Met een zorgvuldig geprepareerde verklaring probeerde beoogd minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber van de week tijdens haar hoorzitting in het parlement de oplaaiende kritiek op haar gebruik van het woord ‘omvolking’ te smoren. ‘Feit is dat de demografie van Nederland verandert,’ sprak ze. ‘Kijk maar eens naar de grote steden. Het is zeer legitiem om je daar grote zorgen over te maken. En dat doe ik dan ook. Maar ik realiseer me dat de woorden ‘omvolking’ en ‘omvolkingstheorie’, een bewust, planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen, onjuist en ongewenst is en bovendien een verschrikkelijke connotatie naar het verleden en het nazisme met zich meebrengt. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dan ook.’

Prompt werd ze door PVV-leider Geert Wilders gecomplimenteerd via X: ‘Kandidaat-minister Faber spreekt glasheldere woorden. Ze heeft net als de PVV helemaal niets met complottheorieën als omvolking. Ze maakt zich wel terecht zorgen over de demografische ontwikkeling in Nederland. Complimenten Marjolein!’.

Op vrijwel hetzelfde moment verklaarde Pieter Omtzigt, wiens partij binnen de coalitie nog het meest worstelt met de onrechtsstatelijkheid van de PVV, ook via X dat zijn fractiegenoot Teun Struycken duidelijk maakt waarom hij de omvolkingstheorie niet gebruikt. ‘NCTV en AIVD beschouwen het als complottheorie en wijzen op de gevaren daarvan. Een goede discussie over demografische ontwikkelingen is wel hard nodig.’

Zo leek de dreigende uitslaande brand in de coalitie weer even geblust.

Geen wonder dat er nu zelfs binnen de coalitiepartijen over wordt gespeculeerd dat het nieuwe kabinet niet eens de Kerst gaat halen.

Je zou kunnen zeggen: dat is hoe het landsbestuur hoort te werken. Aankomend bewindslieden van populistische partijen kunnen niet zomaar meer wat roepen, ze worden gewezen op hun verantwoordelijkheid, en gedisciplineerd door de macht. Eén van de effecten was in ieder geval dat Eva Vlaardingerbroek, de radicaal-rechtse opiniemaker die internationaal hoge ogen gooit met haar complottheorieën over het World Economic Forum en de ontwrichting van de westerse cultuur door migratie, direct via de sociale media meldde dat ze nooit meer op de PVV zou stemmen: ‘Bunch of cowardice sell-outs,’ oftewel: stelletje laffe angsthazen die heulen met de macht. Zo leek er even een wigje gedreven te worden in het rechtse front.

Maar eigenlijk is het gemak waarmee Faber en Wilders jarenlang olie op het vuur gooiden met hun hetze tegen de Haagse elite en de asielzoekers en nu opeens met het pluche in zicht hun taalgebruik aanpassen, alleen maar extra verontrustend. Als Faber er ‘geen enkele moeite’ mee heeft om afstand te doen van de omvolkingstheorie, waarom heeft ze dat dan niet al veel eerder gedaan? Met voortschrijdend inzicht heeft de late bekering van Faber en haar partijleider weinig te maken, en des te meer met politiek opportunisme. Welbeschouwd zou het minder verontrustend zijn als Faber en Wilders wél voet bij stuk zouden houden over de omvolkingstheorie: dan was het tenminste duidelijk geweest waar ze staan.

