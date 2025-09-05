De zorg loopt vast. Zo kun je het zelf organiseren

Twaalf ouderenwoningen die pal naast het dorpshuis staan. Een inloophuis voor mensen die herstellen van eetstoornissen. Een oud schoolgebouw dat is omgetoverd tot ontmoetingscentrum. Een greep uit initiatieven van burgers die voor elkaar zorgen. Dat doen ze semi-professioneel. Vaak zonder procedures, regels en betaalde medewerkers maar mét een gedeelde visie en vaak een juridische entiteit, zoals een coöperatie, vereniging of stichting.