Column
Talkshowidee: een klap op je neus

Columnist Amber Wiznitzer heeft een idee voor een talkshow. Het format draait om een vuist en een neus en gaat een hoop kijkcijfers opleveren. En het is een hele opluchting. Dat laatste gegarandeerd.

VRIJDAG 29 AUGUSTUS
Author
Auteur
Amber Wiznitzer
3 minuten leestijd
NOOT VAN DE REDACTIE

Om redenen die waarschijnlijk alleen bij haar bekend zijn heeft mediacolumnist Amber Wiznitzer vanochtend in plaats van een tekstbestand een audio-opname naar de eindredacteur gestuurd. Aangezien ze op vrijdagochtenden doorgaans een column aanlevert, hebben we besloten dit audiobestand uit te typen en als column te plaatsen. Uit de context maken we op dat het fragment is opgenomen bij het hoofdkantoor van Talpa Studios, waar ze een nieuw talkshowidee probeerde te pitchen, maar waarschijnlijk gestrand is bij de receptie. Ook maken we uit de context op dat Amber Wiznitzer niet uitkijkt naar het nieuwe talkshowseizoen.

Meer overCultuurSamenleving
Gerelateerd
Article image
Portretten
Ongefilterd bloot
Onze samenleving is obsessief met schoonheid bezig, en daarin staat ons lichaam centraal. We vroegen een twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger, zestiger, zeventiger en tachtiger om zich letterlijk bloot te geven, en antwoord te geven op de vraag: vind je jezelf mooi?
Doortje Lenders
Article image
Interview
Zangeres Naaz: ‘Ik ben luid’
Naaz Mohammad brak als 18-jarige door met haar liedje Words en bezong de spagaat van haar leven als Koerdisch-Nederlandse telg uit een streng gezin. Het duurde lang voordat ze de regie kon nemen over haar werk en haar leven, maar sinds 2023 brengt ze zelf haar platen uit. ‘Ik wil geen zielige liedjes meer maken. Ik ben een ritmische meid, ik ben luid.’
Minou op den Velde
Article image
Cultuurtip
Prachtige parasieten
Vrij Nederland tipt de film Brief History of a Family, een fascinerend Chinees debuut dat meteen meedoet met de beste titels in het insluipersgenre.
Samuel Peperkamp