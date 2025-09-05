Deze vrouwen redden duizenden plantensoorten van de ondergang

Reportage

Het leed dat de mopshond heet

Mopshonden hebben vrijwel altijd ademhalingsproblemen en een waslijst aan andere kwalen. Dat komt door hun uiterlijk: dat is gevormd naar wat mensen schattig vinden. De kwaliteit van leven van mopshonden is dermate slecht dat het binnenkort waarschijnlijk illegaal is om ze te houden.