veranderde enkele jaren geleden door een perfect storm, zegt Van Loon. Langdurige verdroging en droogte zijn twee dingen. Verdroging komt door de inrichting van de waterhuishouding. Droogte is kortstondig, bijvoorbeeld omdat het niet regent. Als droogte en verdroging samenkomen, hebben we een probleem.

Dat gebeurde tussen 2018 en 2020 en in 2022 toen de grondwaterstanden ondanks een nat 2021 zorgwekkend snel kelderden. Twentenaren zagen vissen naar zuurstof happen in opdrogende poelen. In de bloedhitte probeerden vrijwilligers ze te redden, maar voor velen kwam de evacuatie te laat. Vlinders verhongerden doordat planten door watergebrek niet of nauwelijks bloeiden, hele heidevelden droogden uit en konden hun unieke vlindersoorten niet voeden.

Boven op de schade in de natuur voelden nu ook andere sectoren de gevolgen. De landbouw mocht door de watertekorten niet beregenen en zag de oogst verpieteren. De schade in 2018 was naar schatting tussen de 375 miljoen en 1,9 miljard euro. Drinkwaterbedrijven moesten de druk in hun leidingen verlagen en muren kregen scheuren toen funderingen begonnen te verzakken. ‘Alleen iets doen voor de natuur was blijkbaar niet genoeg. Maar nu het breder is, is dat wel een aanleiding om meer structurele maatregelen te nemen,’ zegt Van Loon.

De ernst van de situatie was ook in Den Haag doorgedrongen. In 2022 riep minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief op om Nederland klimaatrobuuster in te richten. Na jaren van goede voornemens stonden er nu opeens concrete doelen in. Bijvoorbeeld om de grondwaterstand op de hoge zandgronden te verhogen. Het adagium ‘Functie volgt peil’ kreeg een prominente rol. Die visie schrijft voor dat de activiteiten op het land zich laten leiden door wat het waterpeil en natuurlijke waterwegen toelaten, in plaats van andersom. Dat heeft ondertussen zijn weg gevonden in het beleid van vele waterschappen, waaronder Vechtstromen. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit, in een land waar geen grashalm ongerept is?

netjes in het bakkie

Er stromen drie rivieren door de hoge zandgronden in het oosten van Nederland: de Vecht (‘de kleinste rivier of de grootste beek van Nederland’, volgens watersysteemexpert Worm), de Regge en de Dinkel. In een droge zomer kan ongeveer een derde van het waterschap Vechtstromen van extra water voorzien worden vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Maar verder moeten de natuur, het stedelijk groen, de drinkwatervoorziening, de industrie en de landbouw het hebben van een opgebouwde waterbuffer in de aarde en van neerslag. Daar ligt het probleem: neerslag is onzeker in een droge zomer en de reserves laten we wegstromen naar zee.