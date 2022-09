opnieuw relevant, want Naar aanleiding van dit manifest vindt er op woensdagavond 14 september in De Balie in Amsterdam een avond plaats over het spanningsveld tussen de pers en politiek. Over de macht, controleurs van de macht, de macht van controleurs – en over woordvoerders. Bestel je ticket hier.

‘Goh, wil Kees Berghuis nog wel met jullie praten?’ Het was veruit de meest gestelde vraag door collega’s van de parlementaire pers nadat we wat onkruid tussen de VVD-tegels hadden uitgetrokken. Of je nu bericht over een partijvoorzitter die zichzelf schaamteloos verrijkte of over een senator met een driedubbele pet: kennelijk is dé belangrijkste vraag vervolgens of de spindoctor van de VVD je dan nog wel wat gunt.

‘Er is iets fundamenteels mis in ons land,’ concludeerde Pieter Omtzigt (CDA) op 19 januari 2020 in de Tweede Kamer. ‘Het Haagse’ – dat bestaat uit ambtenaren, politici en pers − is zo druk met zichzelf en elkaar, dat ze het voor elkaar kregen...