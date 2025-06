Technologie is altijd al vrouwelijk geweest

De tentoonstelling Vrouwen als technologie heeft op het eerste oog iets weg van een verrassend strak vormgegeven rommelmarkt (op een goede manier). Neem het affiche met de lachende huisvrouw die dolblij is met haar uitklapbare strijkplank, of de dubbelzinnige advertenties voor vibrators uit een tijd dat het officieel nog massage-apparaten waren: cordless vibrator gives deep, gentle penetrating massage… the kind that works away aches and pains.