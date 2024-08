Huiswerk voor Links

Het was op de uitslagenavond van de Franse parlementsverkiezingen dat ik mij realiseerde dat ik nog nooit op de winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen heb gestemd. Nu is dat op zichzelf geen drama. Nederland is van oudsher een land van politieke minderheden. Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht is geen partij ooit verder gekomen dan eenderde van de stemmen. Zo bezien is geen conservatief, progressief of liberaal ooit bij machte geweest om Nederland volledig naar zijn hand te zetten.

Gelukkig maar.