Drie jaar geleden had het in Londen gevestigde journalistieke platform Middle East Eye nog geen TikTokaccount. De Nederlandse journalist Maya–Nora Saaid bood aan er een op te zetten, de redactie nam dat aanbod gretig aan. Inmiddels heeft Middle East Eye 1,3 miljoen volgers op TikTok en 1,9 miljoen op Instagram, op YouTube is de teller de twee miljoen zelfs al voorbij. Als Saaid één ding laat zien, is het wel dat je op TikTok, toch groot geworden dankzij filmpjes van dansende tieners, ook serieuze kost kunt behandelen. Neem haar video van begin mei. Hierin kijkt Saaid recht in de camera en vertelt ze rustig over de kunstmatige–intelligentiesystemen van Israël.

Ze vertelt hoe een systeem met de naam ‘Lavender’ gebruikmaakt van gezichtsherkenning en Palestijnen op basis van onduidelijke criteria op een hitlist zet. Een ander systeem, ‘Where is Daddy’, brengt in kaart waar die vermeende terroristen zich bevinden. ‘The Gospel’ ten slotte maakt een overzicht van de...