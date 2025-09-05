De hevige regenbui van afgelopen nacht heeft verscheidene grote bomen in het bos omvergewaaid. Overal liggen afgebroken takken. Terwijl ze tussen de omgevallen bomen loopt, ziet Laly Joseph (56) een orchidee aan een van de afgebroken takken hangen. Ze pakt hem voorzichtig op en verplaatst hem naar een boom die nog overeind staat.
Reportage
Deze vrouwen redden duizenden plantensoorten van de ondergang
Wereldwijd heeft de natuur het zwaar. Veel plantensoorten sterven stilletjes uit. In India, een van de rijkste biodiversiteitshotspots er wereld, verzet een team van alleen maar vrouwen zich tegen deze achteruitgang. Onder hun handen is een stuk oerwoud omgetoverd tot een toevluchtsoord voor orchideeën, vetplanten, varens en vleesetende planten.
Gerelateerd
Reportage
Het leed dat de mopshond heet
Mopshonden hebben vrijwel altijd ademhalingsproblemen en een waslijst aan andere kwalen. Dat komt door hun uiterlijk: dat is gevormd naar wat mensen schattig vinden. De kwaliteit van leven van mopshonden is dermate slecht dat het binnenkort waarschijnlijk illegaal is om ze te houden.
Reportage
Steeds meer Nederlanders verhuizen vanwege overstromingsgevaar
Door klimaatverandering – stijgend water en extremer weer – kiezen steeds meer mensen voor een verhuizing naar hoger gelegen delen van Nederland. Weg uit de Randstad, richting het oosten. Waar je al snel tientallen meters boven NAP woont, hoog en droog. Klimaatverhuizers worden ze genoemd. ‘Vroeger verklaarden mensen je voor gek. Nu zeggen ze: we denken er zelf ook over na.’