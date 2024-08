Wat links kan leren van (uiterst) rechts

Hernieuwde hoop gloorde aan de linkse horizon: in de eerste week van juli werden de Conservatieven verpletterd in Groot-Brittannië, de sociaaldemocraten leverden voor het eerst in veertien jaar weer de premier. In Frankrijk haalde niet de radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen de meeste zetels, maar kwam het linkse blok onverwacht als winnaar uit de stembus.

‘Voor wie nog twijfelt over linkse samenwerking: kijk deze week eerst naar het VK en dan naar Frankrijk,’ twitterde Frans Timmermans, de partijleider van GroenLinks-PvdA. ‘Links heeft gewonnen met een duidelijke focus op verbinding en samenwerking.’ Is er sprake van een herleving van links? De winst in deze twee grote Europese landen biedt vooral kansen voor een nieuw links verhaal om kiezers te overtuigen. En daarbij kan links leren van de populisten op de rechterflank.