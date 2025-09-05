Twaalf ouderenwoningen die pal naast het dorpshuis staan. Een inloophuis voor mensen die herstellen van eetstoornissen. Een oud schoolgebouw dat is omgetoverd tot ontmoetingscentrum. Een greep uit initiatieven van burgers die voor elkaar zorgen. Dat doen ze semi-professioneel. Vaak zonder procedures, regels en betaalde medewerkers maar mét een gedeelde visie en vaak een juridische entiteit, zoals een coöperatie, vereniging of stichting.
Handleiding
De zorg loopt vast. Zo kun je het zelf organiseren
Eindeloze wachtlijsten, overvolle instellingen, oververmoeid personeel: als het zorginfarct niet dreigt, dan is het er al. Sommige Nederlanders wachten niet op de overheid of de markt om dat op te lossen, maar organiseren zelf een alternatief. Wat kunnen we van hen leren? We zetten de stappen op een rij.
Gerelateerd
Voorpublicatie
De meeste stemmen gelden niet
Nu allerhande politieke slimmeriken de code tot ons kiesgedrag hebben gekraakt, en we worden geregeerd door lieden die ons onze persoonlijke vrijheden en burgerrechten willen ontnemen, moeten wij op zoek naar een nieuw bestuursmodel dat daadwerkelijk recht doet aan onze democratische idealen, betoogt Sander Heijne in zijn nieuwe boek De meeste stemmen gelden niet.
Reportage
Aan de grenzen van Europa is hulpverlening al jaren strafbaar
Demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid wil de asielwet aanpassen zodat hulp aan iemand zonder papieren die in Nederland verblijft niet strafbaar wordt. Maar aan de grenzen van Europa is dat beleid al jaren werkelijkheid. Met als gevolg dat de laatste vangnetten van burgers, vrijwilligers en ngo’s op omvallen staan.