Fascisme als BBBijproduct
Caroline van der Plas begon haar politieke loopbaan als onbevangen strijder voor het boerenbelang. Inmiddels draagt haar partij steeds systematischer bij aan de sluipende erosie van de rechtsstaat. ‘Dit is ongehoord verkiezingspopulisme’.

Enkele minuten nadat de Raad van State op maandagmorgen 22 september een vernietigend advies openbaar maakte over het kabinetsplan om de voorrang voor statushouders voor sociale huurwoningen te verbieden, maakte demissionair minister Mona Keijzer (BBB) bekend het betreffende wetsvoorstel ongewijzigd en zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer te zullen sturen.

