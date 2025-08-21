Zo’n beetje heel Nederland maakt inmiddels gebruik van ChatGPT, en de druk om me bij deze groep te voegen, beklemt me met de dag meer. Alleen: ik voel er weinig voor. Als ik me er publiekelijk van distantieer, wordt me boomerschap en wereldvreemdheid verweten. Maar ik doe het uit principe. De opmars van ChatGPT bewijst voor mij dat de neokoloniale honger onverzadigd blijft ondanks decennia aan rampspoednieuws en -docu’s uit Afrika.
Column
Het is tijd voor AI-schaamte
Ons gebruik van AI is een dolkstoot voor originaliteit, een ramp voor het milieu en een herhaling van oude koloniale patronen, schrijft Chard van den Berg. Waarom is het dan geen taboe?