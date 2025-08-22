Prachtige parasieten

Door een incident op het sportveld van een middelbare school raken klasgenootjes Wei (Lin Muran) en Shuo (Sun Xilun) bevriend. Wei, het enige kind van welgestelde ouders, is lui en wars van ambitie. Het liefst speelt hij games. Shuo daarentegen is slim, welgemanierd en ambitieuzer dan ambitieus. Niet gek dat de ouders van Wei, een succesvolle bioloog en een voormalige stewardess (mooie rollen van Feng Zu en Guo Keyu), als een blok voor Shuo vallen.