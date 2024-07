‘Ik vond het onverantwoord, idioot en ik werd er boos van,’ zegt George Verberg (81) over het Klimaatakkoord uit 2019. Het waren niet de afspraken over windmolens, zonnepanelen of energiebesparing die hem tegen het zere been schopten. Nee, het was de eenmalige en slechts terloopse vermelding van ‘kernenergie’ in het akkoord. ‘Ik vond het te gek voor woorden.’

Verberg begeeft zich al ruim veertig jaar in de bovenlagen van de energiesector. Tussen 1992 en 2004 was hij de directeur van Gasunie. In de jaren tachtig werkte hij als topambtenaar op het Ministerie van Economische Zaken aan plannen voor vier nieuwe kerncentrales, die na de kernramp in Tsjernobyl in de prullenbak verdwenen. Later zat hij ruim vijftien jaar in het bestuur van de uraniumverrijker Urenco, tot 2018. Nu is Verberg echt met pensioen, maar mengt hij zich nog actief op sociale media in discussies over aardgas, politiek en vooral kernenergie.