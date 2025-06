Interview

Deze rechter heeft een missie: het recht toegankelijk maken voor íédereen

Het wankele vertrouwen in de rechtsstaat, de onrust in de wereld: het zijn voor rechter Joyce Lie redenen om het recht zo begrijpelijk mogelijk te maken voor de burger. Op social media, in lezingen en aan talkshowtafels geeft ze tekst en uitleg over rechtszaken en vonnissen. ‘Het bestuursrecht is op aarde om burgers te beschermen tegen de grote overheid.’