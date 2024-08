Jacobin en de nieuwe linkse generatie

De haan op het dak van De Dageraad baadt in de zon. Borst naar voren, snavel en kam in de lucht. Hij zit er al meer dan honderd jaar, als symbool voor de nieuwe dag, een nieuw tijdperk voor de arbeiders die in dit socialewoningbouwcomplex – een juweeltje van de Amsterdamse school – gehuisvest werden. Architecten Michel de Klerk en Piet Kramer wilden goed en mooi bouwen voor de arbeider die zo lang opgehokt was geweest in de niet-geventileerde en van tbc doordrenkte etages in de Jordaan. Arbeiders moesten in schoonheid wonen, vonden zij.

‘Ik onderschrijf dit helemaal,’ zegt Tina Hoenderdos, chef online van Jacobin Nederland. Samen met Hannah van Binsbergen, hoofdredacteur van datzelfde tijdschrift, laat ze zich rondleiden door dit stukje van de Amsterdamse Pijp. Jacobin Nederland is een jong socialistisch tijdschrift, dat stelt dat het systeem waarin we leven veranderd kan en moet worden. Op Jacobins website en papieren pagina’s wordt die mogelijkheid onderzocht, besproken en bediscussieerd. ‘Een andere wereld is mogelijk, zelfs in Nederland’ luidt de slogan.