De laatste jaren bekruipt mij steeds vaker het gevoel dat wij ongemerkt onze democratische manier van leven aan het verliezen zijn. Dat we zo in de ban zijn van onze banen, huizen, vakanties, socials, relaties en auto’s dat het ons ontgaat hoe het fundament onder onze vrije samenleving afbrokkelt. Net als bij een stuk kaas moeten we de uiterste houdbaarheidsdatum van de democratie niet al te precies proberen te bepalen. Zoals kaas niet om klokslag middernacht plots bedorven is, zijn we onze democratie niet van het ene op het andere moment kwijt. Het is eerder een glijdend proces. De optelsom van onderbuikgevoelens, onderling wantrouwen, veranderende (politieke) omgangsvormen en schijnbaar onschuldige wetswijzigingen.
De meeste stemmen gelden niet
Nu allerhande politieke slimmeriken de code tot ons kiesgedrag hebben gekraakt, en we worden geregeerd door lieden die ons onze persoonlijke vrijheden en burgerrechten willen ontnemen, moeten wij op zoek naar een nieuw bestuursmodel dat daadwerkelijk recht doet aan onze democratische idealen, betoogt Sander Heijne in zijn nieuwe boek De meeste stemmen gelden niet.
