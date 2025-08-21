Column
Het is tijd voor AI-schaamte

Ons gebruik van AI is een dolkstoot voor originaliteit, een ramp voor het milieu en een herhaling van oude koloniale patronen, schrijft Chard van den Berg. Waarom is het dan geen taboe?

DONDERDAG 21 AUGUSTUS
Author
Auteur
Chard van den Berg
3 minuten leestijd

Zo’n beetje heel Nederland maakt inmiddels gebruik van ChatGPT, en de druk om me bij deze groep te voegen, beklemt me met de dag meer. Alleen: ik voel er weinig voor. Als ik me er publiekelijk van distantieer, wordt me boomerschap en wereldvreemdheid verweten. Maar ik doe het uit principe. De opmars van ChatGPT bewijst voor mij dat de neokoloniale honger onverzadigd blijft ondanks decennia aan rampspoednieuws en -docu’s uit Afrika.

Meer overSamenleving
Gerelateerd
Article image
Beeldverhaal
Waarom we Tilburg spuuglelijk vinden
Illustrator Aart Taminiau dook in de geschiedenis van Tilburg, ook wel bekend als de ‘Aldi onder de steden’. Wanneer is Tilburg lelijk geworden? En kun je daar wel van spreken?
Aart Taminiau
Article image
Column
We zijn in plastic aan het veranderen
Tien dagen is er onderhandeld tijdens de plastictop in Genève. En wat zijn we opgeschoten? Niets, schrijft Hans Stegeman. ‘Het pijnlijkste is dat we dit laten gebeuren.’  
Hans Stegeman
Article image
Column
Ook vrouwen kunnen ronduit kut zijn als volksvertegenwoordiger
Voor werkelijke vooruitgang is meer nodig dan een vrouw als partijleider of premier, schrijft Hannah Prins. Vooruitgang zit uiteindelijk voor het grootste gedeelte in wat er verandert, niet in wie er aan de macht is.
Hannah Prins