Minister van Weel heeft niets te zeggen over het demonstratierecht

In het eerste grote interview met beginnend minister van Justitie en Veiligheid David van Weel, afgelopen week in de Volkskrant, werd de bewindsman gevraagd naar een opvallende passage in het Hoofdlijnenakkoord. Volgens de nieuwe coalitie moet er ‘scherper onderscheid worden gemaakt tussen (vreedzaam) demonstreren en ordeverstorende acties’, ‘OM, lokaal gezag en nationale politie zullen worden aangespoord om kordaat op te treden waar demonstranten over de grenzen van het strafrecht heengaan’.

David van Weel is een verstandige man. Hij was topambtenaar op Defensie, raadsadviseur op Algemene Zaken en vervolgens assistent-secretaris-generaal bij de NAVO. Hij had de passage in het Hoofdlijnenakkoord na overleg met zijn ambtenaren ook een stille dood kunnen laten sterven door te verklaren dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum daar nog onderzoek naar doet. Maar dat deed hij niet. Hij zei: ‘Ik vind dat een belangrijk punt. Omdat ik denk dat een heel grote meerderheid van Nederland zich steeds moeilijker herkent in de extremen van het publieke debat. Ik vraag me oprecht af waarom je als gezagsgetrouwe burger het een goed idee zou vinden om op de snelweg te gaan zitten en jezelf vast te plakken.’ Ook meende hij dat agenten dat ‘heel frustrerend’ vinden omdat ze ‘met de nek worden aangekeken’ als ze een einde maken aan zo’n protest. Daarom wil Van Weel ‘grenzen stellen binnen het demonstratierecht’.