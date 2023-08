Uitgerekend in de week dat bijna 1,2 miljoen Nederlanders bleken te beschikken over een vermogen van meer dan een miljoen euro – de komende jaren komen er zelfs nog een paar honderdduizend papieren miljonairs bij – barstte groot rumoer los over de vermeende rijkdom van Frans Timmermans.

Volgens de Europese regels heeft de oud-Eurocommissaris recht op wachtgeld: zijn salaris van bijna drie ton per jaar wordt de komende maanden tijdens de campagne doorbetaald. Schande!, klonk het in de kranten, de actualiteitenrubrieken en vooral op de sociale media. Waarom levert die volgevreten plutocraat zijn wachtgeld niet in, met z’n mooie sociaaldemocratische praatjes over eerlijk delen? En dat allemaal op kosten van de belastingbetaler! Zelfs werd hier en daar gesuggereerd dat het salaris van Frans maar betaald moet worden via crowdfunding door zijn fans. Vervolgens barstte de discussie los of Timmermans misschien wel miljonair is: een nóg grotere schande! Timmermans zelf ontkende, toen WNL-verslaggever Thomas van Groningen ernaar vroeg: zijn nieuwe huis in Maastricht – een ‘groot rijtjeshuis’, zoals hij het noemde – was inderdaad een miljoen waard, maar dat zat in de stenen.

Net als het vermogen van het overgrote deel van die 1,2 miljoen Nederlanders: theoretische centen dus, waar je alleen maar wat aan hebt als je aanzienlijk kleiner gaat wonen, of een huis koopt in Oost-Groningen. Maar dat wilde natuurlijk niemand meer horen, want hoe kon Timmermans nou nog steeds geen miljonair zijn als hij al jaren drie ton had verdiend? Laat die man niet in de buurt van de schatkist komen!

niet voor niets

En zo ontaardde de discussie over de komende verkiezingen meteen weer in ophef over de centen, zoals het wel vaker gaat in dit land van kruideniers. Daarbij komt steevast het argument van hypocrisie bovendrijven: zo’n Timmermans zégt wel dat ie voor eerlijk delen is, maar hij heeft makkelijk praten, want hij hoeft niet eens in de rij te staan bij de voedselbank. Ik kon alleen maar denken: daar gaan we weer. Alsof een progressieve politicus met een prettig salaris niet voor de armen zou mogen opkomen. Volgens dezelfde gedachte hadden ook Karl Marx en Ferdinand Domela Nieuwenhuis niks over het treurig lot van de arbeiders mogen zeggen want ze waren zelf geen proletariër, had John F. Kennedy zijn mond moeten houden over de burgerrechten want hij was zelf niet zwart, mag Sander Schimmelpenninck nooit meer iets schrijven over eerlijkere belastingen omdat-ie een vakantiehuis in Kroatië schijnt te hebben, en moeten die 1,2 miljoen papieren miljonairs in Nederland voor eeuwig zwijgen over de verdeling van de welvaart, want anders zijn ze hypocriet.

Waar het natuurlijk om gaat is dat wachtgeldregelingen niet voor niets bestaan. Juist daardoor kunnen politici zich zonder geldzorgen wijden aan de publieke zaak, zijn ze minder gevoelig voor lucratieve dealtjes tijdens of na het vervullen van hun politieke ambt, met alle mogelijke belangenverstrengeling van dien, en kan een Europees zwaargewicht als Timmermans terugkeren in de Nederlandse politiek – waar hij de helft van z’n vorige salaris gaat verdienen – zonder zijn huis te hoeven verkopen.

Het lijkt me zinniger om in campagnetijd politici te bevragen over hun overtuiging en hun ideeën voor de toekomst, in plaats van de gebruikelijke ophef over hun vermeende zakkenvullerij.

Zouden die riante Europese uitkeringen best wat omlaag kunnen? Zeker. Laat het nou net Frans Timmermans zelf zijn die daar als Kamerlid en later als Europees bestuurder tevergeefs voor heeft gepleit. Maar dat wordt natuurlijk ook weer hypocriet gevonden.

Het lijkt me zinniger om in campagnetijd politici te bevragen over hun overtuiging en hun ideeën voor de toekomst, in plaats van de gebruikelijke ophef over hun vermeende zakkenvullerij. Instructief is bijvoorbeeld een fragment uit De Wouter Tapes, de onthullende documentaire uit 2007, waarin te zien is hoe lijsttrekker Wouter Bos in de campagne van 2005 tijdens een brainstormsessie met zijn campagneteam aarzelt en weifelt over de visie die hij wil laten zien: veel verder dan ‘problemen oplossen’ komt hij niet. Het is Frans Timmermans die een spontane donderpreek afsteekt over de idealen van de sociaaldemocratie. ‘Solidariteit, Wouter!,’ roept hij uit. ‘Daar gaat het ons toch om? Daar zijn we toch voor opgericht?!’

Had de top van de PvdA maar eerder geluisterd naar die hartenkreet, dan was de partij de afgelopen jaren heel wat ellende en stuurloosheid bespaard gebleven.