Het is tijd voor AI-schaamte

Zo’n beetje heel Nederland maakt inmiddels gebruik van ChatGPT, en de druk om me bij deze groep te voegen, beklemt me met de dag meer. Alleen: ik voel er weinig voor. Als ik me er publiekelijk van distantieer, wordt me boomerschap en wereldvreemdheid verweten. Maar ik doe het uit principe. De opmars van ChatGPT bewijst voor mij dat de neokoloniale honger onverzadigd blijft ondanks decennia aan rampspoednieuws en -docu’s uit Afrika.