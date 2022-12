Twee jaar geleden wilde meneer Kaya ‘stoppen met de wereld’. Hij was dakloos en vastgelopen in het systeem. Toen raadde een kennis hem een stichting van ene mevrouw Özlem aan. ‘Hij zei: zij gaat jou helpen. Ik zei: dit is mijn laatste. Want ik was ook bij andere stichtingen geweest.’ Daar werd hij steeds doorverwezen. ‘Ik werd steeds gekker en gekker.’

‘Mevrouw Özlem’ is Özlem Bayar, directeur van stichting Raad is Daad. Ze staat met Kaya (die liever alleen met zijn achternaam in Vrij Nederland wil) voor de deur van een buurthuis in een winderig stuk Amsterdam Nieuw-West. Het is negen uur ’s ochtends en de kantine van het buurthuis zit al vol mensen. Ze zijn hier voor financiële hulp. Soms omdat ze zoals Kaya aan de grond zitten, soms om een geëxplodeerde energierekening, soms gewoon voor het aanvragen van WW. Dingen die voor de gemiddelde Nederlander al ingewikkeld zijn en zéker voor mensen die mede door een taalachterstand sociaal geïsoleerd zijn. Kaya, die er dankzij een jaar begeleiding door Raad is Daad bovenop kwam, helpt nu mee als vrijwilliger.

Bij Kaya en Bayar staat stadsdeelvoorzitter Emre Ünver van Amsterdam Nieuw-West. Hij is hier op werkbezoek. Bayar vertelt hem waarom de vrouwen – het zijn vooral vrouwen – hier staan en niet bij een loket van de gemeente of het UWV. In één woord: vertrouwen. ‘Wij zijn hun abla, Turks voor oudere zus. Wij zijn de schakel tussen hen en de overheid.’

Volgens Bayar lopen mensen vaak vast omdat er niet sprake is van één probleem waarmee ze dus ook naar één overheidsloket kunnen, maar van een multiprobleem. ‘Mensen gaan scheiden, worden ziek, krijgen een inkomensval. Ze vertellen ons het hele plaatje. Je moet een lange adem hebben. En een dikke huid. Gister zei iemand: ik heb al twee psychologen neergestoken. Toen dacht ik: o jee, ik moet hem pleasen. Maar zo is het niet. Deze mensen vertrouwen ons.’

Sociale schokdemper

Bayar en haar ongeveer 25 vrijwilligers zijn een soort sociale schokdemper. Ze vangen mensen op voordat de situatie escaleert, door ze stap voor stap te begeleiden. Bij de gemeente is dat geduld er niet altijd. ‘Je bent daar de honderdduizendste in de rij,’ zegt Nacima Qnioun, een van de vrijwilligers die evenals Bayar jarenlang als gemeenteambtenaar werkte.

Ondertussen is Ünvers bestuursadviseur en rechterhand Tofik Dibi aangekomen, bekend als ex-Kamerlid van GroenLinks. ‘Ik heb jou op Facebook,’ zegt Bayar. ‘Wie heeft hem niet op Facebook,’ reageert Qnioun.

Dibi is hier voor het eerst. Zijn baas is kortgeleden al langs geweest, maar gaat altijd meermaals ergens langs (‘ook onaangekondigd’) voordat hij (financiële) hulp belooft. Bayar benadrukt hoe basaal de problemen zijn die haar stichting oplost. Zo lopen mensen al vast bij stap één: inloggen met DigiD. Ze snappen niet wat het is of hoe het werkt. ‘Ik dacht dat DigiD een persoon was,’ zegt Kaya.

Het grote probleem is dan ook niet het gebrek aan sociale voorzieningen, maar dat mensen verdwaald raken bij het aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer ambtenaren mensen naar huis sturen met een URL naar een uitlegpagina op de gemeentesite, niet beseffende dat dat al een stap te ver is: ‘Mensen kunnen soms niet eens typen,’ zegt Qnioun.

Grip op je Knip

Ünver, Dibi, Bayar en de vrijwilligers lopen naar binnen. In de hal klampt een vrouw de vrijwilligers aan. ‘Iemand met energieproblemen,’ zegt Bayar later. ‘Ze kreeg een deurwaarder aan de deur.’

Het team gaat de vrouw helpen in haar contact met de incasso en kijken naar steunmogelijkheden als energietoeslag.

Bayar vertelt dat mensen soms al om zes uur voor de deur staan en dat ze de hulpvraag niet meer aankan. Een ambtenaar die met Ünver en Dibi is meegekomen, informeert voorzichtig of ze geholpen zou zijn met ambtelijke versterking. ‘Nee, nee, nee,’ zegt Bayar.

Het punt is nou juist dat zij abla is, niet overheid. Dat vertrouwen wil ze niet besmetten. Wat ze wel wil? ‘Een eigen ruimte en financiële middelen. Ik wil mijn mensen betalen, zodat ik op ze kan rekenen.’

En zichzelf ontlasten: ze valt bijna om.

De kantine van het buurthuis – een van de gastlocaties waarover Raad is Daad haar wekelijkse activiteiten verdeelt – zit inmiddels propvol. Een groot contrast met de aangrenzende ruimte, een buurtbibliotheekje dat vrijwel verlaten is. Wat heb je tussen de boeken te zoeken als je nauwelijks Nederlands kunt lezen? Ook daarvoor komen mensen naar Raad is Daad: al pratend de taal oefenen, zonder schaamte.

Schaamte, wantrouwen: die woorden vallen steeds weer. En angst. Bayar hoort vaak dat mensen vrezen dat hun kind wordt afgepakt wanneer de school wil testen op autisme of ADHD. ‘De overheid is voor hen een boeman.’

We lopen naar de eerste verdieping, waar in twee krappe lokaaltjes de training Grip op je Knip en een spreekuur bezig zijn. Bij het spreekuur zit een vrouw op leeftijd. Ze oogt moedeloos. Bayar vraagt haar in het Turks waarvoor ze hier is. Het blijkt te gaan om de AOW-aanvraag voor haar man. Haar kinderen wonen te ver om te helpen. Hier kan ze in haar moedertaal geholpen worden. Dibi blijft tijdens het gesprekje op de gang. ‘Ik heb met mijn moeder ook in dit soort zaaltjes gezeten. Ik weet hoe het voelt, die schaamte als anderen je daar zien zitten,’ verklaart hij later.

Prikbus

Het werkbezoek is voorbij. Op de hoek van de straat steekt Emre Ünver een sigaret op. De as waait naar alle kanten. Verderop staat een prikbus voor coronavaccinaties: de vaccinatiegraad ligt hier laag.

Ünver moet erkennen dat Özlem Bayar en co doen wat de overheid eigenlijk zou moeten doen, en dan ook nog eens efficiënter. Het viel hem op dat in het eerste uur tien mensen werden geholpen: targets waarvan menige ambtenaar droomt.

‘Mensen zijn bezig met overleven. Morgen bestaat niet. Het is hier en nu.’

Ünver en Dibi lopen verder, het Lambertus Zijlplein over. Dat plein is het hart van Geuzenveld, maar vandaag vrijwel verlaten. Ünver wijst naar een pinautomaat waar drie jaar geleden een plofkraak werd gezet.

In de media was de aandacht groot, maar bij de bewoners niet. ‘Op een bewonersbijeenkomst zeiden mensen na vijf minuten: ja, het hoort nu eenmaal bij de wijk. En begonnen ze over andere dingen.’ Hier draait het om rondkomen, zegt Ünver, die zelf ook in Geuzenveld woont. De wijk behoort volgens cijfers van de gemeente Amsterdam tot de armste van de stad. Geuzenveld-Slotermeer telde in 2019 bijna een kwart minimahuishoudens. ‘Mensen zijn bezig met overleven. Morgen bestaat niet. Het is hier en nu.’

Als Ünver op deze manier op dreef is, wordt zijn tongval platter en klinkt hij een beetje als wijlen Eberhard van der Laan. Het zal het roken zijn.

Het is cru, zegt Dibi: de doelgroep van Raad is Daad wordt snel gezien als profiteur of potentiële fraudeur – zie de Toeslagenaffaire – terwijl het precies andersom is. Ze lopen juist van alles mis waar ze recht op hebben, omdat ze het niet snappen.

Dibi en Ünver nemen afscheid. Ze moeten naar een ambtelijk overleg. Het Lambertus Zijlplein is nog steeds grotendeels verlaten. Voor de Albert Heijn zitten daklozen. Binnen rekent iemand brood en energiedrank af met handenvol stuivers. De zelfscankassa’s worden niet gebruikt.

Asbest

Een week later. Emre Ünver en Tofik Dibi zitten op het stadsdeelkantoor van Nieuw-West. Dat bevindt zich normaal in het Tuinstadhuis in het hart van het stadsdeel, maar daar is asbest aangetroffen. De nieuwe tijdelijke locatie is een kantoorflat bij het treinstation. Ünver baalt ervan dat hij daardoor minder in contact komt met bewoners en probeert ter compensatie veel de buurt in te gaan. ‘Ik kies vaak voor de pleinen.’ Wat doet hij daar dan? ‘Rondlopen, op werkbezoek.’ Dibi: ‘Vuurwerk gooien.’ Ünver negeert hem. ‘Er zijn altijd mensen die je herkennen, en dat zijn natuurlijke momenten voor een gesprek.’

Persoonlijk contact is belangrijk, zegt Dibi. ‘Met corona gingen we ook meteen via allerlei kanalen informatie zenden. Daarmee bereik je veel mensen niet.’

De verhuizing schuurt des te meer omdat Nieuw-West – toch het grootste stadsdeel, met meer inwoners dan Den Bosch – zich soms het ondergeschoven kindje van Amsterdam voelt. Het stadsdeel heeft per inwoner altijd minder gemeentelijk budget gekregen dan de andere stadsdelen, al wordt dat nu gecorrigeerd. Dibi: ‘Als je onze kantoren vergelijkt met die van andere stadsdelen, denk ik: hm, waar is mijn meditatiehoek, met lekkere sapjes en bloemen?’

Armoede

Deze zomer werd Ünver opnieuw voor vier jaar beëdigd. Een goed moment om de balans van de eerste vier op te maken. Die is niet positief. Corona en de asielcrisis troffen het stadsdeel zwaar. Bovenal maakten de energiecrisis en inflatie de mensen armer.

Ünver denkt die toenemende armoede te kunnen zien aan het aantal mensen met een slecht gebit die niet meer aan hun eigen risico durven komen, Dibi aan het aantal huishoudens zonder wifi. ‘Tijdens corona kwam ik er pas achter hoeveel kinderen geen wifi hadden. Zij konden niet aanwezig zijn bij de digitale les.’

In de media is hét symbool van armoede in Nieuw-West de Wildemanbuurt in Osdorp. Je struikelt er over de politici en journalisten, zegt Ünver. Hij en Dibi voelen zich er ongemakkelijk bij. Niet omdat ze de armoede willen verhullen, maar juist omdat het probleem breder is. ‘Ik heb wel dertig Wildemanbuurten in Nieuw-West.’

Ünver en zijn twee medebestuurders kunnen dit soort ontwikkelingen maar beperkt beïnvloeden. Ze moeten in principe gewoon het beleid van de gemeente Amsterdam uitvoeren. Maar Ünver kan wel prioriteren, ambtenaren vrijspelen, lobbyen voor extra budget en clubs als Raad is Daad begeleiden, bijvoorbeeld in de zoektocht naar ruimte. Na ingezet te hebben op veiligheid voor vrouwen en lhbtiq+’ers is zijn nieuwste prioriteit een voor de hand liggende: armoedebestrijding.

Exposing

Dibi (42) en Ünver (41) kennen elkaar sinds de middelbare school en beleefden samen een activistische periode bij migrantenorganisatie HTIB. Ze zijn op dezelfde dag jarig, waarmee ze het wandelende bewijs vormen dat geboortedatum niets over persoonlijkheid zegt. Ünver is serieus, Dibi kan de grapjes nooit lang onderdrukken. Ünver draagt pakken, Dibi loopt op sneakers. De een kijkt in het weekend met een biertje de voetbalwedstrijd van Besiktas om de politiek van zich af te spoelen, de ander gaat op stap.

Ze vinden elkaar pas echt wanneer ze, plotseling als een machine elkaars zinnen afmakend, vertellen wat hen raakt in wat ze in de wijk zien gebeuren. Zoals de vele vrouwen die slachtoffer worden van exposing op sociale media. Dibi: ‘Wat erg is, is dat het niet meer om naaktfilmpjes alleen gaat, maar ook om: ben je aan het dansen op een TikTok-filmpje, zijn je heupen te zien.’

Op een geheime opvanglocatie spraken ze vrouwen die door exposing alles kwijtraakten. ‘Het is de eerste keer dat ik heb gehuild tijdens m’n werk.’

Ünver: ‘Eentje vertelde dat ze soms met mannen mee naar huis ging om maar in een bed te kunnen slapen. Een ander nam elke dag de trein heen en weer naar België om daarin te slapen.’

Onderwerpen als exposing, jongerencultuur en sociale media zijn Dibi’s domein. Ünver doet niets met sociale media, tot frustratie van zijn team dat wil dat hij gaat twitteren. Hij moet Dibi regelmatig vragen wat iets betekent, zoals bij moderne identiteitstaal. ‘Bijvoorbeeld: wat is het verschil tussen een drag queen en een man in vrouwenkleren? Aan hem durf ik dat te vragen.’

Een jaar of twee geleden botste Ünver met een non-binair persoon die vroeg om met zij/hen te worden aangesproken. ‘Ik dacht: diegene maakt een grapje. Gespleten persoonlijkheid ofzo, gaat niet goed.’ Hij moest lachen, zonder te beseffen dat hij degene tegenover zich kwetste, die dan ook boos werd. ‘Terwijl ik dacht: ik heb liefde voor je, ik wil graag, maar gun me de tijd.’

Sociaal scheidsrechtergedrag

Over al dan niet doorgeschoten sociaal scheidsrechtergedrag bracht Tofik Dibi drie jaar geleden een roman uit: Het monster van Woke Ness. Het boek flopte, misschien omdat het z’n tijd vooruit was. ‘Mijn uitgever zei: woke, wat is dat, niemand is daarmee bezig. Pas later werd het een heel groot ding. Letterlijk iedereen weet nu wat woke is – of reageert op het beeld dat ze ervan hebben.’

Het idee dat ‘wokeness’ een nieuwe trend is, klopt volgens hem niet. ‘Als je sec kijkt naar bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen, bijvoorbeeld in die BOOS-uitzending over The Voice. Is dat nou een nieuwe beweging van mensen die dingen willen die heel absurd zijn? Het hart van deze beweging wil een betaalbare woning, dat de politie je niet zomaar aanhoudt, dat we de planeet niet naar de tyfus helpen. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om de uitwassen te pakken. Om te zeggen: hee, een of andere dragrace-fan heeft me op Twitter uitgescholden omdat ik een verkeerd voornaamwoord heb gebruikt, ze zijn allemaal doorgeslagen en je mag niks meer zeggen.’

Ünver herkent elementen van het moderne linkse activisme, zoals protest tegen bepaald taalgebruik, uit zijn eigen tijd als activist. ‘Bij mij was het vroeger de term allochtoon waar ik een super-allergie voor had.’ Maar het ondoorgrondelijke taalgebruik van de huidige generatie, waarbij de precisie van je vocabulaire (neurodivers of toch neurodivergent?) je status geeft, vindt hij vervelend. Hij vergelijkt het met Turken die Franse woorden gebruiken om te laten merken dat ze beter zijn. Als dat gebeurt, voelt hij zich een ‘dommerik’ die net uit een ‘lemen huisje’ is gekropen. Een gevoeligheid die opspeelde toen de non-binaire persoon boos op hem werd.

Dibi protesteert. ‘Als het ergste probleem van deze woke-beweging is dat jij af en toe aangesproken wordt door iemand die een beetje streng is, denk ik: please, shut the fuck up. Hoe vaak worden wij nou gecorrigeerd op bepaalde dingen?’ Ünver blijft bij zijn standpunt. ‘Soms schiet de inclusie door in exclusie.’

Overigens wordt Ünver op zijn beurt weer weggezet als woke – omdat hij met Nieuw-West inzet op veiligheid voor vrouwen en seksueel en qua gender diverse personen. Dit jaar was er bijvoorbeeld voor het eerst een Pride in Nieuw-West. ‘Ik kwam vroeger, voordat het lhbtiq+ heette, al op voor mensen die seksueel divers zijn.’ Hij gebaart naar Dibi. ‘Jij was nog niet eens uit de kast. Dus dat is iets wat ik intrinsiek omarm. Omdat ik me er altijd van bewust ben geweest: ik ben óók anders.’

Hij weet dat er in de Turkse gemeenschap wordt gefluisterd dat hij homo is (in werkelijkheid woont Ünver samen met zijn vriendin en sinds corona twee katten). ‘Alleen maar omdat ik met die roze agenda kom. Maar luister eens, I don’t give a fuck.’

Ophef

Het duo heeft een politiek ongemakkelijke week. In een interview met Het Parool heeft Ünver gezegd dat je als vrouw niet ’s avonds op de Osdorper Ban (een straat waar veel overlast is) wilt lopen. Die uitspraak werd de kop. De adjunct-hoofdredacteur van Het Parool stelde op Twitter dat Ünver zijn wijk hiermee als ‘no-go area’ had bestempeld. In de Amsterdamse raad kreeg burgemeester Halsema er vragen over.

De ophef irriteerde Ünver. ‘We weten toch allemaal dat er plekken zijn waar het ’s avonds minder fijn lopen is? De waarheid is er om benoemd te worden, maar die waarheid hoeft niet opgeklopt te worden.’

Het interview ging over de Osdorpse kermisrellen van oktober, waar de ME aan te pas moest komen. Dergelijke interviews geeft de stadsdeelvoorzitter niet vaak. Volgens critici is hij te weinig zichtbaar, ook in de media. Maar het is een bewuste keuze. Hij wil niet het type sheriff zijn, een type-Aboutaleb die de ‘eigen gemeenschap’ als een strenge oom toespreekt.

Dibi: ‘Er is een verwachting van vooral bestuurders van kleur dat ze er op dit onderwerp met gestrekt been ingaan, ook al lossen ze daarmee niks op.’

Dat Ünver de kop boven zijn interview goedkoop vond, neemt niet weg dat de problemen door Osdorpse jongeren groot zijn. Ünver wil geen sheriff zijn, maar wat gaat hij dan wél doen om de situatie te verbeteren? ‘We kunnen helaas geen blik handhavers openen. Wat we wel kunnen en doen, is extra investeren in jongerenwerk en creatief samenwerken met vrijwillige buurtmoeders en -vaders. Ook leggen we standaard huisbezoeken af bij jongens die over een grens gaan.’

Gentrificatie

Over koppen gesproken: de kop boven het VN-artikel van drie jaar geleden vormde de uitspraak van Ünver en Dibi dat Nieuw-West ‘hot shit’ was. Het duo vreesde een vorm van wijkvernieuwing die de nieuwe bewoners (hoogopgeleide yuppen) zou voortrekken. Die vrees lijkt uit te komen: terwijl de armoede toeneemt, gaan er ook nieuwe koffietentjes open en worden vergunningen voor nachtclubs aangevraagd.

Dibi: ‘Toen ik in Slotervaart woonde, kon ik daar als Kamerlid nooit afspreken met een journalist, omdat er geen koffietentjes waren. Nu openen overal luxe dingetjes, stadstuinen.’

Het probleem zijn niet de nieuwe bewoners, zegt Dibi. ‘Marokkaanse moeders willen dat hun kinderen spelen met andere kinderen. Want straks gaan ze de wereld in en kennen ze alleen andere Marokkaanse kinderen. Maar als je pas wat ziet verbeteren in je wijk als er nieuwe bewoners komen, dan denk je: wauw, dus blijkbaar kon het allemaal wel. Toen ik in Slotervaart woonde, kon ik daar als Kamerlid nooit afspreken met een journalist, omdat er geen koffietentjes waren. Nu openen overal luxe dingetjes, stadstuinen. Dat is fijn, maar het zegt ook iets over hoe de overheid kijkt naar die oude bewoners.’

Geen Castro-speech

Het is inmiddels na vijven en het duo moet zich haasten. Ze worden verwacht bij het jubileum van Grote Spelers, een traject dat hoogopgeleide jongeren uit Nieuw-West helpt werk te vinden. Deze groep komt door een gebrek aan netwerk – ze zijn vaak de eerste van de familie die hebben gestudeerd – moeilijker aan een baan op niveau. Daarnaast neemt de werkloosheid onder jongeren toe.

Vierhonderd jongeren volgen de diverse modules in het programma. Qua werkgevers zijn onder meer Deloitte, ABN Amro en de NCTV aangesloten als partner.

Het idee voor Grote Spelers kwam mede van Ünver. Hij moet de avond openen en vraagt Dibi hem de belangrijkste feiten over het programma nog even te appen terwijl hij zelf gaat ‘mediteren’ (roken). ‘Het wordt geen Castro-speech, maar ik wil wel dat er gevoel in zit.’

Onderweg naar theater De Meervaart in Osdorp, waar het feest plaatsvindt, houdt Ünver halt voor een stoplicht dat op rood springt. Je bent stadsdeelvoorzitter of niet. Dibi steekt gewoon over.

Kort voor de feestelijkheden beginnen, zegt Ünver tegen Dibi dat hij niet te veel in de schijnwerpers gezet wil worden. De eer moet de jongeren toekomen, niet de overheid.

Niets komt je toe

In de zaal zitten ruim honderd jongeren, deelnemers en geïnteresseerden. Iemand vertelt Ünver en Dibi dat er na afloop mocktails (cocktails zonder alcohol) worden geserveerd. ‘Wat zijn dat?’ vraagt Ünver als ze weg is.

In zijn toespraak gebruikt hij uiteindelijk niet één van Dibi’s bulletpoints. Hij maakt er een persoonlijk verhaal van. ‘Twintig jaar geleden zat ik in dezelfde situatie als velen van jullie.’ Ondanks zijn diploma kwam hij niet aan een baan. Hij ergerde zich aan mensen die the sky is the limit tegen hem zeiden. Niet realistisch, vindt hij. ‘Het doet ertoe waar je geboren bent. Het doet ertoe wie je ouders zijn. Het doet ertoe wat je kleur is, uit welke klasse je komt. En tegen iedereen die je vertelt dat dat niet zo is: fuck ’em.’

Ja, voor iedereen is vooruitgang mogelijk, besluit hij. ‘Maar wees realistisch. Ik denk terug aan wat mijn opa tegen mijn vader zei…’ Zijn ogen glanzen, in zijn stem komt een haarscheurtje. ‘Strijd ervoor, zoon. Want niets komt je toe. Niets is je gegeven. Laten we dat met elkaar veranderen.’

Het programma vervolgt met ervaringsverhalen van deelnemers. Een jonge vrouw vertelt hoe ze mede dankzij Grote Spelers een baan kreeg bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een ander beschrijft haar ervaringen in spoken word-vorm.

Aan het einde is er een fotomoment waarbij Ünver een bos bloemen in zijn handen gedrukt krijgt – precies wat hij niet wilde. Maar weigeren is onbeleefd. Hij denkt een seconde na. Dan gooit hij het boeket onder luid gegil de zaal in, waar het tussen twee meisjes tegen het rode pluche ploft. Ünver grijnst.

Het ontbreekt dit soort jongeren vooral aan een netwerk, vertelt projectleider Amira Esawy van de gemeente Amsterdam na afloop. ‘Werkgevers weten divers talent niet te vinden en andersom. Vaak worden vacatures intern vervuld, of met een stagiair die blijft plakken.’

En arbeidsmarktdiscriminatie? Genoeg onderzoek dat bewijst dat het meespeelt. Esawy wil er echter geen ‘zielig’ verhaal van maken. ‘Deze jongeren zijn onwijs kansrijk en voegen juist iets toe aan hun werkgever.’

Achtervolging

Na de mocktails (‘ik dacht dat het iets met mokka en cocktail was,’ zegt Ünver) lopen we het theater weer uit, richting auto en tramhalte. Ünver vindt het leuk dat de VN-fotograaf, die buiten nog even wat foto’s wil maken, een peuk meerookt.

Opeens schiet er een scooter met twee jongens voor ons langs. Twee seconden later scheert vlak achter ons een politieauto achter de jongens aan. ‘Tofik naar voren, naar voren.’ De jongens maken een U-bocht rond de ov-halte. Een tweede politieauto neemt de andere kant van de tramrails. ‘Hij kan hem insluiten, hoor,’ zegt Ünver.

Van jongeren die de maatschappelijke ladder beklimmen naar generatiegenoten die voor de politie vluchten. De symboliek ligt er, qua twee gezichten van Nieuw-West, bijna te dik bovenop. Dibi blijft er onverstoorbaar onder. ‘Hoe unheimlich het hier ook kan zijn, een no-go-area zal het nooit worden.’

Bij een kruispunt poseren ze nog even voor de fotograaf. Daarna neemt Tofik Dibi de tram naar huis en loopt Emre Ünver richting zijn auto. Het stoplicht staat op rood. Deze keer wacht hij niet.