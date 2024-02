Dit verhaal is er ook als audio.

‘Kwartetten met onze waarden’, zo typeerde PvdA-politicus Lodewijk Asscher de formatie van 2012. Informateur en partijgenoot Wouter Bos had volgens een NRC-reconstructie veertig ‘glimmende A4’tjes, met handgeschreven tekst’ gemaakt waarop de belangrijkste onderwerpen stonden. De formerende partijen, de VVD en de PvdA, mochten om de beurt een kaart trekken. Het onderwerp dat je trok, daarover mocht je een voorstel schrijven dat voor 80% was gebaseerd op het eigen verkiezingsprogramma. ‘Koos Rutte voor “bezuinigen”, dan trok Samsom “nivelleren”. Pakte Samsom “hypotheekrenteaftrek”, dan greep Rutte naar “arbeidsmarkt”. Enzovoort,’ aldus NRC-columnist Thijs Niemantsverdriet. Het was een methode die Bos had opgedoken in de consultancy: mindmapping. Dat is een visuele manier om gedachten – uitgedrukt op post-its, whiteboards of kaarten – te ordenen en vervolgens te structureren. Hoewel het ordenen van standpunten en gedachten kan helpen tijdens onderhandelingen, was het beeld van de ‘met waarden kwartettende’ sociaaldemocraat – een die zijn politieke carrière had ingeruild voor boardrooms – een pijnlijke. De plechtige, zich in stilte afspelende formatie bleek achter gesloten deuren te zijn gereduceerd tot een consultancy-klus. Het beeld is net zo verleidelijk als dat het incompleet is. Het slaat de onderhandelingen volledig plat. De formatie gaat om zoveel meer dan alleen een simplistische uitruil van standpunten. Politieke partijen hebben immers verschillende doelen die niet zijn samen te vatten in standpunten op post-its. PARLEMENTAIR GEREEDSCHAP Welke middelen staan parlementariërs ter beschikking en hoe gebruiken ze die? In een serie onderzoeksartikelen, profielen en interviews werpt Dieuwertje Kuijpers licht op het Kamerwerk.

Gesloten deur

Het is koffiedik kijken voor journalisten tijdens de formatie. Toen na drie dagen overleg op landgoed De Zwaluwenberg de deur weer openging, kregen de media te horen dat het eten goed was, de bedden prima sliepen en Caroline van der Plas (BBB) op haar gemak nog Ik Vertrek had kunnen kijken, ’s avonds op bed. Wat het inhoudelijk opleverde? ‘Ik zeg he-le-maal niks,’ zo kon het Algemeen Dagblad noteren. Ondertussen probeerden journalisten aan de andere kant van de gesloten deur informatie op te vangen. Zien we daar de directeur van de Nederlandsche Bank (Klaas Knot), het Centraal Planbureau (Pieter Hasekamp) en secretaris-generaal van het ministerie van Financiën (Bas van den Dungen) naar binnen lopen? Dan weet BNR Nieuwsradio te melden dat ‘de formatie niet langer over de Grondwet en de rechtstaat gaat’. Hoewel de Rijksvoorlichtingsdienst met een dusdanig logische verklaring kwam dat die direct nietszeggend werd – namelijk dat de drie ‘toelichting kwamen geven bij de stand van het land wat betreft de financiën en de economie’ – werd er bij BNR volop koffiedik gekeken. De politiek verslaggever vermoedde namelijk dat ‘de VVD graag wil dat zowel de PVV als BBB geïnformeerd worden over de overheidsfinanciën. Die partijen hebben veel plannen die veel geld kosten, dat moet allemaal betaald worden.’ De media-interesse in en het zo nu en dan smakelijk speculeren over de formatie is makkelijk weg te zetten als weinig inhoudelijk, maar dient wel degelijk een doel. Als we de kabinetsformatie zien als een machtsstrijd tussen partijen – omdat de verkiezingsuitslag immers de machtsverhouding tussen de partijen heeft veranderd – is het volgen van deze strijd in al zijn facetten van belang. Tegelijkertijd is het probleem dat door in berichtgeving vrijwel exclusief te focussen op de inhoudelijke uitruil van standpunten en in hoeverre de onderhandelaars elkaar iets gunnen, onterecht het idee ontstaat dat partijen allemaal hetzelfde doel nastreven.

‘Als de onderhandelingen klappen doordat de traditionele partijen dwarszitten, hebben de nieuwe partijen altijd nog de optie van nieuwe verkiezingen.’

Uit (met name West-Europees) onderzoek naar formaties blijkt dat politieke partijen niet allemaal hetzelfde nastreven zodra ze aan de formatietafel gaan zitten. Zeker, ze hebben een eigen partijprogramma, maar welke rol zij dit programma geven, verschilt sterk. Sommige partijen willen heel graag meeregeren (office seeking), en zijn daarom bereid om bepaalde concessies te doen op beleid of hun achterban iets meer teleur te stellen als dat een mooie ministerspost oplevert. Neem bijvoorbeeld de vlucht naar voren die Geert Wilders (PVV) nam vlak voor de eerste formatiegesprekken in Hilversum: hij trok drie omstreden wetsvoorstellen in, waarmee hij liet zien bereid te zijn concessies te doen op zijn beleid om de gesprekken richting een nieuw kabinet te bespoedigen. Overigens speelt hierbij mee dat de initiatiefwetsvoorstellen die Wilders introk, niet de meest kansrijke waren. De Raad van State noemde bijvoorbeeld het islamverbod ‘discriminerend’, en het plan rond het afschaffen van dubbele paspoorten zou groepen mensen als tweederangsburgers wegzetten. Administratieve detentie (het vastzetten van ‘potentiële’ jihadi’s voordat er een veroordeling is) stond qua uitvoerbaarheid eveneens op gespannen voet met de rechtsstaat. De voorstellen hadden ook geen meerderheid in de Tweede Kamer. Toch liet Wilders hiermee zien beloftes aan zijn achterban ‘in de koelkast’ te willen zetten, als dat een snellere formatie zou kunnen betekenen. Voor andere partijen zou het opgeven van standpunten nog vóór de formatiegesprekken beginnen onacceptabel zijn, juist omdat ze zich hier zo hard op hebben geprofileerd. Partijen die vooral willen dat hun verkiezingsprogramma zo goed mogelijk wordt uitgevoerd (policy seeking), zullen bijvoorbeeld eerder bereid zijn een prestigieuze ministerspost op te geven. Zo gaf partijleider Pieter Omtzigt (NSC) aan wel premier te willen worden, maar niet onvoorwaardelijk: het moest dan wel een kabinet zijn van vakministers. Premier worden en ministers leveren, het is voor NSC aan de onderhandelingstafel minder van belang dan de inhoud van het verkiezingsprogramma. De partij blijft onvermoeid hameren op de rechtsstaat. Tot slot zijn er nog partijen die vooral de eigen achterban willen bedienen, want mocht de boel klappen – dan heb je in ieder geval een goede kans op een terugkeer aan de onderhandelingstafel met nog meer zetels (vote seeking). Geert Wilders (PVV) bijvoorbeeld ging ook na de verkiezingen nog door met campagne voeren. En hoewel informateur Ronald Plasterk sinds het begin van de gesprekken de deuren goed gesloten weet te houden, waren diverse partijen (naast PVV ook BBB en VVD) in de vorige fase op sociale media druk met het uitdelen van sneren over ‘politieke spelletjes’. Politicoloog Alberto Lopéz-Ortega vertelde eerder aan Vrij Nederland hoe met name nieuwe partijen – de uitdagers van establishmentpartijen – er baat bij hebben om actief aan hun kiezers te laten zien hoe ‘het spel’ (waar ze tijdens de campagne zo kritisch op waren) werkt. ‘Het is het afzetten tegen red carpet politics. Bij de BBB leeft bijvoorbeeld het idee van stedelijke, hoogopgeleide mensen in maatpakken die de toekomst bepalen en andere gebieden uit het oog verliezen,’ aldus Lopéz-Ortega. Deze nieuwe partijen hebben, in tegenstelling tot traditionele partijen, geen enkele loyaliteit met de andere partijen waarmee ze mogelijk gaan samenwerken. Lopéz-Ortega: ‘Als de onderhandelingen klappen doordat de traditionele partijen dwarszitten, hebben ze altijd nog de optie van nieuwe verkiezingen.’

Strategie Ga je meeregeren? Je partijprogramma zo letterlijk mogelijk uitvoeren? Of je kiezers tussendoor zoveel mogelijk onder de kin kriebelen? Welk doel je nastreeft (en in hoeverre je informatie hebt over het doel van de ander), bepaalt je onderhandelingsstrategie. Politicologen gaan ervan uit dat de meeste partijen al deze doelen nastreven, maar dat ze in de formatie soms een moeilijke keuze moeten maken tussen deze drie doelen (meeregeren, beleid doorvoeren en kiezers voor zich winnen). Helaas kunnen we niet in de hoofden (of de aantekeningenboekjes) van de formerende partijen kijken. Toch kunnen we wel iets zeggen over de beperkende voorwaarden die voor alle onderhandelaars aan tafel tellen, omdat ze allemaal binnen hetzelfde Nederlandse parlementaire systeem moeten opereren – en dezelfde geschiedenis met zich meedragen. Aan elk doel kleeft een risico, en opvallend genoeg begeven vooral de partijen die nog meeregeren zich op electoraal glad ijs. De laatste decennia – en zeker onder de kabinetten van Mark Rutte (VVD) – zijn partijen sterk gericht op regeringsdeelname. Er is daarom steevast weinig animo voor het vormen van een minderheidskabinet. Altijd wordt er op zoek gegaan naar een numerieke meerderheid. Denk bijvoorbeeld aan de vorige formatie, toen de VVD beargumenteerde dat samenwerking met de PvdA en GroenLinks ook gewoon mogelijk zou moeten zijn. Dankzij de verzuiling lag er vroeger een brede basis voor kabinetten. Die basis is steeds smaller geworden, maar Nederlandse politici houden zich nog steeds vast aan het vormen van een meerderheid. Diverse politicologen – in Nederland bijvoorbeeld hoogleraar Tom van der Meer (UvA) – hebben aangeraden om de optie van een minderheidskabinet te overwegen: zowel coalitie- als oppositiepartijen zouden zich dan kunnen profileren, en het zou meer ruimte bieden aan dualisme tussen regering en parlement. Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (2016) en de Staatscommissie Parlementair Stelsel (2018) adviseerden om deze optie te onderzoeken tijdens kabinetsformaties. Maar vooralsnog lijkt dat niet te gebeuren. De antipathie tegen minderheidskabinetten is dermate groot dat D66 tijdens de vorige formatie – na bombastisch tegenstribbelen – uiteindelijk toch in zee ging met de (vooral op medisch-ethisch gebied veel conservatievere) ChristenUnie. Overigens waren ze bij de ChristenUnie eerder ook niet onverdeeld enthousiast over hun deelname aan het kabinet Rutte III: ‘Soms moeten we een meloen doorslikken omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven,’ zei partijleider Gert-Jan Segers daarover in 2018.

‘Minderheidscoalities zijn continu bezig om inhoudelijke deals te sluiten, ook met partijen met een andere politieke kleur, dus veel meer gericht op beleid.’

In landen als Denemarken en Canada zijn minderheidskabinetten intussen geen taboe. ‘Daar vinden ze juist dat vasthouden aan een meerderheidskabinet ondemocratisch is, terwijl we hier in Nederland precies tegenovergestelde idee hebben,’ zegt de Leidse politicoloog Rick van Well. Meerderheidscoalities maken volgens Canadese en Deense politici de verantwoordelijkheid onduidelijk, zeker als zo’n coalitie heel breed uitgesmeerd is over partijen van divers politiek pluimage. Het viel Van Well op dat in landen met minderheidscoalities vooral oppositie-Kamerleden heel erg gericht waren op het zoeken naar meerderheden om beleid uit te kunnen voeren: ‘Ze zijn continu bezig om inhoudelijke deals te sluiten, ook met partijen met een andere politieke kleur, dus veel meer gericht op beleid,’ vertel Van Well. Policy seeking, dus.

Machtsstrijd

Naast het streven naar meerderheidskabinetten wordt in Nederland ook vastgehouden aan het idee dat de ‘grootste partij en de grootste winnaar’ van de verkiezingen het voortouw neemt in de formatie. ‘Dat is ook weer zo’n norm die wij in Nederland zelf heel democratisch vinden, maar die vanuit democratisch oogpunt echt niet zoveel uitmaakt,’ constateert Van Well. Ter illustratie gebruikt hij het voorbeeld van een partij die van 35 zetels naar 20 is gegaan, en een andere partij die van 15 naar 20 ging. ‘Dan heb je allebei evenveel zetels, maar de een heeft dan verloren en de ander gewonnen. Of de ene partij van 20 zetels voorrang geven op de ander in dat geval representatiever is, is nog maar de vraag.’ Nederland kent immers niet echt grote partijen meer, maar een reeks van midden- en kleine partijen die elkaar tijdens verkiezingen soms met minimale zetelverschillen beconcurreren. Ondanks het Nederlandse adagium dat een partij de verkiezingen kan winnen maar de formatie verliezen, zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Zo werd winnaar PvdA meermaals uitgesloten in de coalitie, waarvan het meest bekende geval dateert uit 1977. De sociaaldemocraten wonnen de verkiezingen (net als in 1971 en 1982), maar de formatie van een tweede kabinet Den Uyl, die een half jaar duurde, lukte niet door het wederzijdse wantrouwen tussen PvdA en CDA. De PvdA wilde de verkiezingswinst ‘vertaald’ zien, het CDA wilde gelijkwaardigheid in het kabinet. Uiteindelijk slaagden CDA en VVD erin om in korte tijd (een maand) alsnog een kabinet te vormen. Saillant detail: in het Dagboek van een onderhandelaar van destijds PvdA-fractievoorzitter Ed van Thijn is te lezen hoe de openheid richting de media er voor zorgde dat CDA en PvdA aan de onderhandelingstafel steeds verder uit elkaar dreven.

Opgegeten

Los van de Nederlandse ideeën over wat democratisch zou zijn, is er een meer recente ontwikkeling die voor de huidige formatie van belang is. ‘De laatste formaties zien we bij steeds meer partijen een terughoudendheid bij het aangaan van regeringsverantwoordelijkheid, omdat het simpelweg steeds meer kosten met zich meebrengt,’ stelt Rick van Well. Er zijn namelijk steeds meer partijen bij gekomen, en kiezers kunnen hun ontevredenheid over bepaalde compromissen in het stemhokje direct laten merken door te wisselen van partij. Dat maakt regeringsdeelname voor kleinere partijen minder aantrekkelijk. ‘Als je je aansluit bij een impopulaire coalitie, word je bij de volgende verkiezingen opgegeten. Rutte is daar ook van beschuldigd: als je met hem regeerde, deed dat pijn bij de volgende verkiezingen.’ Overigens blijkt uit onderzoek dat dit niet per se aan Rutte ligt, maar geldt voor alle junior coalitiepartners, ook in andere landen. Dat regeringsdeelname voor kleine partijen electoraal onaantrekkelijk is, zou kunnen verklaren waarom de VVD niet direct warmloopt voor deelname aan een PVV-BBB-NSC-combinatie. Van Well: ‘De afgelopen veertien jaar is gebleken dat je vanuit de oppositie best invloed kunt hebben op beleid, zeker vanwege de situatie in de Eerste Kamer. Het verschil tussen invloed uitoefenen vanuit de coalitie of vanuit de oppositiebankjes wordt steeds kleiner, terwijl de kosten om mee te regeren alleen maar groter worden in termen van zetels die je dreigt te verliezen.’

Nieuwkomers

Partijen hebben verschillende doelen, maar zijn ook afhankelijk van het systeem waarin ze zitten. Dat is niet alleen gebaseerd op de staatsinrichting, maar heeft dus ook te maken met een set aan ongeschreven normen en regels die Nederlandse politici zichzelf door de jaren heen min of meer hebben opgelegd. Wat deze verkiezingsuitslag nog eens extra interessant maakt, is dat er momenteel drie relatieve nieuwkomers aan tafel zitten. De PVV heeft als gedoogpartner al eens eerder met een formatiebijltje gehakt, maar nog nooit deelgenomen aan een regering. BBB en NSC zijn relatief nieuwe partijen zonder regeringservaring. De kiezers kennen deze partijen ook niet als regeringspartij, waardoor ze veel meer schipperen tussen hun kiezers tevreden houden en mogelijke regeringsdeelname. ‘Deze partijen zijn niet gewend om te regeren en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Dat zal de duur van de formatie verlengen,’ aldus Van Well. Hij is gespecialiseerd in de verhoudingen tussen oppositie en regeringspartijen, en kijkt met interesse naar deze formatie: de partijen bevinden zich nu in een politiek voorgeborchte, voordat ze mogelijk regeringspartij worden. ‘Daarnaast zijn met name BBB en NSC niet alleen nieuw als partij, maar hebben we het hier ook over vrij grote fracties met allemaal nieuwe Kamerleden. Als ze coalitiepartner worden, is het de vraag in hoeverre die fracties in de Tweede Kamer bij elkaar blijven en als eenheid gaan opereren,’ aldus Van Well. Hoe groter de onderlinge verschillen tussen Kamerleden qua voorkeuren, des te moeilijker het zal zijn om de eenheid te bewaren. Bij BBB maar zeker bij NSC kwamen in ieder geval de kiezers uit diverse ideologische windstreken aanwaaien. ‘Het zou kunnen dat we dit weerspiegeld zien in de fractie, en de Kamerleden dus ook onderling verschillen van standpunten,’ aldus van Well.

Deze formatie is niet alleen interessant omdat er drie relatieve nieuwkomers aan tafel zitten, maar ook vanwege de stilzwijgende vanzelfsprekendheid waarmee de samenstelling van de onderhandelingstafel gepaard is gegaan.

Een andere voorspeller van fractie-eenheid is de mate van loyaliteit die Kamerleden voelen. Kamerleden die bereid zijn om zich te voegen naar het meerderheidsstandpunt van hun fractie – ook al denken ze er zelf anders over – zien we vooral bij de traditionele regeringspartijen (de zogeheten ‘kadaverdiscipline’). Van Well wijst erop dat dit bij nieuwe partijen minder sterk ontwikkeld zou kunnen zijn. In Dagboek van een onderhandelaar beschrijft Ed van Thijn hoe de formatiestilte ook voor gemor in de fractie kan zorgen, en hoe belangrijk het is dat de fractievoorzitter de kikkers keurig in de kruiwagen houdt: ‘De stemming is geprikkeld,’ schrijft hij. ‘Waarom zijn we weer bijeen? Wat voert Joop (den Uyl, DK) in zijn schild? Gaat hij toch door de bocht? Het wantrouwen in zijn abortusstandpunt blijft diep ingevreten. Geheel ten onrechte. Ik wijs erop dat Joop in al die tijd geen krimp heeft gegeven, terwijl er toch zoveel op het spel staat. Als er al openingen zijn gemaakt dan komen die ten volle voor mijn verantwoordelijkheid.’ Net als zijn collega-politicologen wijst Van Well erop dat sommige interessante ontwikkelingen nu over het hoofd worden gezien omdat alle aandacht uitgaat naar winnaar Geert Wilders en de PVV. ‘Er is bijvoorbeeld geen énkele discussie geweest over de vraag of BBB wel of niet mee aan tafel moest, terwijl die partij niet nodig is om een rechtse coalitie aan een Tweede Kamermeerderheid te helpen. Het was een soort uitgemaakte zaak.’ Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat de BBB – dankzij de grote overwinning bij de Provinciale Verkiezingen en de zestien zetels in de Eerste Kamer – kunnen zorgen voor een meerderheid in beide Kamers. Tegelijkertijd kan er naast deze (policy seeking) reden ook nog een electoraal motief achterliggen voor de andere partijen: ‘BBB is een belangrijke electorale concurrent, die heb je liever from the inside pissing out than from the outside pissing in.’ Deze formatie is dus niet alleen interessant omdat er drie relatieve nieuwkomers aan tafel zitten, maar ook vanwege de stilzwijgende vanzelfsprekendheid waarmee de samenstelling van de onderhandelingstafel gepaard is gegaan.

Concessieruimte