Ideeënarmoede troef bij Yeşilgöz en de VVD

Het was de Telegraaf, doorgaans hofleverancier van artikelen ten gunste van de VVD, die afgelopen week de aanval opende op Dilan Yeşilgöz, de geplaagde partijleider. In de aanloop naar het VVD-congres dit weekend kopte de krant: ‘Vertwijfelde VVD’ers verdeeld over koers Yeşilgöz’. Algemeen verslaggever Wierd Duk bleek niet alleen een reeks VVD’ers te hebben gevonden die zich kwaad maakten over het uitsluiten van Wilders door Yeşilgöz (‘Dat zal Nederland en de VVD duur komen te staan!’) maar ook enkele verstandige liberalen zoals raadslid Haitske van der Linden uit Hilversum, die juist blij bleek te zijn met deze eerste stap. ‘Maar hier moet het niet bij blijven’, verklaarde ze. ‘We moeten als VVD een beweging maken op de inhoud en samen met andere democratische partijen werken aan het versterken van onze democratie en het terugwinnen van kiezers.’

De grote vraag is alleen: hoe?