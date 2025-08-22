Hoe het klimaat uit de politiek verdwijnt

Opgewekt begon Sophie Hermans aan haar termijn als minister van Klimaat en Groene Groei. Het overeind houden van de klimaatdoelen was voor haar partij, de VVD, een voorwaarde om deel te nemen aan het kabinet. Hermans stond te popelen om Nederland niet alleen welvarender, maar ook schoner te maken. Maar ruim een jaar later is er van de ambitie binnen haar partij weinig over.