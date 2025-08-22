Column
Nieuws van de dag laat zijn ware aard zien

Na Malou Petter vertrok afgelopen week ook Art Rooijakkers bij televisieprogramma Nieuws van de Dag. Mediawatcher Amber Wiznitzer schreef alvast een geüpdate trailer.

VRIJDAG 22 AUGUSTUS
Author
Auteur
Amber Wiznitzer
En nu is ook Art Rooijakkers weg bij televisieprogramma Nieuws van de Dag. Dat kon niet lang uitblijven na het vertrek van Malou Petter, die vorige week meldde dat ze zich niet kon vinden in de huidige richting van de talkshow.

